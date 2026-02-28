Bộ Tư pháp Mỹ mới đây công bố thêm các tài liệu liên quan đến vụ án của Jeffrey Epstein, trong đó tên của nhà vật lý người Anh quá cố Stephen Hawking được nhắc đến ít nhất 250 lần. Một số bức ảnh cho thấy ông xuất hiện cùng hai phụ nữ mặc bikini cũng được hé lộ, làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng.

Cái tên xuất hiện 250 lần trong hồ sơ Epstein

Trong bức ảnh thu hút nhiều chú ý nhất, ông Hawking không đeo kính, cầm một ly cocktail màu đỏ và nằm trên ghế tắm nắng. Hai phụ nữ mặc bikini đứng hai bên ông, nâng ly hướng về phía máy ảnh. Các bức ảnh khác cho thấy ông tham dự tiệc nướng cùng một số nhà khoa học, cũng như tham gia chuyến lặn biển bằng tàu ngầm mini để quan sát cảnh dưới nước.

Hình ảnh thu hút sự chú ý của nhiều người

Bộ Tư pháp Mỹ không nêu rõ thời gian và địa điểm chụp những bức ảnh này. Tuy nhiên, các tài liệu khác trong hồ sơ cho biết ông Hawking từng tham dự một hội nghị khoa học do Jeffrey Epstein tài trợ và tổ chức vào tháng 3/2006 tại đảo St. Thomas ở vùng Caribe. Địa điểm này nằm không xa hòn đảo tư nhân tai tiếng của Epstein.

Năm tháng sau hội nghị, Epstein bị truy tố tại bang Florida vì hành vi tuyển mộ trẻ vị thành niên để bán dâm.

Một trong những nạn nhân nổi tiếng nhất của Epstein, Virginia Giuffre, người đã qua đời năm 2025, từng tuyên bố ông Hawking có mặt tại một “bữa tiệc tình dục với trẻ vị thành niên” ở quần đảo Virgin.

Trong một bức thư đề ngày 12/1/2015 gửi cho bạn gái cũ và cũng là đồng phạm, Ghislaine Maxwell, Epstein cho biết ông sẵn sàng treo thưởng lớn cho bất kỳ ai có thể bác bỏ các cáo buộc của Giuffre, trong đó đặc biệt nhắc đến tuyên bố liên quan đến Hawking.

Tuy nhiên, dù tên ông Hawking được nhắc đến ít nhất 250 lần trong toàn bộ hồ sơ, ông chưa từng bị chính thức buộc tội về bất kỳ hành vi phạm pháp nào.

Gia đình lên tiếng

Gia đình ông Hawking cho biết hai phụ nữ trong ảnh thực chất là thành viên lâu năm trong nhóm chăm sóc y tế của ông. Do bối cảnh nghỉ dưỡng tại đảo, họ mặc trang phục bikini phù hợp với môi trường biển.

Trong tuyên bố chính thức, gia đình nhấn mạnh: “Giáo sư Hawking đã có những đóng góp to lớn cho vật lý học thế kỷ 20, đồng thời là một trong những người sống lâu nhất với bệnh xơ cứng teo cơ một bên, thường được gọi là bệnh ALS. Căn bệnh khiến ông phải phụ thuộc vào máy thở, thiết bị tổng hợp giọng nói, xe lăn và chăm sóc y tế 24/7. Bất kỳ ám chỉ nào cho rằng ông có hành vi không phù hợp đều sai sự thật và hết sức khiên cưỡng.”

Một đại diện gia đình ngày 25/2 cũng nói với tờ Daily Mail rằng hai phụ nữ mặc bikini là thành viên trong đội ngũ chăm sóc dài hạn đến từ Anh, không phải người lạ và hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ hành vi sai trái nào.

Người này cho biết thêm, các bức ảnh được chụp năm 2006 tại khách sạn The Ritz-Carlton, St. Thomas, trong kỳ nghỉ sau khi ông Hawking tham gia thuyết trình về vũ trụ học lượng tử.

Stephen Hawking đã chiến đấu với bệnh ALS trong suốt 50 năm trước khi qua đời năm 2018 ở tuổi 76. Về phía Jeffrey Epstein, ông bị bắt giữ năm 2019 và sau đó tử vong trong trại giam cùng năm đó trong thời gian chờ xét xử.

Việc công bố thêm các tài liệu mới tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, song cho đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy nhà vật lý huyền thoại này từng bị buộc tội hay dính líu đến các hành vi phạm pháp trong vụ án Epstein.

Nguồn: ETtoday