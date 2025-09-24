HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hồ Tây từng xả lượng nước 'dữ dội' đến mức nào mà khi đó vẫn không cứu được sông Tô Lịch?

N.D |

Lượng nước mà Hồ Tây xả vào Tô Lịch khi đó lớn đến mức đáng kinh ngạc.

Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Năm 2019, Hồ Tây từng có 3 ngày xả vào Tô Lịch một lượng nước khổng lồ, là bao nhiêu mét khối?

Đáp án đúng là: C. Hơn 1,5 triệu mét khối

Giải thích: Theo báo Người lao động, sự kiện này diễn ra từ ngày 9 đến 11/7/2019, trong lúc các chuyên gia Nhật Bản đang thí điểm công nghệ làm sạch trên sông Tô Lịch. Trong 3 ngày, Công ty Thoát nước Hà Nội đã xả hơn 1,5 triệu mét khối nước từ Hồ Tây vào sông.

Để dễ hình dung, lượng nước xả ồ ạt trong 3 ngày này gấp khoảng 6,5 lần tổng lượng nước mà Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá bổ cập cho sông Tô Lịch mỗi ngày hiện nay (khoảng 230.000 m³).

Tuy nhiên, dù xả lượng nước khổng lồ như vậy, sông Tô Lịch vẫn không được "cứu". Lý do là vì đây chỉ là giải pháp pha loãng tạm thời, "cuốn trôi" ô nhiễm đi trong chốc lát. Khi ngừng xả, dòng sông lại đen trở lại vì nguyên nhân gốc rễ là hàng trăm cống nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý vẫn ngày đêm đổ vào sông.

Hồ Tây từng xả lượng nước 'dữ dội' đến mức nào mà khi đó vẫn không cứu được sông Tô Lịch?- Ảnh 1.

Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Về lý thuyết, hồ Tây có lại xả nước lớn như vậy vào Tô Lịch không?

Đáp án đúng là: A. Có thể, nhất là khi nước hồ Tây dâng cao do mưa nhiều.

Giải thích: Việc này hoàn toàn có thể xảy ra. Theo quy định được nêu trong bài báo trên báo Người lao động, mực nước an toàn của Hồ Tây vào mùa mưa là từ 5,60m đến 5,70m. Khi mưa lớn kéo dài khiến mực nước vượt ngưỡng nguy hiểm này (như năm 2019 đã lên tới 5,96m), việc xả nước ra sông Tô Lịch là bắt buộc để đảm bảo an toàn cho chính Hồ Tây.

Có thể nói, đây là mối quan hệ cộng sinh của "đôi bạn nghìn năm": Hồ Tây "cứu" sông Tô Lịch bằng cách cung cấp nước sạch, và sông Tô Lịch "cứu" Hồ Tây bằng cách làm đường thoát nước khi cần thiết. Việc các nhà khoa học và cơ quan chức năng xây dựng hai đường ống HDPE D1200 độc lập (năm 2025) là một giải pháp cực kỳ hợp lý và sáng tạo, cho phép việc "cứu" lẫn nhau này diễn ra hiệu quả mà không làm nước sạch từ hồ bị hòa lẫn với nước bẩn trong mương như trước đây.

Về phương án B, việc sông Tô Lịch cạn kiệt vào mùa khô giờ đây gần như không thể xảy ra. Lý do là vì đã có đập dâng Thanh Liệt với mục đích chính là giữ cho mực nước sông luôn ổn định, tránh tình trạng khô cạn.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Về lý thuyết, Hồ Tây có thể "mở van" đều đặn để nước chảy sang Tô Lịch được không?

Đáp án đúng là: D. Hoàn toàn có thể, vì Hồ Tây có nguồn bổ cập ổn định qua Hồ Sen.

Giải thích: Việc này hoàn toàn khả thi. Hồ Tây có thể tự tin cấp nước đều đặn cho sông Tô Lịch vì bản thân nó cũng có một nguồn cung cấp ổn định. Theo thông tin từ báo Lao động ngày 04/09/2025, nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây sẽ được bổ cập vào Hồ Sen với lưu lượng khoảng 13.000 m³/ngày đêm. Hồ Sen đã xong công tác thu hồi và đang hoàn thiện trồng các loại cây ngập nước để cải thiện thêm chất lượng nước từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây, khi nước đạt đủ điều kiện thì sẽ được dẫn sang Hồ Tây.

Để dễ hình dung, lượng nước 13.000m³ (một ngày đêm) tương đương với việc làm đầy hơn 5 bể bơi Olympic, hoặc tương đương 6.500 téc nước sinh hoạt loại 2m³. Nhờ có "đầu vào" ổn định này, Hồ Tây luôn có đủ nước để đảm bảo "đầu ra" cho sông Tô Lịch mà không lo bị cạn.

Trải rộng đến hơn 700.000 mét vuông, công viên sông Tô Lịch dành bao nhiêu tỉ đền bù giải phóng mặt bằng?
Tags

Hồ Tây

sông Tô Lịch

hồi sinh sông Tô Lịch

Quizz Soha

