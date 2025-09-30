Cầu 361 ở đâu, có vai trò gì trong câu chuyện sông Tô Lịch?

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Gần đây, Công ty Thoát nước Hà Nội đã lắp đặt thí điểm những thiết bị gì ở khu vực cầu 361 để tăng cường khả năng tự làm sạch của sông Tô Lịch?

A. Hệ thống lọc nước bằng tia cực tím và màng lọc nano. sai B. Hệ thống tạo vi sinh vật bằng công nghệ của Nhật Bản. sai C. Hệ thống gồm hai máy sục khí và các bè thủy sinh. đúng D. Lưới lọc rác công nghệ cao tự động cuốn và ép rác. sai