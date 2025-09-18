Không loại trừ có thêm một nguồn cấp nước nữa cho sông Tô Lịch

Để hồi sinh sông Tô Lịch, thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bổ cập nước tạo dòng chảy. Bên cạnh hai cách đang được áp dụng là bổ cập nước từ hồ Tây và từ nước đã qua xử lý của nhà máy Yên Xá, cùng với một phương án trong dài hạn là lấy nước sông Hồng qua khu vực hồ Sen, một phương án bổ sung nữa cũng đã được tính đến.
Đáp án đúng là: A. Qua cống Liên Mạc lấy nước từ sông Hồng.
Giải thích: Bên cạnh các nguồn cấp nước hiện hữu, một phương án đã được đơn vị tư vấn tính đến là lấy nước từ sông Hồng dẫn vào sông Tô Lịch thông qua cống Liên Mạc. Thông tin từ báo VnExpress trước đây cũng cho biết các đơn vị liên quan đã từng đề xuất phương án này với thành phố, vì nó phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành đã có.
Đáp án đúng là: B. Bắt đầu từ sông Hồng, qua cống Liên Mạc, chảy vào sông Nhuệ rồi được điều tiết đổ vào sông Tô Lịch.
Giải thích: Cống Liên Mạc là công trình thủy lợi có nhiệm vụ lấy nước từ sông Hồng để bổ cập vào sông Nhuệ. Theo đề xuất được báo chí nêu, nước từ sông Hồng sẽ qua cống Liên Mạc, chảy vào sông Nhuệ. Từ sông Nhuệ, dòng nước có thể được điều tiết một phần để chảy vào sông Tô Lịch, góp phần tạo dòng chảy và cải thiện chất lượng nước cho cả hai con sông.
Đáp án đúng là: C. Đang ở giai đoạn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
Giải thích: Theo bài viết trên báo Vietnamnet, ngày 30/7, UBND TP Hà Nội đã ra Quyết định số 4010/QĐ-UBND, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với một doanh nghiệp để lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho dự án. Trong báo cáo này, đơn vị tư vấn đã tính đến phương án lấy nước từ sông Hồng qua cống Liên Mạc. Như vậy, phương án này mới đang ở bước nghiên cứu, đề xuất ban đầu trong một dự án lớn hơn, chưa được phê duyệt hay triển khai thi công.