Sự “nổi loạn” của 1 shipper khiến chủ nhà không chịu nổi, cắt camera an ninh đăng lên mạng

Có những shipper giờ không chỉ giao hàng nữa mà đôi khi còn kiêm luôn người kiểm tra sản phẩm, chuyên viên kỹ thuật và “cố vấn” tiêu dùng cho khách hàng.

Mới đây, một đoạn clip được chia sẻ trên MXH đang khiến cư dân mạng thích thú vì hài hước và dễ thương. Nhân vật chính là một anh shipper giao cây lau sàn công nghiệp cho khách hàng, nhưng điều đáng nói nằm ở phần “dịch vụ hậu mãi” hoàn toàn tự phát sau đó.

Trên video chỉ chục giây nhưng thực tế anh shipper đã ở lại lắp và test cây lau sàn khoảng chục phút (Nguồn- @miao_yun23)

Theo chia sẻ của chủ nhân đoạn clip, người đặt hàng là mẹ cô. Anh shipper sau khi giao hàng đến đã ngồi ở giữa sân, hì hục giúp lắp ráp và test thử luôn. Ban đầu anh chàng giơ dấu hiệu “like” trên camera an ninh nhưng sau đó kết luận rằng sản phẩm “không ổn lắm” nên đã hoàn hàng giùm khách.

Không cần khách đánh giá hay phản hồi, nam shipper chủ động mang trả lại sản phẩm vì cảm thấy chất lượng chưa đủ thuyết phục. Chủ bài đăng sau đó cũng cho biết mình có gửi thêm chút tiền cà phê cảm ơn cho anh shipper vì quá nhiệt tình.

Đoạn clip nhanh chóng viral với gần 600 nghìn lượt xem bởi quá nhiều người nhận ra hình bóng shipper quen của gia đình mình trong đó. Bên cạnh sự thích thú, không ít cư dân mạng cũng thừa nhận hành động của nam shipper khá lạ và hiếm gặp. Bởi thông thường, shipper chỉ có nhiệm vụ giao hàng chứ rất ít ai ngồi lắp ráp, kiểm tra sản phẩm rồi còn chủ động quyết định hoàn đơn thay khách như vậy.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Đến nhà tự mở cửa vào, tự lắp tự không ưng xong tự trả hàng cho khách luôn. Có tâm hơn con rể nữa.

- Giống mẹ tui quá, đặt cái bàn học chống cận cho em tui. Shipper lắp mệt lả ra xong sai mẫu lại tháo ra hoàn về. Ảnh cũng chịu khó ghê, không kêu than gì.

- Mẹ tôi cũng thế không hiểu sao rất thân với mấy anh shipper, được cái mẹ tôi không ở nhà mấy ổng mang hàng vô nhà xong nhắn tin tôi chuyển khoản.

- Shipper của tui cũng bắt tui phải trả lại cái điện thoại mua trên mạng mà tui vẫn cố chấp lấy nên shipper giận lun. Mua về nó đơ không xài được, bán lại cho cửa hàng điện thoại lỗ mất 700 nghìn.

- Shipper chỗ tui, việc của khách là mua, việc của ổng là thử vì ổng còn tò mò hơn người đặt nữa. Ổng toàn kêu “Để em test hàng” xong cái nào thấy không ổn là kêu hoàn hàng.

- Shipper quen nên vậy đó. Bữa tui đặt cho mẹ cái thùng lau nhà, mẹ không có nhà nên bảo để vào nhà giúp thì ổng bóc luôn kiểm tra hộ, bị vỡ nên hoàn lại cho shop luôn.

- Shipper giao bộ đồ, kêu tui thử đi rồi hãy lấy. Tui mặc xong ổng thấy xấu quá nên bảo: “Thôi anh trả hàng giùm cho chứ xấu quá”.

- Giống shipper nhà tui. Đơn hàng nào mà lắp ráp được kiểm tra là ổng tự làm luôn, thấy không ok là kêu: “Hoàn hàng đi chị. Chứ mấy cái này tốn tiền mà xài không ngon”.

- Shipper gì mà có tâm vậy trời! Anh này xứng đáng cuối năm nhận bằng khen shipper cống hiến.

- Mẹ tui đặt gốc hoa hồng về trồng, shipper khui ra kêu bị hư trồng không sống đâu xong ổng trả hàng luôn.