Hai dải đất 'kim cương và vàng' của công viên tuyến sông Tô Lịch

Hỏi 1: Trong 738.000m² đất dọc sông Tô Lịch được đề xuất làm công viên, đoạn nào có dải đất ven sông rộng nhất?

A. Đoạn đầu nguồn, từ phố Hoàng Quốc Việt đến Cầu Giấy sai B. Quãng giữa, từ Cầu Giấy đến Cầu Mới (Ngã Tư Sở) sai C. Quãng giữa, từ Cầu Mới (Ngã Tư Sở) đến Cầu Dậu sai D. Đoạn cuối nguồn, từ cầu Dậu đến khu vực đập dâng Thanh Liệt đúng