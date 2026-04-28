Sống đủ lâu để chứng kiến ngày Toyota bắt tay CATL: Xe Nhật giờ dùng pin Trung Quốc, sản xuất ngay tại Đông Nam Á

Hoạt động sản xuất xe điện hóa tại Indonesia vừa ghi nhận một bước tiến quan trọng thông qua sự hợp tác giữa Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) và tập đoàn sản xuất pin CATL của Trung Quốc.

Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông địa phương, hai đơn vị này sẽ cùng nhau thiết lập dây chuyền sản xuất pin ngay tại Indonesia. Sản phẩm từ dự án hợp tác này sẽ được trang bị cho các dòng xe hybrid của Toyota để cung cấp cho thị trường nội địa đồng thời phục vụ hoạt động xuất khẩu.

Kế hoạch xuất khẩu các bộ pin hoàn chỉnh và linh kiện pin dự kiến sẽ chính thức bắt đầu từ nửa cuối năm 2026. Đây là một phần trong chiến lược đầu tư trị giá 1,3 nghìn tỷ rupiah, tương đương khoảng 75,8 triệu USD của TMMIN.

Dự án tập trung vào việc sản xuất các tế bào pin và mô-đun pin hybrid với sự hỗ trợ công nghệ từ CATL. Quy trình sản xuất được thiết kế khép kín nhằm tối ưu hóa từ khâu xử lý nguyên liệu thô cho đến khi tạo ra thành phẩm cuối cùng.

Toyota chính thức bắt tay với CATL để sản xuất pin xe điện/xe hybrd/

Giám đốc điều hành TMMIN, ông Nandi Julyanto, khẳng định rằng các tế bào và mô-đun pin vốn đang phải nhập khẩu sẽ sớm được sản xuất trong nước. Hiện nay, nhà máy của Toyota tại Karawang đã có dây chuyền lắp ráp bộ pin cho các dòng xe hybrid phổ biến như: Kijang Innova Zenix HEV, Veloz HEV và Yaris Cross HEV. Tuy nhiên, sự hợp tác với CATL sẽ giúp nâng cao năng lực sản xuất và hiện thực hóa mục tiêu tự chủ toàn bộ quy trình chế tạo pin.

Việc nội địa hóa sâu rộng này mang lại sự thay đổi lớn về tỷ lệ linh kiện trong nước của các dòng xe Toyota.

Theo các báo cáo từ Mobil123 và Rockomotif, tỷ lệ nội địa hóa trong pin có thể tăng từ mức 8% ở giai đoạn chỉ lắp ráp lên tới 80% khi việc sản xuất tế bào pin được thực hiện tại chỗ. Điều này giúp Indonesia củng cố vai trò trong chuỗi cung ứng khu vực của Toyota và hỗ trợ đắc lực cho ngành công nghiệp ô tô nước này.

Thực tế cho thấy thị trường xe điện hóa tại Indonesia đang có những bước tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua. Theo dữ liệu từ Hiệp hội các ngành công nghiệp ô tô Indonesia (GAIKINDO), doanh số xe điện hóa trong năm 2025 đã đạt mức 177.367 chiếc. Con số này thể hiện mức tăng trưởng 71% so với năm 2024. Trong tổng sản lượng xe điện tại Indonesia, xe hybrid chiếm tỷ trọng áp đảo với hơn 76%, tương đương gần 97.500 chiếc.

Đối tác của Toyota trong dự án này là CATL vốn đã có những nền tảng sản xuất vững chắc tại Indonesia. Vào giữa năm 2025, tập đoàn Trung Quốc này đã khởi công một nhà máy pin liên doanh với công suất hàng năm đạt 15 GWh.

Trên thị trường toàn cầu, CATL vẫn giữ vững vị thế là nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới. Các số liệu trong quý đầu năm 2026 cho thấy CATL chiếm gần một nửa thị phần tại Trung Quốc với công suất lắp đặt đạt hơn 59 GWh.

Việc kết hợp giữa năng lực sản xuất của Toyota và công nghệ pin của CATL được kỳ vọng sẽ thúc đẩy lộ trình đa dạng hóa các dòng xe xanh của hãng xe Nhật Bản trong tương lai.



