Loạt tuyệt kỹ của Kim Dung xuất hiện trong phim Châu Tinh Trì: Đó là những môn võ công nào?

Câu hỏi 5/5

Hỏi 5: Tuyệt kỹ Sư Tử Hống trong Tuyệt đỉnh Kungfu được Bao Tô Bà kết hợp với vật gì để khuếch đại âm thanh, hạ gục Hỏa Nhân Tà Thần?

A Chuông đồng B Đàn tranh C Trống lớn D Ống sáo

Đáp án đúng là: A. Chuông đồng

Trong Tuyệt đỉnh Kungfu, Sư Tử Hống của Bao Tô Bà đạt uy lực tối đa khi kết hợp với chuông đồng, khuếch đại âm thanh gấp nhiều lần. Trong trận đấu cuối, bà dùng chiêu này để hạ gục Hỏa Nhân Tà Thần, vốn sử dụng Cáp Mô Công. Sự sáng tạo này không chỉ tôn vinh tuyệt kỹ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký mà còn thể hiện phong cách hài hước nhưng đầy uy lực của Châu Tinh Trì.