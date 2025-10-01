Sông Tô Lịch nước dâng sát bờ, cụ thể là bao nhiêu mét?

Đáp án đúng là: C. 19 cây cầu
Giải thích: Trong bài viết "Hiện trạng 14 km hai bờ sông Tô Lịch", báo Znews ngày 17/9/2025 cho biết, do có lịch sử lâu đời và gắn liền với sự phát triển của Hà Nội, hệ thống giao thông dọc hai bờ sông đã rất ổn định. Hiện có đến 19 cây cầu bắc qua hai bờ sông trên tổng chiều dài 14 km của nó.
Đáp án đúng là: B. Đoạn đối diện số 584 đường Láng (thuộc phường Láng).
Giải thích: Theo thông tin điều tra từ Công an thành phố Hà Nội được báo Vietnamplus đăng tải, vụ việc được phát hiện tại khu vực bờ kè sông Tô Lịch, đoạn đối diện số 584 đường Láng. Các đối tượng đã xả thẳng chất thải nghi là phân bể phốt vào một hố ga ven đường, khiến chất thải chưa qua xử lý chảy thẳng xuống sông, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Đáp án đúng là: B. 6.11 m
Giải thích: Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội được Báo Lao động trích dẫn, vào lúc 13h ngày 30/9, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, mực nước sông Tô Lịch tại khu vực Hoàng Quốc Việt đã dâng lên mức kỷ lục 6.11 m. Mực nước này cao đến mức mấp mé mặt cầu Khương Đình, khiến nhiều người dân sinh sống lâu năm tại đây cũng phải bất ngờ và lo lắng. Có người dân chia sẻ sống tại đây 15 năm mà chưa từng thấy nước sông lên cao đến thế.