Nam shipper nhặt được cọc tiền 500 nghìn đồng trên đường, chủ nhân xuất hiện theo cách rất bất ngờ

Sau khi một cô gái chủ động đến nhận tiền, nam shipper vẫn kiên nhẫn chờ gần 1 tiếng để người này trích xuất camera an ninh, xác minh mình thực sự là chủ nhân của cọc tiền có giá trị lớn.

Khoảng 11h15 ngày 1/11, khi đang di chuyển trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Buôn Ma Thuột), anh Trần Ngọc Tứ, shipper của Công ty TNHH MTV CPN Thuận Phong - Chi nhánh Tây Nguyên, nhận được một cuộc điện thoại nên tấp xe vào lề đường để nghe máy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh Tứ chuẩn bị nổ máy rời đi thì bất ngờ phát hiện một cọc tiền 500 nghìn đồng nằm ngay dưới bánh xe. Ngay lập tức, nam shipper nhặt lên, giơ cao rồi hô lớn để những người xung quanh cùng nghe thấy: “Em lượm được tiền, ai rơi tiền thì quay lại đây em trả”.

Hành động của anh Tứ xuất phát từ suy nghĩ có thể người vừa đánh rơi tiền vẫn còn ở gần khu vực này. Việc hô lớn cũng là cách để thông báo sự việc với những người xung quanh, đồng thời có thêm người làm chứng cho việc anh nhặt được tài sản. Không chỉ vậy, anh còn chủ động đếm số tiền ngay tại chỗ, trước sự chứng kiến của nhiều người bán hàng gần đó. Tổng số tiền anh nhặt được là 39 triệu đồng, một khoản tiền không nhỏ đối với người đánh mất.

Câu chuyện của anh Ngọc Tứ hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

“Tôi đã nhờ các anh chị bán hàng gần đó làm chứng tôi nhặt được số tiền như vậy ở vị trí này. Sau đó, chị chủ quán có nói lúc nãy có thấy một cô gái đứng ở đây, không rõ có phải là người làm rơi không. Cô gái đó vào tiệm make up gần đây, nói xong chị liền chạy tới tiệm đó hỏi giúp”, anh Tứ chia sẻ.

Thông tin từ người bán hàng đã giúp sự việc có thêm manh mối. Một lúc sau, cô gái được nhắc đến tìm tới gặp anh Tứ để hỏi về cọc tiền. Theo lời kể của nam shipper, cô gái cho biết mình được em gái chở đi make up để chụp ảnh cưới. Trong quá trình di chuyển, cô có cởi áo khoác đưa cho em gái cầm về. Có thể chính vào thời điểm ấy, cô đã vô tình làm rơi số tiền mà không hay biết.

Dù cô gái nói đúng số tiền bị mất, anh Tứ vẫn chưa vội vàng trao trả. Với anh, việc người đến nhận có thể nói chính xác số tiền chưa đủ để khẳng định đó là chủ nhân thực sự. Anh lo ngại nếu giao nhầm tài sản, người đánh mất tiền thật sự sẽ không có cơ hội nhận lại. Vì vậy, nam shipper đề nghị cô gái tìm cách trích xuất camera an ninh tại các cửa hàng xung quanh để đối chiếu, xác minh lời nói của mình.

Cô gái cho biết mình là chủ nhật của cọc tiền rơi trên đường.

Anh Tứ sẵn sàng chờ đợi thêm gần 1 tiếng để cô gái đi tìm camera. Anh muốn mọi việc được làm rõ trước khi trao lại số tiền có giá trị lớn, tránh những nhầm lẫn đáng tiếc có thể xảy ra.

Sau khi hình ảnh từ camera xác nhận chính xác người đánh rơi, anh Tứ mới trao trả toàn bộ số tiền cho chủ nhân. Để ghi nhận sự việc, cô gái quay clip lại quá trình trao đổi, xác nhận đã nhận đủ số tiền bị mất, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót. Việc làm này cũng giúp anh Tứ có căn cứ rõ ràng, tránh những vướng mắc có thể phát sinh về sau.

Câu chuyện về hành động đẹp của anh Tứ sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự trân trọng trước cách ứng xử trung thực, cẩn trọng của nam shipper khi nhặt được tài sản có giá trị lớn.

Ảnh: NVCC