Sự kiện hiếm vừa xảy ra giữa Nga và Ukraine – 30.000 quân NATO có động thái, báo Ba Lan tuyên bố "bắt đầu nổ súng lớn"

Điều lần đầu tiên diễn ra trong lịch sử SVO

Các trận giao tranh trên chiến trường Ukraine vẫn đang diễn ra với cường độ cao. Đài TST (Nga) ngày 13/3 dẫn nguồn tin chiến trường cho biết, lực lượng Ukraine đang tìm mọi cách giữ vững tuyến phòng thủ nhằm ngăn quân đội Nga giành được không gian tác chiến rộng hơn trong thời gian tới.

Kiev được cho là tiếp tục đưa lực lượng dự bị ra tuyến đầu, đồng thời điều động các đơn vị phản ứng nhanh tới những khu vực chịu sức ép lớn.

Ở một số hướng, Ukraine tổ chức phản công, trong khi tại một số khu vực khác, lực lượng Nga được cho là phải rút khỏi vị trí trước sức ép của đối phương. Điều này cho thấy cục diện trên chiến trường vẫn rất giằng co.

Trong bối cảnh đó, một diễn biến đáng chú ý liên quan tới thành phố Kramatorsk – một trung tâm chiến lược tại Donbass – đã thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự.

Sự kiện hiếm vừa được ghi nhận trong xung đột Nga-Ukraine. Ảnh: TST

Trong gần 11 năm qua, Kramatorsk được Ukraine xây dựng thành một khu phòng thủ kiên cố. Phần lớn khu vực đô thị cùng vùng phụ cận đã được củng cố thành hệ thống công sự lớn, khiến thành phố này trở thành một trong những cứ điểm phòng thủ quan trọng nhất của Ukraine tại Donbass.

Theo TST, lực lượng Nga trong thời gian gần đây đã dần áp sát khu vực này. Trước đó không lâu, pháo binh Nga được cho là lần đầu tiên bắn tới khu vực ngoại ô Kramatorsk, cho thấy khoảng cách giữa hai bên đã thu hẹp đáng kể.

Tuy nhiên, diễn biến mới đáng chú ý hơn nằm ở hoạt động của không quân Nga.

Theo kênh Voennaya Khronika (Quân sự ký sự), lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch SVO bắt đầu, cư dân Kramatorsk được cho là đã nhìn thấy các máy bay ném bom Su-34 của Nga thả bom dẫn đường.

Điều đó cho thấy khi tuyến mặt trận tiến gần hơn, lực lượng không quân Nga đang dịch chuyển các điểm phóng tên lửa và thả bom xa hơn về phía tây, từ đó cho phép các đòn tấn công vươn tới những khu vực nằm sâu hơn trong hậu phương Ukraine.

"Bắt đầu nổ súng lớn": 30.000 quân NATO được huy động

Giữa bối cảnh Ukraine đang chịu sức ép lớn trên chiến trường, các đồng minh của Kiev cũng bắt đầu có những động thái quân sự đáng chú ý nhằm vào Nga. Một diễn biến mới vừa xuất hiện tại khu vực Bắc Âu, nơi NATO đang tiến hành các hoạt động quân sự quy mô lớn ngay gần biên giới Nga.

Trong bài viết có tiêu đề "NATO có hoạt động quân sự lớn ngay sát Nga: Bắt đầu nổ súng lớn". 30.000 binh sĩ tham gia, Nga điều Il-20M", tờ Forsal (Ba Lan) cho biết NATO đã huy động khoảng 30.000 binh sĩ từ 14 quốc gia phương Tây tham gia cuộc tập trận mang mật danh "Cold Response 2026" (Phản ứng Lạnh 2026), diễn ra tại Biển Barents và lãnh thổ Na Uy.

Cuộc tập trận có sự tham gia của nhiều lực lượng, bao gồm lục quân, không quân và hải quân. Kịch bản tập trận được xây dựng xoay quanh tình huống giả định Na Uy phải phòng thủ trước một cuộc "xâm nhập" từ Nga. Các lực lượng NATO cũng diễn tập nhiều nội dung như vận chuyển thương binh, tiếp nhận và triển khai quân tiếp viện từ các nước đồng minh.

Một cuộc tập trận của NATO. Ảnh: EuroNews

Tác giả bài viết trên Forsal – người sử dụng cụm từ "bắt đầu nổ súng lớn" trong tiêu đề – cho biết ban đầu khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ dự kiến tham gia cuộc tập trận.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã thay đổi do Mỹ đang tập trung lực lượng cho cuộc xung đột với Iran do ông Donald Trump phát động. Vì vậy, Mỹ vẫn tham gia cuộc tập trận Cold Response, nhưng với quy mô nhỏ hơn so với kế hoạch ban đầu.

Theo Forsal, khi cuộc tập trận bắt đầu, NATO đã phát hiện một máy bay trinh sát bay trên khu vực tập trận với bộ phát đáp (transponder) tắt. Tờ báo Ba Lan, dẫn các nguồn tin của mình, cho rằng đó có thể là máy bay trinh sát Il-20M của Hạm đội phương Bắc Nga, còn được gọi là "sản phẩm 20".

Il-20M là máy bay trinh sát điện tử được thiết kế để thu thập dữ liệu radar và chặn thu tín hiệu liên lạc, cho phép theo dõi các hoạt động quân sự trong khu vực.

Theo thông báo của Không quân Na Uy, họ đã điều hai tiêm kích F-35 cất cánh từ căn cứ Evenes để tiếp cận và hộ tống chiếc máy bay này dọc theo bờ biển Na Uy. Theo các nguồn tin được Forsal trích dẫn, chiếc máy bay trinh sát Nga – nếu đúng là Il-20M – đã bay trong khu vực tập trận của NATO trong vài giờ trước khi quay đầu bay về phía bán đảo Kola.

Phía quân đội Na Uy cho biết việc máy bay trinh sát Nga xuất hiện trong khu vực này không phải điều bất ngờ.

Theo họ, các chuyến bay của máy bay Nga nhiều khả năng nhằm theo dõi hoạt động của lực lượng NATO trong quá trình diễn ra cuộc tập trận Cold Response 2026.

Hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức từ phía Nga về việc Il-20M đã thực hiện chuyến bay nói trên. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng khi NATO tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới Nga, việc Moskva theo dõi sát những hoạt động này là điều dễ hiểu.

Trong nhiều phát biểu trước đây, Tổng thống Vladimir Putin, với tư cách Tổng tư lệnh tối cao, nhiều lần khẳng định Nga không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia nào. Theo quan điểm của Mocow, NATO trong những năm qua đã liên tục mở rộng về phía đông và tiến gần hơn tới biên giới Nga.

Nga cho rằng liên minh quân sự này từng cam kết không mở rộng, nhưng sau đó vẫn kết nạp thêm các thành viên mới như Phần Lan và Thụy Điển. Vì vậy, theo lập luận của Moscow, Nga buộc phải phản ứng trước những hoạt động quân sự gia tăng gần biên giới của mình.