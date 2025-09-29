Hai phường cùng 'sở hữu' thượng nguồn sông Tô Lịch có gì đặc biệt?

Đáp án đúng là: D. Phường Ngọc Hà và phường Nghĩa Đô
Giải thích: Theo thông tin trích lục từ bản đồ địa giới hành chính mới, hai phường nằm ở khu vực đầu nguồn sông Tô Lịch là phường Ngọc Hà (nằm ở phía Đông sông) và phường Nghĩa Đô (nằm ở phía Tây sông).
Phường Ngọc Hà được chính thức thành lập vào ngày 16/6/2025 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phường được hình thành chủ yếu từ việc sáp nhập các phường cũ thuộc quận Ba Đình như Vĩnh Phúc, Liễu Giai, và phần lớn phường Ngọc Hà cũ. Với diện tích tự nhiên 2,68 km² và dân số 93.536 người, trung tâm hành chính của phường được đặt tại số 25 phố Liễu Giai, Hà Nội.
Phường Nghĩa Đô mới là một đơn vị hành chính quy mô lớn, được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều phần diện tích và dân số từ các phường thuộc ba quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Tây Hồ. Tương tự tên gọi "Ngọc Hà", tên gọi "Nghĩa Đô" được giữ lại do mang ý nghĩa lịch sử văn hóa lâu đời, kế thừa từ tên một xã cũ có từ thời phong kiến. Hiện nay, phường có diện tích tự nhiên là 4,34 km² và quy mô dân số lên tới 125.568 người.
Theo đề án trình TP Hà Nội về triển khai công viên tuyến dọc sông Tô Lịch, có tất cả 12 phường dọc sông có phần đất của công viên này. Mới đây, TP Hà Nội đã quyết định tạm lùi chưa bàn bạc về đề án công viên tuyến tại kỳ họp HĐND TP cuối tháng 9; dù vậy, trong tương lai không xa, dự án này có lẽ sẽ tiếp tục được đề xuất để triển khai.
Đáp án đúng là: B. Do hệ thống thoát nước là cống chung, nước mưa hòa với nước thải gây quá tải và tràn ra sông.
Giải thích: Theo ghi nhận của tác giả Bạch Huy Thanh trên Báo Dân trí, đại diện Ban nông nghiệp Hà Nội cho biết hệ thống thoát nước ở khu vực nội đô là hệ thống cống chung cho cả nước mưa và nước thải. Vì vậy, vào ngày không mưa, 100% nước thải được thu gom về Nhà máy Yên Xá. Nhưng khi mưa lớn, lượng nước mưa khổng lồ hòa lẫn với nước thải sẽ vượt quá công suất của hệ thống cống gom, dẫn đến việc nước bị tràn qua "tường tràn" và chảy ra sông.
Có một điều cần làm rõ là sông Tô Lịch cũng đóng vai trò rất quan trọng để điều tiết lượng nước của hồ Tây (quá cao thì phải xả vào sông), và là nơi tiêu thoát nước của lưu vực S2; trong khi hệ thống tiêu thoát nước mưa lại là cống chung với cả nước thải. Vì thế, khi mưa lớn, nước đổ về cống bao dọc sông vượt quá thiết kế của dự án, nước mưa (hòa nước thải đã được pha loãng) sẽ chảy vào sông.
Đáp án đúng là: B. Một phần được điều tiết chảy ra sông Nhuệ.
Giải thích: Theo phóng sự của VTV mới đây, hệ thống van tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá cho phép điều tiết nước sau xử lý theo hai hướng. Một hướng là xả xuôi xuống hạ lưu sông Nhuệ hoặc về nhà máy Yên Sở. Hướng còn lại là đưa ngược dòng về phía thượng lưu của đập dâng Thanh Liệt để bổ cập nước, nâng mực nước cho sông Tô Lịch; qua đó, một số sông kết nối như sông Lừ, sông Sét cũng có thể được hưởng lợi nhờ mực nước dâng cao lên.