"Máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm của Nga là một dự án gây tranh cãi, khi các nhà thiết kế nhấn mạnh vào khả năng cơ động siêu việt", Tạp chí 19FortyFive (1945) của Mỹ nhận xét.

Các nhà phân tích tin rằng thiết kế của Su-57 ưu tiên hiệu suất và khả năng cơ động hơn là tàng hình. Bài báo viết: "Ngay cả trong số những người phản đối Su-57 kịch liệt nhất, không ai phủ nhận khả năng cơ động vượt trội của chiếc máy bay này."

Đồng thời các kỹ sư đã tối ưu hóa thiết kế để giảm thiểu dấu hiệu nhận dạng. Điều này thể hiện rõ ở đường nét đặc trưng của Su-57 và khả năng mang vũ khí bên trong thân.

Theo tác giả, triết lý của các nhà thiết kế Nga dựa trên chiến thuật "tàng hình cộng với khả năng cơ động" linh hoạt. Đây là điểm khác biệt chính giữa Su-57 và F-22 của Mỹ, vốn hướng đến mục tiêu đạt được tiết diện phản xạ radar cực thấp.

Vào tháng 12 năm 2025, Giám đốc điều hành Tập đoàn Nhà nước Rostec, Sergei Chemezov, tuyên bố rằng động cơ Sản phẩm 177 mới, đang được thử nghiệm trên máy bay Su-57, sẽ giúp tăng tầm bay và tốc độ của chiếc tiêm kích này.

Điểm yếu lớn nhất của tiêm kích Su-57 hiện là động cơ đạt chuẩn.

Hiện tại Nga đang tìm cách hoàn tất "thỏa thuận thế kỷ" bằng cách bán cho Ấn Độ máy bay chiến đấu Su-57E hiện đại nhất và thiết lập dây chuyền sản xuất nội địa tại các cơ sở hiện đang lắp ráp Su-30MKI.

Theo thông tin hé lộ, những cuộc thảo luận đã bước vào "giai đoạn tham vấn kỹ thuật nâng cao". Tuy nhiên tình hình hiện tại vẫn khá phức tạp: "Đằng sau những tiêu đề hấp dẫn là một câu hỏi quan trọng về động cơ", Tạp chí IDRW nói rõ.

Nguồn tin của tờ báo cho biết Moskva đã đề xuất với New Delhi 2 lựa chọn động cơ: dòng AL-41 đã được chứng minh hiệu quả hoặc Izdeliye 177 (Izdeliye 30, AL-51F1) mới. Chiếc Su-57 đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên với hai động cơ mới (với lực đẩy sau đốt là 16.000 kgf) vào tháng 12 năm 2025.

Như đã đề cập, Ấn Độ còn nhiều điều phải cân nhắc, vì Sản phẩm 177 “đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, thử nghiệm bay mới chỉ bắt đầu và chưa sẵn sàng để sản xuất hàng loạt”.

Trong khi đó, các nhà đàm phán Nga đang đề xuất một phiên bản xuất khẩu của "Sản phẩm 177S", tuyên bố rằng phiên bản cải tiến này được phát triển cho các máy bay hiện đang sử dụng động cơ AL-31F và AL-31FP, bao gồm cả Su-30MKI của Không quân Ấn Độ, mà không cần sửa đổi đáng kể khung thân.

Tuy nhiên theo báo chí địa phương, ngay cả 177S cũng chưa sẵn sàng để sản xuất hàng loạt và cho đến nay mới chỉ được trình diễn dưới dạng nguyên mẫu: "Các nguồn tin trong ngành công nghiệp Nga cho biết việc sản xuất hàng loạt dòng động cơ này vẫn chưa bắt đầu, và thời hạn thực tế dự kiến là vào cuối thập kỷ này".

Cho đến lúc đó, AL-41 vẫn là biến thể duy nhất đủ hoàn thiện để hỗ trợ sản xuất Su-57E tại Ấn Độ. Bài báo bày tỏ lo ngại về triển vọng của "Sản phẩm 177", viện dẫn "lịch sử đau thương" trong quá trình phát triển động cơ của chính Ấn Độ.