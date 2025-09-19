HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Sông Tô Lịch dốc mức nào, mà trước đây thường xuyên vừa đen, vừa cạn?

N.D |

Đây là thông tin không phải ai cũng biết về sông Tô Lịch.

Trắc nghiệm: Đập dâng Thanh Liệt trên sông Tô Lịch
Câu hỏi 1/6
Hỏi 1: Sông Tô Lịch dốc đến mức nào?

Đáp án đúng là: B. Chênh lệch giữa điểm đầu và điểm cuối là 2m

Giải thích: Theo báo VnExpress, sông Tô Lịch có độ dốc đáng kể, với điểm đầu ở khu vực đường Hoàng Quốc Việt cao hơn điểm cuối tại Thanh Liệt khoảng 2 mét. Hãy tưởng tượng sông như một chiếc máng nước bị đặt nghiêng, nếu chỉ đổ ít nước vào thì nước sẽ chảy tuột đi mất. Đây chính là lý do cần có đập dâng để giữ nước lại.

Mục tiêu chính của đập là giữ nước sông luôn ở mức khoảng 3,5m tại đập vào mùa khô, tránh cho sông bị cạn kiệt. Việc giữ nước ở cuối nguồn tại Thanh Liệt cao 3,5m sẽ đảm bảo ở đầu nguồn tại Hoàng Quốc Việt, lòng sông vẫn có mực nước sâu ít nhất 1,5m, giúp toàn bộ dòng sông luôn có nước. Vào mùa mưa hoặc khi xả nước nhiều, cửa phai của đập có thể nâng lên giúp mực nước sông thể dâng cao hơn, và cảnh quan đẹp hơn.

Sông Tô Lịch dốc mức nào, mà trước đây thường xuyên vừa đen, vừa cạn? - Ảnh 1.

Sông Tô Lịch đang thật sự hồi sinh. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Câu hỏi 2/6
Hỏi 2: Đập dâng Thanh Liệt chính thức đi vào vận hành từ thời điểm nào?

Đáp án đúng là: C. Từ ngày 25/8/2025

Giải thích: Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án, toàn bộ công trình đập dâng và các hạng mục đi kèm như trạm điều hành, đài quan sát đã được xây dựng xong và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 25/8/2025.

Câu hỏi 3/6
Hỏi 3: Công nghệ chính được sử dụng để ngăn nước tại đập dâng Thanh Liệt là gì?

Đáp án đúng là: B. Cửa phai kết nối với túi cao su ở dưới móng

Giải thích: Đập sử dụng công nghệ "túi cao su" liên kết với móng, có thể điều chỉnh mực nước một cách linh hoạt bằng cách bơm hoặc xả khí/nước vào túi. Công nghệ này có ưu điểm là chi phí thấp, thi công nhanh và xả lũ hiệu quả hơn so với đập bê tông truyền thống.

Câu hỏi 4/6
Hỏi 4: Điểm nhấn kiến trúc hình bát giác màu vàng trên đập Thanh Liệt có vai trò gì?

Đáp án đúng là: C. Đài quan sát

Giải thích: Công trình kiến trúc hình bát giác nổi bật này là đài quan sát. Nó được xây dựng với mục đích làm điểm nhấn cảnh quan và là nơi để người dân có thể đứng ngắm nhìn toàn cảnh hai bên bờ sông sau khi được cải tạo.

Câu hỏi 5/6
Hỏi 5: Khi nước từ Hồ Tây được bổ cập hồi đầu tháng 9/2025, mực nước ở hai bên đập Thanh Liệt có sự khác biệt ra sao?

Đáp án đúng là: C. Phía thượng nguồn cao hơn phía hạ nguồn 0,5m

Giải thích: Theo ghi nhận của báo Tiền Phong, vào sáng 10/9/2025, mực nước ở phía thượng nguồn của đập (hướng về trung tâm thành phố) đã cao hơn phía hạ nguồn (hướng ra sông Nhuệ) khoảng 0,5 mét. Điều này chứng tỏ đập dâng đã hoạt động hiệu quả trong việc "giữ nước" lại ở phía trên.

Sông Tô Lịch dốc mức nào, mà trước đây thường xuyên vừa đen, vừa cạn? - Ảnh 2.

Đập dâng gần Cầu Quang tại phường Thanh Liệt nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Tin tức.

Câu hỏi 6/6
Hỏi 6: Ngoài đập Thanh Liệt, Hà Nội còn dự kiến xây thêm các đập dâng tương tự ở đâu?

Đáp án đúng là: B. Ở khu vực Cầu Dậu và cầu Cót

Giải thích: Đập Thanh Liệt là đập dâng đầu tiên trong kế hoạch. Thành phố Hà Nội dự kiến sẽ xây thêm hai đập dâng khác tại khu vực cầu Dậu (quận Hoàng Mai cũ) và cầu Cót (quận Cầu Giấy cũ).

