HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sông Tô Lịch nước dâng sát bờ, cụ thể là bao nhiêu mét?

N.D |

Trận mưa dữ dội ở Hà Nội ngày 30/9 đã để lại ký ức khó phai mờ với người dân Hà Nội. Riêng với sông Tô Lịch, nó cũng tạo nên một kỷ lục ít nhất trong 15 năm qua. Tiếp tục tìm hiểu một số tri thức về dòng sông lịch sử này qua các câu hỏi sau.

Trắc nghiệm: Những sự thật bất ngờ về sông Tô Lịch
Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Trên suốt chiều dài khoảng 14km từ đầu nguồn, sông Tô Lịch có tổng cộng bao nhiêu cây cầu bắc qua?

Đáp án đúng là: C. 19 cây cầu

Giải thích: Trong bài viết "Hiện trạng 14 km hai bờ sông Tô Lịch", báo Znews ngày 17/9/2025 cho biết, do có lịch sử lâu đời và gắn liền với sự phát triển của Hà Nội, hệ thống giao thông dọc hai bờ sông đã rất ổn định. Hiện có đến 19 cây cầu bắc qua hai bờ sông trên tổng chiều dài 14 km của nó.

Sông Tô Lịch nước dâng sát bờ, cụ thể là bao nhiêu mét?- Ảnh 1.

Nước sông Tô Lịch lên cao sát mép bờ vào đầu chiều 30/9/2025. Ảnh: Báo Lao động

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Vụ việc xả trộm gần 50 m³ chất thải xuống sông Tô Lịch bị phát hiện vào rạng sáng ngày 5/9 diễn ra tại khu vực nào?

Đáp án đúng là: B. Đoạn đối diện số 584 đường Láng (thuộc phường Láng).

Giải thích: Theo thông tin điều tra từ Công an thành phố Hà Nội được báo Vietnamplus đăng tải, vụ việc được phát hiện tại khu vực bờ kè sông Tô Lịch, đoạn đối diện số 584 đường Láng. Các đối tượng đã xả thẳng chất thải nghi là phân bể phốt vào một hố ga ven đường, khiến chất thải chưa qua xử lý chảy thẳng xuống sông, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Trong trận mưa lớn ở Hà Nội ngày 30/9/2025, mực nước sông Tô Lịch đo được tại khu vực Hoàng Quốc Việt đã lên tới mức kỷ lục nào?

Đáp án đúng là: B. 6.11 m

Giải thích: Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội được Báo Lao động trích dẫn, vào lúc 13h ngày 30/9, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, mực nước sông Tô Lịch tại khu vực Hoàng Quốc Việt đã dâng lên mức kỷ lục 6.11 m. Mực nước này cao đến mức mấp mé mặt cầu Khương Đình, khiến nhiều người dân sinh sống lâu năm tại đây cũng phải bất ngờ và lo lắng. Có người dân chia sẻ sống tại đây 15 năm mà chưa từng thấy nước sông lên cao đến thế.

Cầu 361 ở đâu, có vai trò gì trong câu chuyện sông Tô Lịch?
Tags

sông Tô Lịch

hồi sinh sông Tô Lịch

hà nội lụt

Quizz Soha

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại