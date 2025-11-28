HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Loạt tuyệt kỹ của Kim Dung xuất hiện trong phim Châu Tinh Trì: Đó là những môn võ công nào?

Nguyệt Phạm |

Châu Tinh Trì là một trong những ngôi sao lớn của nền điện ảnh Trung Quốc. Ông từng thể hiện nhiều bộ phim liên quan đến Kim Dung.

Quizz Loạt tuyệt kỹ của Kim Dung xuất hiện trong phim Châu Tinh Trì: Đó là những môn võ công nào? – 5 câu hỏi
Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu (2004) của Châu Tinh Trì, tuyệt kỹ nào của Kim Dung được Bao Tô Bà dùng để đánh bại hai sát thủ mù chơi đàn tranh?

Đáp án đúng là: A. Sư Tử Hống

Sư Tử Hống, tuyệt kỹ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, là một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, do Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn sử dụng. Trong Tuyệt đỉnh Kungfu, Bao Tô Bà dùng Sư Tử Hống tạo âm thanh cực mạnh, đánh bại hai sát thủ mù của băng Lưỡi Búa đang dùng võ công âm thanh từ đàn tranh. Lần thứ hai, bà kết hợp chuông đồng khuếch đại, hạ gục Hỏa Nhân Tà Thần, thể hiện sức mạnh vượt trội của tuyệt kỹ này.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Tuyệt kỹ nào của Kim Dung được Hỏa Nhân Tà Thần sử dụng trong Tuyệt đỉnh Kungfu, lấy tĩnh chế động, mô phỏng tư thế con cóc?

Đáp án đúng là: B. Cáp Mô Công

Cáp Mô Công, xuất hiện trong Anh Hùng Xạ Điêu, là tuyệt kỹ của Âu Dương Phong, mô phỏng tư thế con cóc, lấy tĩnh chế động, nén kình lực chờ địch ra chiêu rồi phản kích mãnh liệt. Trong Tuyệt đỉnh Kungfu, Hỏa Nhân Tà Thần – đệ nhất sát thủ – sử dụng Cáp Mô Công để đối đầu Bao Tô Bà, thể hiện phong cách phòng thủ phản công đặc trưng, dù cuối cùng vẫn thất bại trước Sư Tử Hống.

Loạt tuyệt kỹ của Kim Dung xuất hiện trong phim Châu Tinh Trì: Đó là những môn võ công nào? - Ảnh 1.

Nhân vật Bao Tô Bà trong Tuyệt đỉnh Kungfu (2004). (Ảnh: Sohu)

 

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Trong Tuyệt đỉnh Kungfu, chồng của Bao Tô Bà sử dụng tuyệt kỹ nào của Trương Tam Phong từ Ỷ Thiên Đồ Long Ký?

Đáp án đúng là: C. Thái Cực Quyền

Thái Cực Quyền, tuyệt học của Trương Tam Phong trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, là công phu tâm đắc của phái Võ Đang, nổi tiếng với sự uyển chuyển và hóa giải lực địch. Trong Tuyệt đỉnh Kungfu, chồng của Bao Tô Bà – chủ khu Chuồng Heo – sử dụng Thái Cực Quyền, thể hiện phong cách mềm mại nhưng đầy nội lực, góp phần bảo vệ khu xóm trước các thế lực băng Lưỡi Búa.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Trong Vua Ăn Mày (1992), Tô Khất Nhi do Châu Tinh Trì thủ vai đã dùng tuyệt kỹ nào của Kim Dung để đánh bại Triệu Vô Cực?

Đáp án đúng là: D. Hàng Long Thập Bát Chưởng

Hàng Long Thập Bát Chưởng, tuyệt kỹ của Cái Bang trong Anh Hùng Xạ ĐiêuThần Điêu Hiệp Lữ, nổi tiếng với sức mạnh bá đạo. Trong Vua Ăn Mày, Tô Khất Nhi – bang chủ Cái Bang – sử dụng Hàng Long Thập Bát Chưởng để đánh bại Triệu Vô Cực, một cao thủ có dã tâm soán ngôi. Tuyệt kỹ này thể hiện uy lực và chính khí, phù hợp với hình tượng nhân vật anh hùng của Châu Tinh Trì.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Tuyệt kỹ Sư Tử Hống trong Tuyệt đỉnh Kungfu được Bao Tô Bà kết hợp với vật gì để khuếch đại âm thanh, hạ gục Hỏa Nhân Tà Thần?

Đáp án đúng là: A. Chuông đồng

Trong Tuyệt đỉnh Kungfu, Sư Tử Hống của Bao Tô Bà đạt uy lực tối đa khi kết hợp với chuông đồng, khuếch đại âm thanh gấp nhiều lần. Trong trận đấu cuối, bà dùng chiêu này để hạ gục Hỏa Nhân Tà Thần, vốn sử dụng Cáp Mô Công. Sự sáng tạo này không chỉ tôn vinh tuyệt kỹ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký mà còn thể hiện phong cách hài hước nhưng đầy uy lực của Châu Tinh Trì.

