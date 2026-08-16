Sống sót sau trận động đất 7,4 độ, cô gái đau đớn khi mất cả gia đình: Cha mẹ ôm chặt nhau giây phút cuối, chị em sinh 3 được tìm thấy dưới đống đổ nát

Ana María Saavedra Caycedo nằm hàng giờ dưới đống đổ nát với những chấn thương ở cánh tay và xương chậu bị gãy. Khi được giải cứu, cô phải đối mặt với thực tế đau lòng: cô là người duy nhất trong gia đình còn sống sót sau trận động đất.

Ngày 10/8, trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra ở miền Tây Colombia, khiến thành phố Cali, nơi gia đình Saavedra Caycedo sinh sống, trở thành một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ tại hiện trường được triển khai ngay sau thảm họa và kéo dài nhiều ngày. Người thân, bạn bè của các nạn nhân xuống đường kêu gọi hỗ trợ, đồng thời tham gia các hoạt động cứu hộ.

Ba chị em sinh ba là Ana Maria, Sofia và Isabella Saavedra Caycedo, cùng cha là Jair Saavedra, mẹ Vicky Caycedo và người cậu Diego Caycedo lần lượt được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát trong những giờ và ngày sau đó.

Chỉ còn duy nhất Ana María còn sống sót sau trận động đất (Ảnh: CNN)

Cha mẹ của ba chị em được tìm thấy trong tư thế ôm lấy nhau ở những giây phút cuối đời. Sofia và Diego cũng được xác nhận đã tử vong. Isabella là người cuối cùng được đưa ra khỏi đống đổ nát, theo Camila Martínez Sierra, em họ của ba chị em.

Gia đình đã lập một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe để hỗ trợ Ana Maria. Chiến dịch đã nhận được hàng nghìn khoản đóng góp. Theo thông tin trên trang gây quỹ, cô đã trải qua ca phẫu thuật và hiện phải đối mặt với một quá trình hồi phục kéo dài.

"Trái tim chúng tôi tan vỡ trước sự ra đi của cậu Jairo, dì Vicky và hai người em họ Sofía, Isabella", Martínez Sierra viết trên Instagram hôm 14/8. "Đây là lúc chúng ta phải đoàn kết và ở bên Ana. Mọi sự giúp đỡ, lời cầu nguyện, khoản quyên góp và lượt chia sẻ đều có ý nghĩa".

Theo chiến dịch gây quỹ của gia đình, ba chị em sinh ba vừa tốt nghiệp đại học và cùng làm việc.

"Họ có những ước mơ, kế hoạch và cả một cuộc đời phía trước", gia đình viết trên trang GoFundMe. "Chúng tôi muốn Ana María có một nền tảng vững chắc để hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần và bắt đầu lại cuộc sống, mà không phải lo lắng thêm về việc trang trải những chi phí đang chờ phía trước".

Martínez Sierra chia sẻ nhiều hình ảnh và video về những người thân trong các buổi sum họp gia đình, những chuyến đi, bữa tiệc và những khoảnh khắc bên nhau.

Hình ảnh các thành viên trong gia đình khiến nhiều người xót xa (Ảnh: CNN)

Trong một bức ảnh, các thành viên trong gia đình mặc trang phục trắng đồng điệu, đội mũ đen và ngồi bên hồ bơi với nụ cười rạng rỡ, dường như được chụp trong một buổi đoàn tụ. Một bức ảnh khác ghi lại cảnh cả gia đình quây quần bên đống lửa vào ban đêm.

"Tôi chỉ có thể nhìn những video và bức ảnh này với một trái tim đầy ắp ký ức, cùng tình yêu, nỗi nhớ và một nỗi đau mà tôi vẫn chưa biết phải diễn tả thế nào", Martínez Sierra viết.

"Đây là những buổi đoàn tụ, tiếng cười, những cái ôm, những khoảnh khắc gia đình, những người cậu, những người em họ sinh ba... những khoảnh khắc chúng tôi từng trải qua mà không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ nhìn lại những hình ảnh ấy theo một cách hoàn toàn khác", cô viết.

Gia đình Saavedra Caycedo nằm trong số ít nhất 294 người được xác nhận đã thiệt mạng trong trận động đất. Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia Colombia cho biết 320 người khác vẫn đang mất tích, trong khi gần 4.000 người bị thương.

Hơn 12.000 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 100 tòa nhà bị san phẳng. Đây là trận động đất gây nhiều thương vong nhất tại Colombia trong nhiều thập kỷ.

Trong những ngày qua, nhiều gia đình liên tục đăng tải lời kêu gọi khẩn cấp trên mạng xã hội để tìm kiếm người thân mất tích. Các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục làm việc giữa những đống đổ nát.

"Không ai nghĩ rằng một bức ảnh có thể trở thành ký ức quý giá đến vậy. Một cái ôm tưởng như rất đỗi bình thường lại trở thành điều chúng ta sẽ mãi lưu giữ trong tim", Martínez Sierra nói.

"Trận động đất này đã thay đổi cuộc đời chúng tôi chỉ trong vài giây. Nó nhắc nhở chúng ta theo cách đau đớn nhất rằng không có gì là chắc chắn và nhiều khi chúng ta trì hoãn một cái ôm, một cuộc điện thoại, một lời 'Tôi yêu bạn', một cuộc gặp hay một chuyến thăm", cô chia sẻ.

Nguồn: CNN