Không loại trừ có thêm một nguồn cấp nước nữa cho sông Tô Lịch

Hỏi 1: Ngoài nước từ hồ Tây, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, hoặc nước mưa, về lý thuyết còn có thể cấp nước cho Tô Lịch qua đường nào?

A. Qua cống Liên Mạc lấy nước từ sông Hồng. đúng B. Qua cống Xuân Quan lấy nước từ sông Đuống. sai C. Qua trạm bơm Phù Sa lấy nước từ sông Nhuệ. sai D. Qua cửa khẩu đập Đáy lấy nước từ sông Đáy. sai