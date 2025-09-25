HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hai dải đất 'kim cương và vàng' của công viên tuyến sông Tô Lịch

N.D |

Bạn có biết hai dải đất này nằm ở đâu không?

Trắc nghiệm: Quỹ đất 'Vàng' và 'Kim cương' của Công viên Sông Tô Lịch

Cùng tìm hiểu về các khu vực đất ven sông Tô Lịch sẽ được quy hoạch làm công viên qua 5 câu hỏi sau.

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Trong 738.000m² đất dọc sông Tô Lịch được đề xuất làm công viên, đoạn nào có dải đất ven sông rộng nhất?

Đáp án đúng là: D. Đoạn cuối nguồn, từ cầu Dậu đến khu vực đập dâng Thanh Liệt

Giải thích: Không giống như các khu vực giữa và đầu nguồn sông có mật độ dân cư và công trình dày đặc, đoạn cuối nguồn sông Tô Lịch (từ khu vực Cầu Dậu xuôi về đập dâng Thanh Liệt) có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi. Theo báo Znews, khu vực này có nhiều khoảng đất trống và không gian thoáng đãng, là cơ sở quan trọng để quy hoạch một công viên quy mô lớn.

Hai dải đất 'kim cương và vàng' của công viên tuyến sông Tô Lịch- Ảnh 1.

Nhìn từ tháp chùa Bằng nổi tiếng hướng về hạ lưu, thấy rõ bên kia (bờ Tây sông Tô Lịch) là dải đất rộng, thuộc phường Thanh Liệt. Ảnh: Tiền Phong.

Hai dải đất 'kim cương và vàng' của công viên tuyến sông Tô Lịch- Ảnh 2.

Trong khi đó, nhìn từ phía hạ lưu ngược lên, khu vực màu xanh ít nhà dân là thuộc phường Hoàng Liệt. Ảnh: Tiền Phong.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Người dân ở những đoạn bờ sông rộng đã làm gì mà qua đó bảo vệ cho dòng sông?

Đáp án đúng là: B. Tận dụng các ô đất trống và kè sông để trồng rau xanh.

Giải thích: Theo ghi nhận của báo Znews, tại các khu vực có dải đất ven sông rộng như phường Hoàng Liệt, người dân đã tận dụng các khoảng đất trống để trồng trọt, sản xuất nhỏ lẻ. Đặc biệt, họ còn biến cả những đoạn kè được thiết kế thành ô vuông chống sạt lở thành những "vườn rau" độc đáo. Việc canh tác này không chỉ phục vụ đời sống mà còn giữ cho đất không bị bỏ hoang, qua đó góp phần ngăn chặn tình trạng đổ trộm phế thải hay lấn chiếm trái phép bờ sông.

Hai dải đất 'kim cương và vàng' của công viên tuyến sông Tô Lịch- Ảnh 3.

Người dân tận dụng một số diện tích ven sông để trồng trọt tạm thời. Ảnh: Znews.

Hai dải đất 'kim cương và vàng' của công viên tuyến sông Tô Lịch- Ảnh 4.

Những ô vuông bằng bê tông chống sạt lở bờ kè. Ảnh: Znews.

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Phường sở hữu "đất kim cương" với dải đất ven sông rộng nhất để làm công viên sông Tô Lịch là phường nào?

Đáp án đúng là: D. Phường Thanh Liệt

Giải thích: Theo mô tả, phường Thanh Liệt sở hữu dải đất ven sông được cho là rộng nhất trong khu vực quy hoạch công viên. Dải đất "kim cương" này nằm giữa đường Kim Giang và bờ Tây của sông, kéo dài từ gần khu vực cầu Dậu xuống phía hạ lưu.

Dải đất "kim cương" đối với dự án Công viên tuyến sông Tô Lịch, vì có chiều ngang rộng nhất tính từ bờ tây Tô Lịch. Ảnh: Google Maps.

Dải đất "kim cương" đối với dự án Công viên tuyến sông Tô Lịch, vì có chiều ngang rộng nhất tính từ bờ tây Tô Lịch. Ảnh: Google Maps.

 

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Phường sở hữu "đất vàng" với dải đất ven sông rộng thứ hai để làm công viên sông Tô Lịch là phường nào?

Đáp án đúng là: B. Phường Hoàng Liệt

Giải thích: Phường Hoàng Liệt là nơi sở hữu dải "đất vàng" với bề rộng lớn thứ hai. Dải đất này nằm giữa phố Bằng Liệt và bờ Đông của sông. Ngoài ra, phường này còn có một khoảng đất trống giá trị khác kéo dài từ khu vực Chùa Bằng xuống đến ngay phía sau đập dâng Thanh Liệt.

Hai dải đất 'kim cương và vàng' của công viên tuyến sông Tô Lịch- Ảnh 6.

Phần đất ít nhà dân bên bờ đông Tô Lịch, thuộc phường Hoàng Liệt. Ảnh: Google Maps.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Dải "đất kim cương" ở phường Thanh Liệt và dải "đất vàng" ở phường Hoàng Liệt có 2 con đường lớn chạy song song với bờ sông. Đó là hai đường nào?

Đáp án đúng là: D. Phố Kim Giang và phố Bằng Liệt.

Giải thích: Theo mô tả chi tiết, dải đất ven sông rộng nhất thuộc phường Thanh Liệt nằm giữa đường Kim Giang và bờ Tây sông Tô Lịch. Tương tự, dải đất rộng thứ hai thuộc phường Hoàng Liệt nằm giữa phố Bằng Liệt và bờ Đông của sông.

