Cầu 361 ở đâu, có vai trò gì trong câu chuyện sông Tô Lịch?

Đứng trên cầu 361 này có thể nhìn thấy gì trên sông Tô Lịch?

Trắc nghiệm: Những câu chuyện ít biết về sông Tô Lịch
Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Gần đây, Công ty Thoát nước Hà Nội đã lắp đặt thí điểm những thiết bị gì ở khu vực cầu 361 để tăng cường khả năng tự làm sạch của sông Tô Lịch?

Đáp án đúng là: C. Hệ thống gồm hai máy sục khí và các bè thủy sinh.

Giải thích: Báo Dân trí ngày 23/9 cho biết, Công ty Thoát nước Hà Nội đã lắp đặt thí điểm 2 máy sục khí và các bè thủy sinh tại khu vực thượng lưu và hạ lưu cầu 361. Mục đích của các thiết bị này là nhằm tăng lượng ôxy hòa tan trong nước, từ đó tạo điều kiện cho các vi sinh vật có lợi phát triển, giúp cá và các loài thủy sinh khác sinh sống, đồng thời tăng khả năng tự làm sạch của dòng sông.

Dựa theo nhận định của các chuyên gia, trong 3 yếu tố căn bản để phục hồi một dòng sông (là ngăn nước thải sinh hoạt và sản xuất cùng rác thải - kèm với đó là nạo vét sạch bùn thải cũ và ngăn ngừa rác thải mới; bổ cập nước tạo dòng chảy; tái tạo hệ vi sinh và thủy sinh), thì những việc nêu trên nằm ở nhóm việc thứ ba. Rõ ràng việc này sẽ cần nhiều thời gian nữa để thấy kết quả rõ rệt.

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Cầu 361 ở đâu, có điều gì đáng chú ý?

Đáp án đúng là: D. Phía dưới Cầu Cót, nối phố Vũ Phạm Hàm với đường Láng.

Giải thích: Cầu 361 là cây cầu bê-tông cốt thép hiện đại, kết nối quan trọng từ đường Vũ Phạm Hàm sang đường Láng. Công trình này được xây dựng để thay thế cho cây cầu cũ chỉ rộng 6-7m, vốn là một điểm nóng về ùn tắc giao thông. Về vị trí, cầu 361 nằm ở khoảng giữa từ Cầu Trung Hòa đến Cầu Cót và có thể sẽ ở rất gần đập dâng dự kiến xây dựng tại khu vực Cầu Cót trong tương lai.

Cầu 361 ở đâu, có vai trò gì trong câu chuyện sông Tô Lịch?- Ảnh 1.

Vị trí Cầu 361 trên dòng sông Tô Lịch. Ảnh: Google Map

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Hiện tượng gì vẫn còn nhiều hơn cả trên sông Tô Lịch những ngày qua?

Đáp án đúng là: C. Rác thải vẫn còn nhiều.

Giải thích: Theo ghi nhận của báo VOV, dù tình trạng cá chết hàng loạt không xảy ra, thách thức lớn nhất đối với các công nhân môi trường vẫn là ý thức của một bộ phận người dân. Chị Lương Thị Loan, một công nhân vệ sinh, chia sẻ công việc chính của chị là vớt rác, và lượng rác thải sinh hoạt như túi nilon, chai lọ... trên sông "rất là nhiều", đặc biệt là sau những trận mưa.

Hai phường cùng 'sở hữu' thượng nguồn sông Tô Lịch có gì đặc biệt?
