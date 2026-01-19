S.T Sơn Thạch bị bệnh gì mà phải viết di chúc ở tuổi 35?

Cụ thể, tờ tạp chí Tri Thức viết, trong cuộc trò chuyện với Hà Nhi, Thúy Ngân mới đây, S.T Sơn Thạch kể về biến cố sức khỏe xảy đến vào năm 2025. Theo đó, nam ca sĩ bị bệnh nặng đến mức không thể ngồi dậy. Khi ấy, anh quyết định nói chuyện với luật sư để lập di chúc.

S.T Sơn Thạch chia sẻ: "Lúc đó, tôi không đủ khỏe để có thể viết, mặc dù đã hẹn luật sư rồi. Một ngày trước khi nhập viện, tôi phải thu âm nội dung trong di chúc vào điện thoại. Sức khỏe tôi cạn kiệt, cây năng lượng của mình không còn nữa. Đó là khoảnh khắc đáng sợ của tôi".

S.T Sơn Thạch nói chuyện với Hà Nhi và Thuý Ngân.

Theo S.T Sơn Thạch, sau này khi nghe lại đoạn ghi âm ấy, anh không giấu được xúc động. Trải nghiệm cận kề ranh giới sức khỏe đã khiến anh thay đổi hoàn toàn quan điểm sống, đặt việc chăm sóc bản thân lên ưu tiên hàng đầu.

Không chỉ chú trọng thể chất, S.T Sơn Thạch cho biết anh quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần. Nam ca sĩ bày tỏ: "Vì gia đình, tình yêu, sự nghiệp hay bất cứ thứ gì, bản thân mình cũng phải còn ở đó đã.

Mình phải hiện diện ở đó thì mới lo được cho mọi người. Mình mới ở trong niềm vui hay nỗi buồn, để chia sẻ với người thân, người yêu, khán giả của mình".

Hồi tháng 11/2025, trong đám cưới của á hậu Quỳnh Châu, S.T Sơn Thạch tiết lộ anh phải xin bác sĩ rời bệnh viện trong 3 tiếng để đến chung vui, hát mừng em gái thân thiết.

Thời điểm đó, anh nhập viện và điều trị vì sức khỏe sa sút. Hồi 2024 khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, ca sĩ giảm 6 kg. Nhiều thời điểm anh khóc nhiều vì gặp áp lực tâm lý, sức khỏe.

Nam ca sĩ cho biết đã viết di chúc khi gặp biến cố sức khỏe.

Vậy S.T Sơn Thạch bị bệnh gì? Hồi tháng 10/2025, Báo Người Lao Động viết, nguyên nhân khiến S.T phải nhập viện là do suy nhược cơ thể nặng.

Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi tần suất làm việc bất chấp ngày đêm của anh. Trước đó, S. T đã có những biểu hiện mệt mỏi, fan hâm mộ cũng nhiều lần nhắc nhở S.T phải chăm sóc sức khỏe vì vóc dáng ngày càng gầy yếu.

Nhưng S.T vẫn miệt mài làm việc vì "không muốn kế hoạch bị trì trệ. Khi đã lên hoạch định cho dự án của mình, không điều gì ngăn S.T lại được", báo Người Lao Động trich lời nam ca sĩ nói.

S.T Sơn Thạch tên thật là Nguyễn Cao Sơn Thạch, sinh năm 1990. Anh được biết đến khi tham gia nhóm nhạc nam 365 năm 2010. Sau khi nhóm nhạc tan rã vào năm 2016, anh hoạt động trong vai trò nghệ sĩ solo, ghi dấu ấn với hình ảnh đa năng, có nền tảng vũ đạo bài bản.

Anh khẳng định tên tuổi qua nhiều gameshow, chương trình thực tế, giành quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2016, giải Vàng The Remix 2017. Ca sĩ còn giành giải quán quân Cuộc đua kỳ thú 2019.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Sơn Thạch còn từng đóng loạt phim gồm Cô Ba Sài Gòn (2017), Gái già lắm chiêu 2 (2018), Lấy vợ cho bà (2018), Gạo nếp gạo tẻ 2 (2020).