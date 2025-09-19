Sông Tô Lịch dốc mức nào, mà trước đây thường xuyên vừa đen, vừa cạn?

Đáp án đúng là: B. Chênh lệch giữa điểm đầu và điểm cuối là 2m
Giải thích: Theo báo VnExpress, sông Tô Lịch có độ dốc đáng kể, với điểm đầu ở khu vực đường Hoàng Quốc Việt cao hơn điểm cuối tại Thanh Liệt khoảng 2 mét. Hãy tưởng tượng sông như một chiếc máng nước bị đặt nghiêng, nếu chỉ đổ ít nước vào thì nước sẽ chảy tuột đi mất. Đây chính là lý do cần có đập dâng để giữ nước lại.
Mục tiêu chính của đập là giữ nước sông luôn ở mức khoảng 3,5m tại đập vào mùa khô, tránh cho sông bị cạn kiệt. Việc giữ nước ở cuối nguồn tại Thanh Liệt cao 3,5m sẽ đảm bảo ở đầu nguồn tại Hoàng Quốc Việt, lòng sông vẫn có mực nước sâu ít nhất 1,5m, giúp toàn bộ dòng sông luôn có nước. Vào mùa mưa hoặc khi xả nước nhiều, cửa phai của đập có thể nâng lên giúp mực nước sông thể dâng cao hơn, và cảnh quan đẹp hơn.
Đáp án đúng là: C. Từ ngày 25/8/2025
Giải thích: Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án, toàn bộ công trình đập dâng và các hạng mục đi kèm như trạm điều hành, đài quan sát đã được xây dựng xong và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 25/8/2025.
Đáp án đúng là: B. Cửa phai kết nối với túi cao su ở dưới móng
Giải thích: Đập sử dụng công nghệ "túi cao su" liên kết với móng, có thể điều chỉnh mực nước một cách linh hoạt bằng cách bơm hoặc xả khí/nước vào túi. Công nghệ này có ưu điểm là chi phí thấp, thi công nhanh và xả lũ hiệu quả hơn so với đập bê tông truyền thống.
Đáp án đúng là: C. Đài quan sát
Giải thích: Công trình kiến trúc hình bát giác nổi bật này là đài quan sát. Nó được xây dựng với mục đích làm điểm nhấn cảnh quan và là nơi để người dân có thể đứng ngắm nhìn toàn cảnh hai bên bờ sông sau khi được cải tạo.
Đáp án đúng là: C. Phía thượng nguồn cao hơn phía hạ nguồn 0,5m
Giải thích: Theo ghi nhận của báo Tiền Phong, vào sáng 10/9/2025, mực nước ở phía thượng nguồn của đập (hướng về trung tâm thành phố) đã cao hơn phía hạ nguồn (hướng ra sông Nhuệ) khoảng 0,5 mét. Điều này chứng tỏ đập dâng đã hoạt động hiệu quả trong việc "giữ nước" lại ở phía trên.
Đáp án đúng là: B. Ở khu vực Cầu Dậu và cầu Cót
Giải thích: Đập Thanh Liệt là đập dâng đầu tiên trong kế hoạch. Thành phố Hà Nội dự kiến sẽ xây thêm hai đập dâng khác tại khu vực cầu Dậu (quận Hoàng Mai cũ) và cầu Cót (quận Cầu Giấy cũ).