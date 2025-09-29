Hai phường cùng 'sở hữu' thượng nguồn sông Tô Lịch có gì đặc biệt?

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Theo quy hoạch địa giới hành chính mới của Hà Nội, thượng nguồn của sông Tô Lịch nằm ở phường nào?

A. Phường Láng và phường Giảng Võ sai B. Phường Thanh Liệt và phường Hoàng Liệt sai C. Phường Cầu Giấy và phường Yên Hòa sai D. Phường Ngọc Hà và phường Nghĩa Đô đúng

Đáp án đúng là: D. Phường Ngọc Hà và phường Nghĩa Đô

Giải thích: Theo thông tin trích lục từ bản đồ địa giới hành chính mới, hai phường nằm ở khu vực đầu nguồn sông Tô Lịch là phường Ngọc Hà (nằm ở phía Đông sông) và phường Nghĩa Đô (nằm ở phía Tây sông).

Phường Ngọc Hà được chính thức thành lập vào ngày 16/6/2025 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phường được hình thành chủ yếu từ việc sáp nhập các phường cũ thuộc quận Ba Đình như Vĩnh Phúc, Liễu Giai, và phần lớn phường Ngọc Hà cũ. Với diện tích tự nhiên 2,68 km² và dân số 93.536 người, trung tâm hành chính của phường được đặt tại số 25 phố Liễu Giai, Hà Nội.

Phường Ngọc Hà ở thượng nguồn bờ đông sông Tô Lịch. Ảnh: Hanoi.gov.vn

Phường Nghĩa Đô mới là một đơn vị hành chính quy mô lớn, được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều phần diện tích và dân số từ các phường thuộc ba quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Tây Hồ. Tương tự tên gọi "Ngọc Hà", tên gọi "Nghĩa Đô" được giữ lại do mang ý nghĩa lịch sử văn hóa lâu đời, kế thừa từ tên một xã cũ có từ thời phong kiến. Hiện nay, phường có diện tích tự nhiên là 4,34 km² và quy mô dân số lên tới 125.568 người.

Phường Nghĩa Đô ở thượng nguồn bờ tây sông Tô Lịch. Ảnh: Hanoi.gov.vn

Theo đề án trình TP Hà Nội về triển khai công viên tuyến dọc sông Tô Lịch, có tất cả 12 phường dọc sông có phần đất của công viên này. Mới đây, TP Hà Nội đã quyết định tạm lùi chưa bàn bạc về đề án công viên tuyến tại kỳ họp HĐND TP cuối tháng 9; dù vậy, trong tương lai không xa, dự án này có lẽ sẽ tiếp tục được đề xuất để triển khai.