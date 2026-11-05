Sống cùng nhà vợ nhiều năm, tôi không ngờ có ngày chồng khiến cả gia đình rơi vào cảnh điêu đứng này

Nhưng cú sốc thực sự đến vào sáng nay.

Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ đẻ. Dù mang tiếng ở rể nhưng chồng tôi chưa bao giờ phải chịu cảnh bị soi mói hay đối xử khắt khe. Bố mẹ tôi vốn hiền lành, thương con cháu, luôn cố gắng giữ không khí gia đình hòa thuận. Ngay cả khi con rể lười biếng, ham chơi và có phần ỷ lại, ông bà cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng chứ chưa từng nặng lời.

Thế nhưng, chồng tôi dường như không nhìn nhận sự bao dung ấy theo cách tích cực. Anh thường xuyên than thở với bạn bè, hàng xóm rằng ở rể thiệt thòi, làm gì cũng không được thoải mái. Có lần tôi vô tình nghe được, đã lựa lời khuyên nhủ và phân tích đúng sai nhưng anh vẫn giữ suy nghĩ rằng mình đang phải chịu nhiều áp lực từ gia đình vợ.

Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng cách đây nửa năm, khi chồng tôi đòi mua ô tô vì thấy bạn bè ai cũng có xe. Tôi không đồng ý bởi gia đình chưa thực sự cần phương tiện này, trong khi anh còn chưa có bằng lái. Nếu mua về chỉ để trong nhà thì chẳng khác nào biến một món tài sản lớn thành khoản chi tiêu lãng phí.

Ảnh minh họa

Chồng lại cho rằng tôi không thương, không tôn trọng và coi thường khả năng của anh. Không thuyết phục được vợ, anh tự ý vay tiền đi học lái xe. Đến khi tôi biết chuyện thì anh đã hoàn thành khóa học và có bằng.

Từ đó, chuyện mua ô tô trở thành đề tài anh nhắc đi nhắc lại. Bố mẹ tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ông bà thẳng thắn nói nếu anh không biết cân đối khả năng tài chính mà chỉ thích đua đòi thì nên ra ngoài thuê nhà sống, gia đình không thể tiếp tục bao bọc.

Tôi cứ nghĩ sau lần bị nhắc nhở ấy, chồng sẽ hiểu ra. Không ngờ, chỉ khoảng một tuần sau, anh bất ngờ lái một chiếc ô tô mới về nhà. Cả gia đình đều sửng sốt, còn anh tỏ vẻ đắc ý như vừa chứng minh được điều gì đó với mọi người.

Tôi hỏi tiền đâu để mua xe nhưng anh né tránh. Hai vợ chồng cãi nhau dữ dội, tôi tức giận gọi điện cho bố mẹ chồng để kể lại mọi chuyện. Ông bà cũng không biết phải làm sao, chỉ biết động viên tôi bình tĩnh.

Nhưng cú sốc thực sự đến vào sáng nay. Một nhóm thanh niên lạ mặt tìm đến tận nhà, lớn tiếng yêu cầu chồng tôi trả tiền. Họ còn buông lời đe dọa trước khi rời đi. Chồng tôi lúc ấy mới tái mét mặt mày, bước ra khỏi phòng và cầu xin tôi tìm cách cứu giúp.

Anh thú nhận đã vay nóng một khoản tiền lớn để mua xe, mục đích là muốn chứng minh với bố mẹ vợ rằng mình cũng có khả năng kiếm tiền, không phải người kém cỏi. Đến hạn thanh toán, anh không xoay xở được nên chủ nợ tìm đến tận nhà. Tổng cả gốc lẫn lãi hiện đã lên hơn 1 tỷ đồng.

Nghe con số ấy, cả nhà tôi gần như chết lặng. Một tỷ đồng là khoản tiền quá lớn so với khả năng của vợ chồng tôi. Chiếc xe vừa mua nếu bán đi cũng chắc chắn mất giá, nhưng giữ lại thì chẳng biết lấy gì trả nợ. Bố mẹ tôi thậm chí đã tính đến chuyện bán một mảnh đất để giải quyết hậu quả, dù thị trường đang không thuận lợi.

Tôi không biết nên giận chồng hay thương cho sự bốc đồng của anh. Một chiếc ô tô vốn là phương tiện phục vụ cuộc sống, cuối cùng lại trở thành món nợ khổng lồ chỉ vì sĩ diện. Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là bố mẹ đã bao dung, tạo điều kiện cho con rể suốt bao năm, vậy mà anh lại chọn cách vay nóng để chứng minh bản thân.

Có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là một người đàn ông chưa có ô tô, chưa có tiền bạc hay chưa thành công bằng bạn bè, mà là người không đủ bản lĩnh chấp nhận hoàn cảnh của mình nhưng lại bắt cả gia đình trả giá cho lòng tự ái ấy. Giờ tôi có nên ra ở riêng không?