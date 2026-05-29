Sử dụng điều hòa theo 4 cách này: EVN cảnh báo tiền điện tăng cao

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, điều hòa gần như trở thành thiết bị hoạt động nhiều nhất trong mỗi gia đình. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), điều hòa có thể chiếm tới hơn 30% - 60% tổng lượng điện tiêu thụ trong nhà. Đáng chú ý, mức tiêu thụ này còn tăng mạnh nếu người dùng mắc phải những sai lầm phổ biến trong quá trình sử dụng.

EVN cho biết nhiều thói quen tưởng chừng vô hại lại là nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt mỗi tháng, đồng thời làm giảm tuổi thọ của thiết bị.

Bật điều hòa quá lạnh

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là để nhiệt độ điều hòa quá thấp, đặc biệt vào ban đêm hoặc trong thời điểm nắng nóng đỉnh điểm.

Theo EVN, khi cài đặt nhiệt độ thấp, máy điều hòa phải hoạt động liên tục ở công suất cao để làm lạnh phòng nhanh hơn. Điều này khiến điện năng tiêu thụ tăng mạnh, đồng thời làm máy nén dễ bị quá tải, nhanh xuống cấp.

Nhiều người có thói quen đặt điều hòa ở mức 16 - 18 độ C với suy nghĩ phòng sẽ mát nhanh hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mức nhiệt phù hợp nên dao động khoảng 26 độ C trở lên, kết hợp thêm quạt để lưu thông không khí. Cách sử dụng này vừa giúp đảm bảo sức khỏe, tránh sốc nhiệt, vừa tiết kiệm điện năng đáng kể.

Bật, tắt điều hòa liên tục

Không ít người cho rằng việc tắt điều hòa khi phòng đã đủ lạnh rồi bật lại sau sẽ giúp tiết kiệm điện. Tuy nhiên, EVN khẳng định đây là quan niệm sai lầm.

Mỗi lần khởi động, điều hòa cần tiêu thụ lượng điện lớn để kích hoạt máy nén và đưa nhiệt độ phòng về mức cài đặt. Nếu bật tắt liên tục, thiết bị sẽ phải khởi động nhiều lần, dẫn đến tiêu hao điện năng nhiều hơn so với việc duy trì hoạt động ổn định.

Ngoài ra, thao tác này còn khiến động cơ quạt và máy nén nhanh hao mòn, làm giảm tuổi thọ điều hòa.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu chỉ rời phòng trong thời gian ngắn, người dùng không nên tắt hẳn điều hòa mà có thể tăng nhiệt độ lên vài độ để tiết kiệm điện. Trường hợp không sử dụng trong thời gian dài mới nên tắt hoàn toàn thiết bị.

Liên tục tăng giảm nhiệt độ điều hòa

Một thói quen khác được EVN cảnh báo là liên tục thay đổi nhiệt độ trong thời gian ngắn.

Nhiều người thường giảm nhiệt sâu khi cảm thấy nóng rồi lại tăng lên khi thấy lạnh. Việc điều chỉnh liên tục khiến điều hòa phải thay đổi chế độ vận hành liên tục, làm tiêu tốn nhiều điện năng hơn bình thường.

Ngoài hóa đơn tiền điện tăng lên, điều này còn khiến hệ thống máy hoạt động không ổn định, ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị về lâu dài.

Theo các chuyên gia điện lạnh, thay vì thay đổi nhiệt độ liên tục, người dùng nên duy trì mức nhiệt ổn định trong suốt quá trình sử dụng. Nếu cảm thấy chưa đủ mát, có thể kết hợp quạt hoặc đóng kín cửa để hạn chế thất thoát hơi lạnh.

Không bảo trì điều hòa định kỳ

Bảo trì, vệ sinh điều hòa định kỳ cũng là yếu tố quan trọng nhưng thường bị nhiều gia đình bỏ qua.

Theo EVN, nếu điều hòa không được vệ sinh thường xuyên, bụi bẩn sẽ bám dày ở lưới lọc và dàn lạnh, khiến khả năng trao đổi nhiệt giảm xuống. Khi đó, máy phải hoạt động mạnh hơn để đạt hiệu quả làm mát mong muốn, kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng lên.

Không chỉ gây tốn điện, điều hòa bẩn còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán vi khuẩn, nấm mốc vào không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Với điều hòa hoạt động thường xuyên, nên bảo dưỡng tổng thể định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm để đảm bảo hiệu suất vận hành.

Điều hòa dùng đúng cách mới tiết kiệm điện

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh vào mùa hè, EVN khuyến cáo người dân cần thay đổi các thói quen sử dụng điều hòa chưa hợp lý để tránh hóa đơn tiền điện tăng cao.

Việc duy trì nhiệt độ phù hợp, hạn chế bật tắt liên tục, sử dụng ổn định và vệ sinh định kỳ không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị và đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.

Ảnh: Điện lực Việt Nam