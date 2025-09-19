Sông Tô Lịch dốc mức nào, mà trước đây thường xuyên vừa đen, vừa cạn?

Câu hỏi 1/6

Hỏi 1: Sông Tô Lịch dốc đến mức nào?

A. Chênh lệch giữa điểm đầu và điểm cuối là 1m sai B. Chênh lệch giữa điểm đầu và điểm cuối là 2m đúng C. Chênh lệch giữa điểm đầu và điểm cuối là 3m sai D. Chênh lệch giữa điểm đầu và điểm cuối là 4m sai

Đáp án đúng là: B. Chênh lệch giữa điểm đầu và điểm cuối là 2m

Giải thích: Theo báo VnExpress, sông Tô Lịch có độ dốc đáng kể, với điểm đầu ở khu vực đường Hoàng Quốc Việt cao hơn điểm cuối tại Thanh Liệt khoảng 2 mét. Hãy tưởng tượng sông như một chiếc máng nước bị đặt nghiêng, nếu chỉ đổ ít nước vào thì nước sẽ chảy tuột đi mất. Đây chính là lý do cần có đập dâng để giữ nước lại.

Mục tiêu chính của đập là giữ nước sông luôn ở mức khoảng 3,5m tại đập vào mùa khô, tránh cho sông bị cạn kiệt. Việc giữ nước ở cuối nguồn tại Thanh Liệt cao 3,5m sẽ đảm bảo ở đầu nguồn tại Hoàng Quốc Việt, lòng sông vẫn có mực nước sâu ít nhất 1,5m, giúp toàn bộ dòng sông luôn có nước. Vào mùa mưa hoặc khi xả nước nhiều, cửa phai của đập có thể nâng lên giúp mực nước sông thể dâng cao hơn, và cảnh quan đẹp hơn.