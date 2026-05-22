HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sơn Ngọc Minh từng bị chẩn đoán mắc ung thư, mông lung khi chỉ có 25.000 trong túi

Minh Ngọc
|

Trước khi lao vào vòng xoáy ma tuý, Sơn Ngọc Minh từng trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn cùng biến cố lớn về sức khỏe.

Khoảng 2 ngày trước, mạng xã hội xôn xao trước thông tin ca sĩ Sơn Ngọc Minh và Long Nhật bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến một đường dây ma túy quy mô lớn. Tại cơ quan điều tra, nam ca sĩ khai nhận đã sử dụng ma túy đá từ trước Tết Nguyên đán đến nay.

Theo lời khai, Sơn Ngọc Minh thường sử dụng ma túy cùng nhóm bạn quen biết và từng được một người bạn từ Cần Thơ rủ lên TP.HCM để tụ tập sử dụng. Khi làm việc với cơ quan chức năng, nam ca sĩ bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình. Anh chia sẻ: "Em nghĩ là sẽ ảnh hưởng tới mẹ em, sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người xung quanh, người yêu thương, người trong gia đình…".

- Ảnh 1.

Sơn Ngọc Minh bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến đường dây ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Trước khi bị bắt giữ, Sơn Ngọc Minh từng theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp từ khá sớm và tham gia nhiều hoạt động văn nghệ trước khi được công chúng biết đến. Tên tuổi của anh bắt đầu gây chú ý khi gia nhập nhóm nhạc V.Music - boygroup được thành lập bởi nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, hướng đến hình tượng trẻ trung, hiện đại dành cho khán giả tuổi teen.

Trong giai đoạn đầu thập niên 2010, Sơn Ngọc Minh là một trong những gương mặt nổi bật của V.Music nhờ ngoại hình sáng, phong cách thư sinh và chất giọng nhẹ nhàng. Nam ca sĩ từng được đông đảo khán giả trẻ yêu mến trong thời kỳ các nhóm nhạc thần tượng phát triển mạnh tại Vpop.

Ở thời kỳ đỉnh cao, V.Music ghi dấu ấn với nhiều ca khúc quen thuộc như Bức thư tình chưa gửi, Ngày hạnh phúc, Lời anh hứa hay Nếu như anh đến. Nhóm cũng thường xuyên xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc, chương trình truyền hình và sự kiện giải trí lớn. Trong đó, Sơn Ngọc Minh được đánh giá là thành viên sở hữu phong cách biểu diễn gần gũi cùng ngoại hình điển trai.

Sau khi V.Music tan rã, nam ca sĩ chuyển hướng hoạt động solo. Tuy nhiên, giống nhiều nghệ sĩ bước ra từ mô hình nhóm nhạc, hành trình riêng của anh gặp không ít khó khăn. Dù từng phát hành một số sản phẩm âm nhạc và tham gia các chương trình giải trí, Sơn Ngọc Minh vẫn chưa tạo được cú bật lớn để duy trì sức hút như thời còn hoạt động cùng nhóm.

- Ảnh 2.

Sơn Ngọc Minh là ca sĩ từng được khán giả trẻ biết đến rộng rãi khi hoạt động trong nhóm nhạc nam V.Music. Ảnh: Tổng hợp

Ít ai biết rằng Sơn Ngọc Minh từng trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn cùng biến cố lớn về sức khỏe. Nam ca sĩ cho biết anh từng được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng. Thời điểm ấy, anh rơi vào trạng thái hoang mang, không dám chia sẻ với gia đình vì sợ mẹ lo lắng, đồng thời cũng ngại đi khám hay kiểm tra thường xuyên do áp lực chi phí điều trị.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Sơn Ngọc Minh từng thi đỗ vào Đại học Kiến trúc TP.HCM. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nam ca sĩ buộc phải gác lại việc học để sớm bươn chải, phụ giúp cuộc sống gia đìn

- Ảnh 3.

Sơn Ngọc Minh từng rơi vào hoang mang, hoảng sợ khi bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư vòm họng. Ảnh: Tổng hợp

Khi tham gia một chương trình vào năm 2017, ca sĩ cho biết có giai đoạn anh chỉ còn đúng 25.000 đồng trong túi và hoàn toàn mông lung về tương lai phía trước. Người thân cũng phải làm giúp việc để mưu sinh và trang trải cuộc sống.

Việc câu chuyện quá khứ của Sơn Ngọc Minh được nhắc lại sau lùm xùm liên quan đến chất cấm khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Không ít người bày tỏ sự tiếc nuối bởi nam ca sĩ từng được đánh giá sở hữu ngoại hình sáng, có lượng người hâm mộ riêng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

- Ảnh 4.

Khi tham gia một chương trình vào năm 2017, ca sĩ cho biết có giai đoạn anh chỉ còn đúng 25.000 đồng trong túi. Ảnh: Tổng hợp

Sếp nữ là "hoa khôi VTV" đình đám một thời, lấy chồng kín tiếng, ở biệt thự đẹp như mơ tại Hà Nội
Tags

sao Việt

ung thư

Sơn Ngọc Minh

bị bắt vì ma túy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại