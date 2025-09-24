Hồ Tây từng xả lượng nước 'dữ dội' đến mức nào mà khi đó vẫn không cứu được sông Tô Lịch?

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Năm 2019, Hồ Tây từng có 3 ngày xả vào Tô Lịch một lượng nước khổng lồ, là bao nhiêu mét khối?

A. Khoảng 500.000 mét khối sai B. Khoảng 1 triệu mét khối sai C. Hơn 1,5 triệu mét khối đúng D. Hơn 2 triệu mét khối sai

Đáp án đúng là: C. Hơn 1,5 triệu mét khối

Giải thích: Theo báo Người lao động, sự kiện này diễn ra từ ngày 9 đến 11/7/2019, trong lúc các chuyên gia Nhật Bản đang thí điểm công nghệ làm sạch trên sông Tô Lịch. Trong 3 ngày, Công ty Thoát nước Hà Nội đã xả hơn 1,5 triệu mét khối nước từ Hồ Tây vào sông.

Để dễ hình dung, lượng nước xả ồ ạt trong 3 ngày này gấp khoảng 6,5 lần tổng lượng nước mà Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá bổ cập cho sông Tô Lịch mỗi ngày hiện nay (khoảng 230.000 m³).

Tuy nhiên, dù xả lượng nước khổng lồ như vậy, sông Tô Lịch vẫn không được "cứu". Lý do là vì đây chỉ là giải pháp pha loãng tạm thời, "cuốn trôi" ô nhiễm đi trong chốc lát. Khi ngừng xả, dòng sông lại đen trở lại vì nguyên nhân gốc rễ là hàng trăm cống nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý vẫn ngày đêm đổ vào sông.