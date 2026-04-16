Sự hết thời của mỹ nam "xé couple" sốc nhất lịch sử showbiz: "Bay màu" 13 hợp đồng trong 4 tháng, chạm đáy danh tiếng vì sống ích kỷ

Tại showbiz Trung Quốc, Thành Nghị từng được đánh giá là mỹ nam cổ trang số một Trung Quốc. Anh từng được các nhà sản xuất ưu ái giao vai nam chính trong nhiều dự án lớn, trong đó có những tác phẩm gây tiếng vang khi lên sóng như Lưu Ly, Trầm Vụn Hương Phai, Liên Hoa Lâu... Thế nhưng, hiện tại, sự nghiệp của nam diễn viên này đang có dấu hiệu sa sút không phanh.

Chưa từng có tiền lệ: Ngôi sao đầu tiên mất 13 hợp đồng quảng cáo chỉ trong 4 tháng

Theo các blogger giải trí hàng đầu, từ đầu năm 2026 đến nay, Thành Nghị đã đánh mất tới 13 hợp đồng quảng cáo. Đáng nói, chỉ trong vòng 15 ngày đầu năm 2026, nam diễn viên "rơi rụng" đến 6 bản hợp đồng. Đây là điều chưa có tiền lệ ở Cbiz trước đây. Tình cảnh lao đao của Thành Nghị là hệ quả sau 1 năm 2025 bết bát, có đến 3 bộ phim đóng chính là Phó Sơn Hải, Thiên Địa Kiếm Tâm, Trường An 24 Kế "flop nặng" trên màn ảnh. Do thành tích và chỉ số truyền thông của mỹ nam này đều đi xuống, các thương hiệu cũng chẳng còn mặn mà, đặt niềm tin để tiếp tục hợp tác với Thành Nghị.

Hiện, tổng hợp đồng đại diện còn lại của Thành Nghị dao động ở con số 10. Tuy nhiên, các nhãn hàng ký hợp đồng quảng cáo với nam diễn viên đều thuộc phân khúc tầm trung hoặc bình dân. So sánh với dàn diễn viên cùng lứa 95, Thành Nghị hoàn toàn lép vế về giá trị thương mại. Không có bất kỳ thương hiệu cao cấp quốc tế nào ngó ngàng đến anh.

Thành Nghị bị các nhãn hiệu quay lưng, từ chối tái ký hợp đồng sau khi có 3 bộ phim flop nặng trong năm 2025. Ảnh: Weibo.

Ngoài ra, 1 số nguồn tin cho biết Thành Nghị vừa có 4 phim không vượt qua vòng kiểm duyệt xin phép lên sóng của Tổng cục Phát Thanh Truyền hình Trung Quốc gồm Chỉ Gian Sinh Trưởng, Triều Vô Niệm, Kế hoạch địa tâm, Tiên Nghịch... Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho nam diễn viên. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gắt gắt ở Cbiz, việc nghệ sĩ có nhiều phim "xếp kho" dẫn đến vắng bóng thời gian dài trên màn ảnh, sẽ ảnh hưởng rất đến danh tiếng, địa vị trong giới của họ.

Chưa kể, Thành Nghị còn là cái tên không được lòng công chúng xứ tỷ dân vài năm trở lại đây. Tính cách và lối cư xử của anh dính nhiều tranh cãi. Trong đó, nam diễn viên từng có màn "trở mặt" với Viên Băng Nghiên khiến hàng triệu khán giả xứ tỷ dân sôi máu.

Hắt hủi bạn diễn "như mẻ", tạo ra vụ "xé couple" thị phi nhất lịch sử

Năm 2020, Viên Băng Nghiên và Thành Nghị là couple màn ảnh hot nhất Cbiz sau thành công bất ngờ của bộ phim cổ trang Lưu Ly (hay còn gọi là Lưu Ly Mỹ Nhân Sát ). Trong quá trình tuyên truyền tác phẩm, cặp sao tỏ ra thân thiết, thậm chí hôn môi nhau đầy ngọt ngào. Chính vì "phản ứng hóa học" vượt khỏi màn ảnh này của họ, nhà sản xuất mới tổ chức 1 buổi họp fan để dàn diễn viên Lưu Ly giao lưu cùng khán giả. Hàng trăm nghìn người đã chi bộn tiền để được nhìn thấy Thành Nghị và Viên Băng Nghiên sánh đôi, tương tác thân mật ngoài đời.

Thành Nghị và Viên Băng Nghiên là cặp đôi được khán giả yêu thích sau cơn sốt của bộ phim Lưu Ly. Ảnh: Sohu.

Cả 2 có những tương tác ngọt ngào, thậm chí hôn nhau trước ống kính trong quá trình quảng bá phim. Ảnh: Sina.

Thế nhưng, không như những gì công chúng mong đợi, tại sự kiện fanmeeting diễn ra vào ngày 20/9/2020, cặp trai xinh - gái đẹp Cbiz xem nhau như người dưng, kịch liệt tránh né tương tác với đối phương. Trong đó, Thành Nghị tỏ thái độ ghét bỏ bạn diễn ra mặt. Nam diễn viên không nhìn Viên Băng Nghiên dù chỉ 1 lần. Anh luôn lảng tránh, thậm chí khó chịu ra mặt khi đứng cạnh mỹ nhân này. Sự lạnh nhạt của Thành Nghị khiến Viên Băng Nghiên không giấu được sự tủi thân và xấu hổ.

Thái độ hắt hủi bạn diễn như mẻ của Thành Nghị gây sốc cho fan, thậm chí được xem là sự kiện "xé couple" thị phi nhất trong lịch sử showbiz Trung Quốc. Sau sự kiện, với những biểu hiện được cho là thiếu lịch sự và tinh tế với Viên Băng Nghiên, Thành Nghị hứng chỉ trích dữ dội và mất hơn 100.000 lượt follow trên trang cá nhân. Nhiều người để lại bình luận phê bình nam diễn viên gay gắt. Không lâu sau vụ ầm ĩ với Thành Nghị, Viên Băng Nghiên cũng bị đuổi khỏi Cbiz vì bị phát hiện có hành vi trốn thuế.

Gặp lại nhau trong buổi fan meeting sau khi phim đã lên sóng, Thành Nghị nhất quyết giữ khoảng cách với Viên Băng Nghiên. Khi được đồng nghiệp đẩy dồn vào vị trí chính giữa để chụp ảnh với Viên Băng Nghiên, Thành Nghị cau có, gượng gạo ra mặt. Ảnh: Sina.

Đến khi phải đứng chung khung hình với Viên Băng Nghiên, mặt của Thành Nghị "như đâm lê". Ảnh: Sina.

Vì ồn ào thái độ với Viên Băng Nghiên, Thành Nghị hứng chỉ trích và mất gần 100.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Ảnh: Weibo.

Để mặc fan làm loạn, hại nhiều đồng nghiệp trong showbiz

Từ năm 2021, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã có văn bản yêu cầu các nghệ sĩ và studio liên quan phải kiểm soát hoạt động fandom, kịp thời lên tiếng hoặc có động thái ngăn chặn hành vi fan làm loạn trên không gian mạng. Tuy nhiên, Thành Nghị dường như phớt lờ quy định này.

Cách đây vài ngày, fan của nam diễn viên đã rùm beng chỉ trích, tố fan Tiêu Chiến chơi bẩn khi đặt hàng cứu trợ nông sản của Thành Nghị rồi sau đó ác ý hoàn hàng, làm ảnh hưởng tới thần tượng của mình.

Tuy nhiên, sự thật lại là fan Tiêu Chiến mua hàng của 1 thương hiệu khác và phát hiện sản phẩm kém chất lượng nên đã xin hoàn hàng. Sự việc này không hề liên quan gì đến thương hiệu nông sản Thành Nghị đang hỗ trợ. Fan Tiêu Chiến còn chỉ ra nhiều tài khoản hoàn hàng, đăng đàn chê thương hiệu Thành Nghị làm đại diện thuộc về chính fan ruột của nam diễn viên này. Trong nhóm chat fandom, họ còn chê sản phẩm Thành Nghị làm "trợ nông cho quê hương" bán đắt hơn giá thị trường.

Màn tự biên tự diễn, vừa ăn cướp vừa la làng của fan Thành Nghị khiến dân tình ngán ngẩm, đặt câu hỏi nam diễn viên này ở đâu trong lúc người hâm mộ của mình chiêu trò bôi nhọ, bịa đặt gây ảnh hưởng đến Tiêu Chiến và fan của đồng nghiệp. Trên MXH Weibo, không ít người chế giễu "Oscar nợ fan Thành Nghị 1 tượng vàng". Những người hâm mộ bị đổ tội oan của Tiêu Chiến cũng thông báo đâm đơn kiện fan Thành Nghị tội vu khống ra tòa.

Fan Thành Nghị chiêu trò bịa đặt, chỉ trích fan Tiêu Chiến hãm hại thần tượng mình. Giữa lúc ấy, Thành Nghị mất hút. Ảnh: Sina.

Thực tế, đây không phải lần đây, Thành Nghị gây thất vọng vì dửng dưng để fan của mình bạo lực mạng, đẩy đồng nghiệp trong giới vào cảnh đường cùng. Vào năm ngoái, fan của Thành Nghị đã phản đối Hoàng Tuấn Tiệp tham gia vào bộ phim Phó Sơn Hải , với lý do nam diễn viên này từng vướng scandal tình ái trong quá khứ. Không chỉ gây sức ép cho đoàn phim, fan của Thành Nghị còn gửi thư tố cáo Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đề nghị cấm sóng những nghệ sĩ vướng bê bối như Hoàng Tuấn Tiệp. Dưới sức ép của fan Thành Nghị, nhà sản xuất Phó Sơn Hải đã cắt vai Hoàng Tuấn Tiệp.

Hành động dồn Hoàng Tuấn Tiệp vào chân tường, tùy tiện đòi "phong sát" nghệ sĩ của fan Thành Nghị khiến công chúng tức giận. Trên MXH, hàng triệu người chỉ trích Thành Nghị mượn tay fan triệt hạ đồng nghiệp. Sự thờ ơ, ích kỷ của anh được cho là đã tiếp tay, dung túng cho hành vi ngông cuồng, làm loạn của fan.

Thái độ ứng xử không màng sự đời của Thành Nghị trong vụ việc với Tiêu Chiến, Hoàng Tuấn Tiệp khiến công chúng không hài lòng, xếp anh vào top những mỹ nam màn ảnh có lối hành xử tồi tệ ở showbiz Trung Quốc, bên cạnh Hoàng Cảnh Du hay Bạch Kính Đình.

Thành Nghị để mặc fan của mình bạo lực mạng, dồn Hoàng Tuấn Tiệp vào đường cùng, mất vai trong dự án Phó Sơn Hải. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu