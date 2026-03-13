Nã 200 rocket, Iran và Hezbollah hiệp đồng tấn công – Mỹ xác nhận rơi máy bay, vũ khí Nga tới "chảo lửa"

200 rocket ồ ạt trút, Iran và Hezbollah hiệp đồng tấn công

Tờ Times of Israel ngày 13/10 đưa tin, lực lượng Hezbollah tại Lebanon đã phóng khoảng 200 rocket cùng 20 máy bay không người lái nhằm vào miền Bắc Israel trong nhiều giờ vào tối thứ Tư, trong khi Iran đồng thời phóng tên lửa vào nhiều khu vực của nước này.

Theo tờ báo, diễn biến này được đánh giá là một cuộc tấn công có sự hiệp đồng giữa Iran và Hezbollah, đánh dấu một bước leo thang mới trong căng thẳng khu vực.

Theo các báo cáo ban đầu, loạt rocket đầu tiên được phóng từ Lebanon vào khoảng 20 giờ, đúng thời điểm một tên lửa từ Iran bay về phía miền Trung Israel.

Trong tuyên bố sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, cuộc tấn công được tiến hành theo mô hình "tác chiến tích hợp", trong đó Iran sử dụng tên lửa đạn đạo còn Hezbollah triển khai rocket và UAV từ Lebanon nhằm vào nhiều mục tiêu tại Israel.

Iran và Hezbollah hiệp đồng tấn công Israel. Ảnh: ToI

Đợt pháo kích kéo dài nhiều giờ khiến còi báo động vang lên liên tục ở miền Bắc Israel, từ khu vực Galilee đến thành phố Haifa, buộc hàng trăm nghìn người dân phải xuống các hầm trú ẩn phòng không.

Theo ghi nhận ban đầu của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), tổng cộng khoảng 200 rocket đã được phóng từ Lebanon trong nhiều đợt khác nhau, dù không phải tất cả đều bay qua biên giới.

Một số rocket đã rơi xuống lãnh thổ Israel, gây cháy và thiệt hại vật chất tại nhiều địa điểm. Trong khi rocket từ Lebanon vẫn tiếp tục được phóng, các hệ thống phòng không Israel đồng thời phát hiện nhiều tên lửa Iran đang bay về phía nước này, kích hoạt cảnh báo tại nhiều khu vực gồm Tel Aviv, khu vực Jerusalem, miền Bắc và một phần miền Nam Israel.

Hệ thống phòng thủ tên lửa đã đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, dù một số mảnh vỡ sau các vụ đánh chặn vẫn rơi xuống các khu vực dân cư.

Theo các nguồn tin quân sự Israel, việc rocket của Hezbollah và tên lửa Iran xuất hiện gần như cùng lúc cho thấy hai lực lượng có thể đã phối hợp chiến thuật trong cùng một chiến dịch tấn công.

Đáp trả các đợt tập kích, Không quân Israel đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon, đặc biệt là khu ngoại ô phía Nam Beirut, nơi được xem là một trong những cứ điểm quan trọng của tổ chức này.

Theo thông báo của quân đội Israel, trong vòng khoảng 30 phút, không quân nước này đã phá hủy 10 sở chỉ huy của Hezbollah tại khu vực Beirut cùng nhiều bệ phóng rocket trên khắp Lebanon.

Các mục tiêu bị tấn công bao gồm bệ phóng rocket, kho vũ khí và các cơ sở chỉ huy được cho là do lực lượng tình báo Hezbollah và đơn vị đặc nhiệm Radwan sử dụng.

Một quan chức Israel cũng cảnh báo rằng tình hình hiện nay đang tiến gần tới một sự leo thang nghiêm trọng, khi các cuộc tấn công qua lại giữa hai bên có nguy cơ mở rộng thành một cuộc đối đầu quân sự lớn hơn trong khu vực.

Các nhà phân tích cho rằng việc Iran trực tiếp tham gia bằng tên lửa trong khi Hezbollah mở mặt trận từ Lebanon cho thấy xung đột Trung Đông đang bước sang một giai đoạn nguy hiểm hơn, khi nhiều lực lượng vũ trang trong khu vực có thể bị cuốn vào vòng xoáy leo thang quân sự.

Mỹ xác nhận rơi máy bay quân sự KC-135 Stratotanker. Ảnh: Reuters

Mỹ xác nhận rơi máy bay

Không chỉ nhắm vào Israel, các lực lượng vũ trang thân Iran trong khu vực cũng tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Mỹ tại Iraq. Một phong trào liên minh với Iran cho biết họ đã bắn hạ một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ và làm hư hại thêm một chiếc khác.

Về phần mình, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của nước này đã rơi tại khu vực phía Tây Iraq. Theo tuyên bố được CNN dẫn lại, sự cố xảy ra trong không phận của một quốc gia đồng minh khi Mỹ đang tiến hành Chiến dịch Epic Fury, và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai.

CENTCOM thông báo, có 2 máy bay liên quan đến vụ việc: một chiếc đã rơi ở miền Tây Iraq, trong khi chiếc còn lại đã hạ cánh an toàn.

Phía Mỹ cho biết, nguyên nhân ban đầu không phải do hỏa lực của đối phương hay do bắn nhầm từ lực lượng đồng minh. Tuy vậy, phong trào Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq sau đó tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào 2 máy bay Mỹ. Theo tuyên bố của nhóm này, chiếc KC-135 đầu tiên đã bị bắn rơi và toàn bộ phi hành đoàn được cho là đã thiệt mạng.

Trong một thông báo khác, tổ chức này cho biết trong vòng 24h, các tay súng của họ đã sử dụng vũ khí để nhắm vào một máy bay KC-135 thứ hai của Mỹ tại miền Tây Iraq. Theo tuyên bố, chiếc máy bay này bị hư hại nhưng phi hành đoàn may mắn thoát nạn, chỉ bị thương và đã hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay.

Cho đến nay, Lầu Năm Góc vẫn chưa công bố chi tiết về chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đối với chiếc KC-135 đầu tiên bị rơi, cũng như chưa xác nhận số người có mặt trên máy bay. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nói với CNN rằng phi hành đoàn trên chiếc máy bay gặp nạn có ít nhất 5 người.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng chưa tiết lộ loại máy bay thứ hai liên quan đến sự cố, nhưng theo CBS News, đó cũng là một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 và đã hạ cánh xuống Israel. Một bức ảnh chưa được xác minh, được cho là chụp tại một sân bay ở Tel Aviv, cho thấy phần đuôi máy bay dường như có dấu hiệu hư hại.

Hệ thống phòng không vác vai Verba của Nga. Ảnh: IT

Vũ khí Nga tới "chảo lửa"

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, theo tờ Financial Times (Anh), Nga đang tăng tốc việc chuyển giao nhiều loại khí tài quân sự hiện đại cho Iran, từ các hệ thống phòng không vác vai đến những dòng máy bay chiến đấu tiên tiến.

Cụ thể, Tehran đã tiếp nhận một số loại phản lực huấn luyện, trực thăng tấn công và xe bọc thép, đồng thời ký thêm một thỏa thuận mới trị giá khoảng 500 triệu euro để mua hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) Verba.

Ngoài các khí tài tầm thấp, Moscow và Tehran cũng đang thúc đẩy những hợp đồng lớn hơn trong lĩnh vực hàng không quân sự.

Trước đó, vào năm 2023, Iran đã tiếp nhận những chiếc phản lực huấn luyện Yak-130 đầu tiên. Các dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy trong năm 2025, số chuyến bay vận tải quân sự An-124 từ Irkutsk – nơi sản xuất Yak-130 – tới Tehran tăng mạnh, cho thấy quá trình bàn giao có thể đang được đẩy nhanh.

Bên cạnh đó, tính đến tháng 1/2026, Iran được cho là đã tiếp nhận ít nhất 6 trực thăng tấn công Mi-28. Song song với việc chuyển giao khí tài, Moscow cũng được cho là đang chia sẻ kinh nghiệm tác chiến với Tehran.

Đài CNN hôm 12/3 cho biết, Nga đã cung cấp cho Iran những khuyến nghị cụ thể về cách sử dụng máy bay không người lái, bao gồm cả phương thức lựa chọn mục tiêu từng được Nga áp dụng trong chiến sự tại Ukraine

Một quan chức tình báo phương Tây nói với CNN rằng những hỗ trợ trước đây mang tính tổng quát thì nay đã trở nên chi tiết và đáng chú ý hơn.

Tần suất các chuyến bay vận tải quân sự từ Nga và Belarus tới Iran gia tăng đáng kể trong những tháng đầu năm 2026 cũng khiến giới quan sát chú ý.

Tuy vậy, dù dòng chảy khí tài từ Nga sang Iran đang có dấu hiệu tăng lên, nhiều nhà phân tích cho rằng cán cân sức mạnh tại khu vực khó có thể thay đổi ngay lập tức trong ngắn hạn.