Hai dải đất 'kim cương và vàng' của công viên tuyến sông Tô Lịch

Cùng tìm hiểu về các khu vực đất ven sông Tô Lịch sẽ được quy hoạch làm công viên qua 5 câu hỏi sau.
Đáp án đúng là: D. Đoạn cuối nguồn, từ cầu Dậu đến khu vực đập dâng Thanh Liệt
Giải thích: Không giống như các khu vực giữa và đầu nguồn sông có mật độ dân cư và công trình dày đặc, đoạn cuối nguồn sông Tô Lịch (từ khu vực Cầu Dậu xuôi về đập dâng Thanh Liệt) có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi. Theo báo Znews, khu vực này có nhiều khoảng đất trống và không gian thoáng đãng, là cơ sở quan trọng để quy hoạch một công viên quy mô lớn.
Đáp án đúng là: B. Tận dụng các ô đất trống và kè sông để trồng rau xanh.
Giải thích: Theo ghi nhận của báo Znews, tại các khu vực có dải đất ven sông rộng như phường Hoàng Liệt, người dân đã tận dụng các khoảng đất trống để trồng trọt, sản xuất nhỏ lẻ. Đặc biệt, họ còn biến cả những đoạn kè được thiết kế thành ô vuông chống sạt lở thành những "vườn rau" độc đáo. Việc canh tác này không chỉ phục vụ đời sống mà còn giữ cho đất không bị bỏ hoang, qua đó góp phần ngăn chặn tình trạng đổ trộm phế thải hay lấn chiếm trái phép bờ sông.
Đáp án đúng là: D. Phường Thanh Liệt
Giải thích: Theo mô tả, phường Thanh Liệt sở hữu dải đất ven sông được cho là rộng nhất trong khu vực quy hoạch công viên. Dải đất "kim cương" này nằm giữa đường Kim Giang và bờ Tây của sông, kéo dài từ gần khu vực cầu Dậu xuống phía hạ lưu.
Đáp án đúng là: B. Phường Hoàng Liệt
Giải thích: Phường Hoàng Liệt là nơi sở hữu dải "đất vàng" với bề rộng lớn thứ hai. Dải đất này nằm giữa phố Bằng Liệt và bờ Đông của sông. Ngoài ra, phường này còn có một khoảng đất trống giá trị khác kéo dài từ khu vực Chùa Bằng xuống đến ngay phía sau đập dâng Thanh Liệt.
Đáp án đúng là: D. Phố Kim Giang và phố Bằng Liệt.
Giải thích: Theo mô tả chi tiết, dải đất ven sông rộng nhất thuộc phường Thanh Liệt nằm giữa đường Kim Giang và bờ Tây sông Tô Lịch. Tương tự, dải đất rộng thứ hai thuộc phường Hoàng Liệt nằm giữa phố Bằng Liệt và bờ Đông của sông.