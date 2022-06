Sự nghiệp lừng lẫy của "Cướp biển vùng Caribbean" Johnny Depp

Khởi đầu với sự nghiệp âm nhạc

Vào năm 16 tuổi, cậu thanh niên trẻ Johnny Depp đã rời ghế nhà trường để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Năm 1980, Johnny tham gia vào một ban nhạc tên The Kids và hoạt động chủ yếu tại Florida. Sau đó, ban nhạc chuyển đến Los Angeles với mục tiêu kí hợp đồng với một hãng thu âm và ban nhạc được đổi tên thành Six Gun Method.

Johnny Depp là thành viên của ban nhạc The Kids khi còn là một chàng trai tuổi teen

Năm 1983, Johnny kết hôn với bạn gái Lori Anne Allison trong thời điểm anh đang gặp khó khăn trong sự nghiệp âm nhạc. Lori với mối quen biết với diễn viên Nicolas Cage nhờ làm thợ trang điểm đã thu xếp cho anh một buổi thử vai với đạo diễn Wes Craven. Johnny Depp đã xuất hiện lần đầu trên màn ảnh nhỏ với một vai diễn nhỏ trong phim “A Nightmare on Elm Street”. Đáng tiếc rằng một năm sau khi bộ phim công chiếu vào năm 1984, Johnny Depp và Lori Anne Allison quyết định ly hôn.

Vai diễn đầu đời của Johnny Depp trong phim “A Nightmare on Elm Street”

Bén duyên với điện ảnh

Vai diễn khiến Johnny Depp bắt đầu được biết đến là Tom Hanson trong “21 Jump Street”. Trong phim, anh thủ vai một cảnh sát chuyên hoạt động ngầm tại các trường cấp 2, đại học để bắt những tội phạm trẻ tuổi. Bộ phim nhận được sự yêu thích của công chúng và Johnny đã chiếm được trái tim của vô vàn các cô gái.

Johnny Depp trong phim "21 Jump Street" đã khiến các cô gái say như điếu đổ

Năm 1990, Johnny Depp rời loạt phim “Jump Street” và góp mặt trong hai bộ phim “Cry-Baby” của đạo diễn John Water và “Edward Scissorhands” của đạo diễn Tim Burton đã góp phần củng cố danh tiếng của diễn viên trẻ.

Bộ phim “Edward Scissorhands” đã khởi đầu cho mối quan hệ thân thiết giữa nam diễn viên và đạo diễn Tim Burton. Anh tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm của Tim Burton như “Ed Wood” (1994), “Sleepy Hollow” (1999) và “Charlie and the Chocolate Factory” (2005). Johnny còn tham gia lồng tiếng cho bộ phim “Corpse Bride”(2005). Nam diễn viên đã chứng tỏ sự đa dạng trong diễn xuất với nhiều thể loại vai diễn, từ một nhân viên kế toán thế kỉ 19 trong “Dead Man” đến một điệp viên FBI trong “Donnie Brasco”.

Tạo hình của Johnny trong phim "Charlie and the Chocolate Factory”

Đột phá với "Pirates of the Caribbean"

Năm 2003, Johnny Depp thủ vai chàng cướp biển tinh quái Jack Sparrow trong phim “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl”. Vai diễn của anh lấy cảm hứng dựa trên Keith Richard – thành viên của ban nhạc Rolling Stones đình đám đã mang về cho Johnny Depp đề cử “Academy Award” đầu tiên. Nam diễn viên tiếp tục được đề cử năm tiếp theo nhờ vai diễn Peter Pan trong phim “Finding Neverland”.

"Pirates of the Caribbean" đã làm Johnny Depp trở thành một trong những diễn viên được săn đón nhất Hollywood thời bấy giờ

Trong những năm sau đó, nam diễn viên tiếp tục đóng vai Jack Sparrow trong những phần tiếp theo của loạt phim “Pirates of the Caribbean”. Tất cả những phần trong loạt phim “Pirates of the Caribbean” đều thuộc top những phim có doanh thu cao nhất.

Những thành công nối tiếp

Vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Johnny Depp tiếp tục tham gia bộ phim “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street” (2007) trong vai một kẻ giết người hàng loạt dựa trên vở nhạc kịch của Stephen Sondheim. Anh đã nhận được cơn mưa lời khen vì diễn xuất đỉnh cao, khả năng hát xuất sắc và một đề cử giải Oscar.

Vai diễn Sweeney Todd đã mang lại cho nam diễn viên một đề cử giải Oscar

Trong những năm tiếp theo, tài tử là gương mặt quen thuộc trong những bộ phim nổi tiếng như “Into the Wood”, “The Tourist”, “Fantastic Beast: The Crimes of Grindelwald”...

Nếu không vì vụ kiện tụng với Amber Heard, có lẽ sự nghiệp của Johnny Depp sẽ còn phát triển hơn nữa. Nam diễn viên phải chịu sự bất công khi bị coi là một kẻ bạo lực, đánh vợ khiến khán giả quay lưng, Hollywood lạnh nhạt. Thậm chí, anh bị loại khỏi “Pirates of the Caribbean” – bộ phim mà chính anh đã góp một phần lớn sự thành công.

Cuộc hôn nhân với Amber Heard đã khiến sự nghiệp của Johnny Depp xuống dốc

Tuy nhiên, vào ngày 1/6/2022, Johnny Depp đã giành phần thắng vụ kiện theo phán quyết của bồi thẩm đoàn tại tòa án Virgina và nhận được số tiền bồi thường 15 triệu đô la Mỹ. Cuối cùng, sau 6 năm, sự thật đã được sáng tỏ, nam diễn viên được dự đoán sẽ lấy lại phong độ trong thời gian tới.

Một chương mới đã mở ra cho "cướp biển vùng Caribbean" Johnny Depp