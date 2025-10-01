Sông Tô Lịch nước dâng sát bờ, cụ thể là bao nhiêu mét?

Câu hỏi 3/3

Hỏi 3: Trong trận mưa lớn ở Hà Nội ngày 30/9/2025, mực nước sông Tô Lịch đo được tại khu vực Hoàng Quốc Việt đã lên tới mức kỷ lục nào?



A. 4.94 m sai B. 6.11 m đúng C. 5.70 m sai D. 6.55 m sai

Đáp án đúng là: B. 6.11 m

Giải thích: Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội được Báo Lao động trích dẫn, vào lúc 13h ngày 30/9, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, mực nước sông Tô Lịch tại khu vực Hoàng Quốc Việt đã dâng lên mức kỷ lục 6.11 m. Mực nước này cao đến mức mấp mé mặt cầu Khương Đình, khiến nhiều người dân sinh sống lâu năm tại đây cũng phải bất ngờ và lo lắng. Có người dân chia sẻ sống tại đây 15 năm mà chưa từng thấy nước sông lên cao đến thế.