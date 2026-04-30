Từ khi thành danh tới nay, Song Hye Kyo liên tục xuất hiện trong nhiều chủ đề nóng trên các diễn đàn trực tuyến và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Mới đây nhất trong sáng 30/4, nữ minh tinh The Glory lại vừa chiếm sóng mạng xã hội chỉ bằng việc chia sẻ vài bức ảnh hậu trường lên trang cá nhân. Rất hiếm sao nữ làm được điều này, và đây cũng được xem là minh chứng cho sức hút không hề suy giảm của Song Hye Kyo trong bao năm qua.

Loạt hình hậu trường mới đây được chụp lại khi nữ diễn viên sinh năm 1981 thực hiện 1 dự án cho thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Guerlain do cô làm đại sứ. Song Hye Kyo diện áo yếm khoét cổ sâu, khoe trọn xương quai xanh trứ danh cùng bờ vai trần ngọc ngà quyến rũ, khiến công chúng khó lòng rời mắt.

Lối trang điểm tạo khối đậm đã góp phần tôn lên, làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nữ diễn viên. Kiểu tóc búi gọn gàng kết hợp cùng trang sức vàng tinh tế càng làm tăng thêm vẻ thanh lịch, cuốn hút cho Song Hye Kyo. Chỉ sau thời gian cực ngắn, loạt ảnh hậu trường của mỹ nhân 8X đã hút về ngay 200 ngàn lượt thả tim trong nháy mắt.

Song Hye Kyo khoe trọn nhan sắc đỉnh cao, cuốn hút từ mọi góc độ trong hậu trường. Ảnh: IGNV

Chiêm ngưỡng diện mạo trẻ trung nhưng cũng không kém phần quyến rũ của Song Hye Kyo, nhiều khán giả không tin nổi nữ diễn viên đã bước sang tuổi 45. Ảnh: IGNV

Nước ảnh đen trắng cũng không dìm nổi nhan sắc thách thức thời gian của Song Hye Kyo. Ảnh: IGNV

Khoảnh khắc nữ diễn viên đình đám tạo dáng bên cún cưng Ruby khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Ảnh: IGNV

Loạt ảnh hậu trường của Song Hye Kyo đã nhanh chóng trở nên viral trên các diễn đàn trực tuyến và nhận về “cơn mưa” lời khen từ công chúng: “Song Hye Kyo cứ sexy bừng bừng thế này thì còn lâu mới flop”, “Trang điểm theo phong cách Ả Rập cũng hợp với Song Hye Kyo đến kỳ lạ”, “Đúng là với phong cách nào Song Hye Kyo cũng có thể cân được hết”, “Cô ấy là người đẹp luôn làm mới mình, biến hóa đa phong cách và luôn khiến công chúng trầm trồ, thích thú” ,...

Trong thời gian gần đây, Song Hye Kyo liên tục chiếm sóng truyền thông - mạng xã hội với những màn lộ diện mãn nhãn ở các sự kiện mà cô tham dự. Chỉ mới đây thôi, nữ diễn viên đã gây sốt với đoạn clip do khán giả quay bằng camera thường trong sự kiện Chaumet. Có thể thấy, visual nữ diễn viên qua video cam thường vẫn vô cùng tỏa sáng, nhận về vô số lời khen từ truyền thông lẫn khán giả. Thậm chí, ký giả tờ Starnews đã dành cho người đẹp The Glory vô số mỹ từ tán dương như “vẻ đẹp lấn át cả trang sức cao cấp”, “nhan sắc không tuổi đẳng cấp”,...

Bên cạnh đó, sao nữ họ Song còn leo hot search ầm ầm với loạt khung hình đọ sắc mãn nhãn với các ngôi sao đến từ khắp nơi trên thế giới như Lý Băng Băng, Sophie Marceau, “chị dâu Lisa” Natalia Vodianova,...

Trong loạt ảnh hậu trường của sự kiện Chaumet mới đây, Song Hye Kyo tiếp tục khiến người hâm mộ “tan chảy” trước diện mạo xinh đẹp, trẻ trung và đầy rạng ngời. Cô còn gây thích thú khi biến hóa linh hoạt giữa 2 phong cách công chúa khả ái và nữ hoàng lạnh lùng, sang chảnh. Đáng chú ý, trong hậu trường, nữ minh tinh sinh năm 1981 cũng đã quay về với mái tóc ngắn thường thấy. Chi tiết này cho thấy Song Hye Kyo dự sự kiện chính thức của Chaumet với mái tóc nối.

Nữ minh tinh họ Song tỏa ra khí chất điện ảnh đầy lôi cuốn qua đoạn clip được quay bằng cam thường trong sự kiện Chaumet, khiến người hâm mộ khó lòng rời mắt. Ảnh: X

Song Hye Kyo bừng sáng trong khung hình chung với Lý Băng Băng và minh tinh người Pháp Sophie Marceau. Ảnh: Naver

Song Hye Kyo được khen trẻ trung hơn Natalia Vodianova dù là đàn chị. Ảnh: Nate