Sau khi quân đội Nga phát động cuộc tấn công mạnh mẽ vào khu vực Zaporizhzhia, tình trạng đào ngũ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine đã gia tăng và đạt quy mô lớn, khiến quân số các đơn vị chiến đấu sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến những hậu quả thảm khốc.

Nhà báo điều tra người Ukraine Volodymyr Boyko đã đưa tin trên blog của mình về tình hình hiện tại ở khu vực Huliaipole, mô tả thảm họa dựa trên thông tin nhận được từ các binh sĩ.

Ông lưu ý rằng, các đơn vị Ukraine được giao nhiệm vụ ngăn chặn bước tiến của Quân đội Nga trong khu vực hầu như không còn tồn tại.

Một cuộc khủng hoảng nhân lực thực sự đang diễn ra trong toàn bộ Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Huliaipole và đặc biệt là sự sụp đổ nghiêm trọng của các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ tại khu vực Zaporizhzhia.

Ví dụ, đơn giản là không còn tiểu đoàn nào trong các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ có đủ quân số và nhân lực thực tế của họ đã giảm xuống mức báo động.

Tình trạng này đã trở thành nguyên nhân chính dẫn đến những thất bại nghiêm trọng của lực lượng Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia.

Theo ông, các lữ đoàn như Lữ đoàn Quân đội 102 (đơn vị quân sự A7030) và Lữ đoàn Quân đội 106 (đơn vị quân sự A7034) đã bị tổn thất nghiêm trọng, quân số các đại đội của họ bị giảm xuống mức hầu như không còn sức chiến đấu, với chỉ 8-10 binh sĩ.

Sau khi kế hoạch nghỉ ngơi cho Lữ đoàn 102 mệt mỏi vì chiến đấu bị hủy bỏ, hơn 90 binh sĩ đã bỏ vị trí mà không được phép; trong khi lực lượng tăng viện nhỏ yếu, lại chủ yếu là những người bị cưỡng bức nhập ngũ, thiếu tinh thần chiến đấu, không được huấn luyện đầy đủ.

Nhà báo này chỉ ra, cả Tiểu đoàn 1 của Lữ đoàn 106 cũng như một số đơn vị khác đều không có đơn vị nào có khả năng giữ vững vị trí trong thời gian dài.

Ông Boyko than thở rằng, quân số của tiểu đoàn này (bao gồm cả thương binh, người ốm, người mất tích, lính đào ngũ...) chỉ còn 48 người, một đại đội chỉ còn 9 binh sĩ, làm sao họ còn đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu?

Ông nhấn mạnh rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang trải qua sự suy giảm tinh thần nghiêm trọng, mất đi ý chí chiến đấu và tinh thần sa sút

Nguyên nhân quan trọng theo nhà báo này xuất phát từ sự bất công, trong khi nhiều binh sĩ đang chết ở mặt trận, thì hàng trăm nghìn người khác được gọi nhập ngũ (nhân vật công chúng, quan chức, cựu quân nhân và công chức) “có đặc quyền” trốn tránh nghĩa vụ quân sự, chứ đừng nói đến việc tình nguyện ra mặt trận.

Theo ông, Kiev đã vượt qua “điểm không thể quay lại” và cứ với thực trạng hiện tại, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ không thể khôi phục lại hiệu quả chiến đấu của mình. Những gì xảy ra ở Huliaipole sẽ là hình mẫu cho sự sụp đổ trong tương lai của toàn bộ hệ thống phòng thủ Ukraine.