Sử dụng giàn giáo bằng tre dễ gây cháy nhưng vì sao Hong Kong vẫn dùng vật liệu này suốt nhiều thế kỷ?

Đáp án đúng là: B. Nhập khẩu từ Quảng Đông, Quảng Tây qua Macau
Hong Kong (Trung Quốc) có nhu cầu rất lớn về tre làm giàn giáo nhưng nguồn địa phương hạn chế. Hầu hết tre được nhập khẩu từ các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, vận chuyển qua Macau. Nhờ nguồn cung dồi dào và chi phí thấp, truyền thống này vẫn tồn tại dù rủi ro cháy nổ cao, với ít nhất 22 trường hợp tử vong liên quan đến thợ giàn giáo tre từ 2019–2024.
Đáp án đúng là: A. Loại dày chịu tải chính, loại mỏng tăng độ kiên cố cho kết cấu
Giàn giáo tre ở Hong Kong sử dụng loại tre dày, cứng cáp để chịu lực chính và loại tre mỏng, nhẹ hơn để tăng độ kiên cố. Các thợ lành nghề kết nối bằng kỹ thuật buộc nút thắt chuẩn xác. Nhờ nhẹ, dẻo dai, dễ vận chuyển và tái sử dụng, tre vẫn được ưu tiên dù gây nhiều tai nạn lao động.
Đáp án đúng là: A. Chi phí thấp, nguồn cung dồi dào và tính linh hoạt cao
Giàn giáo tre ở Hong Kong vẫn được sử dụng rộng rãi nhờ giá thành rẻ, nguồn cung ổn định từ nội địa Trung Quốc, và đặc biệt là tính linh hoạt: nhẹ hơn thép/nhôm, dễ uốn theo địa hình phức tạp, tháo lắp nhanh và tái sử dụng nhiều lần. Những ưu điểm này khiến truyền thống hàng thế kỷ chưa bị thay thế hoàn toàn, dù rủi ro cháy nổ cao.