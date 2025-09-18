HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Không loại trừ có thêm một nguồn cấp nước nữa cho sông Tô Lịch

N.D |

Nguồn cấp nước này đã được TP Hà Nội giao nghiên cứu tính khả thi.

Để hồi sinh sông Tô Lịch, thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bổ cập nước tạo dòng chảy. Bên cạnh hai cách đang được áp dụng là bổ cập nước từ hồ Tây và từ nước đã qua xử lý của nhà máy Yên Xá, cùng với một phương án trong dài hạn là lấy nước sông Hồng qua khu vực hồ Sen, một phương án bổ sung nữa cũng đã được tính đến.

Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Ngoài nước từ hồ Tây, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, hoặc nước mưa, về lý thuyết còn có thể cấp nước cho Tô Lịch qua đường nào?

Đáp án đúng là: A. Qua cống Liên Mạc lấy nước từ sông Hồng.

Giải thích: Bên cạnh các nguồn cấp nước hiện hữu, một phương án đã được đơn vị tư vấn tính đến là lấy nước từ sông Hồng dẫn vào sông Tô Lịch thông qua cống Liên Mạc. Thông tin từ báo VnExpress trước đây cũng cho biết các đơn vị liên quan đã từng đề xuất phương án này với thành phố, vì nó phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành đã có.

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Theo phương án đề xuất, đường cấp nước từ cống Liên Mạc sẽ có lộ trình cơ bản như thế nào?

Đáp án đúng là: B. Bắt đầu từ sông Hồng, qua cống Liên Mạc, chảy vào sông Nhuệ rồi được điều tiết đổ vào sông Tô Lịch.

Giải thích: Cống Liên Mạc là công trình thủy lợi có nhiệm vụ lấy nước từ sông Hồng để bổ cập vào sông Nhuệ. Theo đề xuất được báo chí nêu, nước từ sông Hồng sẽ qua cống Liên Mạc, chảy vào sông Nhuệ. Từ sông Nhuệ, dòng nước có thể được điều tiết một phần để chảy vào sông Tô Lịch, góp phần tạo dòng chảy và cải thiện chất lượng nước cho cả hai con sông.

Không loại trừ có thêm một nguồn cấp nước nữa cho sông Tô Lịch - Ảnh 1.

Vị trí của Cống Liên Mạc, là đầu nguồn sông Nhuệ. Ảnh Google Maps.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Phương án cấp nước cho sông Tô Lịch qua cống Liên Mạc đang được triển khai đến giai đoạn nào?

Đáp án đúng là: C. Đang ở giai đoạn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Giải thích: Theo bài viết trên báo Vietnamnet, ngày 30/7, UBND TP Hà Nội đã ra Quyết định số 4010/QĐ-UBND, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với một doanh nghiệp để lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho dự án. Trong báo cáo này, đơn vị tư vấn đã tính đến phương án lấy nước từ sông Hồng qua cống Liên Mạc. Như vậy, phương án này mới đang ở bước nghiên cứu, đề xuất ban đầu trong một dự án lớn hơn, chưa được phê duyệt hay triển khai thi công.

Nước sông không còn đen trở lại, vì sao Tô Lịch vẫn có thể bị mùi hôi thối?
Tags

Sông Hồng

sông Tô Lịch

hồi sinh sông Tô Lịch

Quizz Soha

cống Liên Mạc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại