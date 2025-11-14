Soi thông số đầy đủ VinFast EB 12 bán ở châu Âu: Xe buýt chở 90 người tiện nghi không kém xe con

Trong bối cảnh VinFast đang tăng cường phát triển tại các thị trường nước ngoài, xe buýt là mảng mà hãng hướng tới tại thị trường châu Âu. Sau khi chính thức ra mắt hai mẫu xe buýt điện EB 8 và EB 12 tại Busworld Europe 2025 - triển lãm ngành xe khách hàng đầu thế giới, VinFast đã công bố thông số đầy đủ của hai mẫu xe này.

Trong khi EB 8 đã vận hành tại Việt Nam, mẫu EB 12 mới chỉ chính thức được giới thiệu tại thị trường châu Âu; song, thông số về xe cũng đã được công bố.

Thông số kỹ thuật

VinFast EB 12 là mẫu xe khách lớn nhất trong toàn dải 4 mẫu xe buýt của hãng, lớn hơn mẫu EB 10 đang được vận hành tại Việt Nam. Xe dài hơn 12 mét, nặng 19,2 tấn, được thiết kế để chở tối đa 90 hành khách (gồm 35 ghế ngồi, 1 chỗ cho xe lăn, và 54 chỗ đứng).

Xe được thiết kế với 3 cửa lên xuống, đều là cửa đôi, mở tự động, xoay vào phía trong, giúp hành khách dễ dàng lên xuống. Đặc biệt, do pack pin được đặt trên nóc nên xe có phần sàn thấp; cùng với đó, xe cũng được trang bị cầu cho xe lăn. Do sử dụng phuộc hơi, khi sử dụng cầu cho xe lăn, xe tự động hạ thấp xuống để người ngồi xe lăn dễ dàng lên xe.

Nội thất VinFast EB 12.

Theo thông số được công bố, VinFast EB 12 sử dụng pack pin có dung lượng lên tới 422 kWh; khi nạp đầy điện, xe có thể đi trên 400 km mỗi lần sạc. Xe sử dụng cổng sạc tiêu chuẩn CCS2, công suất sạc tối đa 140 kW.

VinFast EB 12 sử dụng 2 động cơ điện tích hợp vào bánh xe, có công suất 125 kW mỗi chiếc - tương đương tổng công suất 250 kW (tương đương khoảng 335 mã lực), có thể đạt vận tốc tối đa 80 km/h.

Hạng mục Thông số Kích thước DxRxC 12.110 x 2.550 x 3.330 mm Trục cơ sở 5.900 mm Chiều cao bậc cửa đầu tiên 340 mm Loại 3 cửa sàn thấp Tiêu chuẩn Đạt tiêu chuẩn lưu hành châu Âu Chiều dài overhang 2.733 mm (trước) / 3.475 mm (sau) Trọng lượng 19.200 kg Động cơ 2x mô tơ điện đặt ở bánh xe (wheel hub) Công suất tối đa 2x 125 kW Tốc độ tối đa 80 km/h Dung lượng pin 422 kWh Quãng đường tối đa >400 km (tiêu chuẩn SORT 2) Công suất sạc 140 kW CCS2 Cổng sạc CCS2, một cổng ở phía sau bên phải

Khung gầm

Một trong những điều thú vị về VinFast EB 12 là xe được mạ chống gỉ. Theo thông tin được công bố, xe được sơn mạ chống gỉ bằng phương pháp điện di (E-coating); toàn bộ bề mặt cần sơn mạ chống gỉ được lăn qua 9 bể sơn.

Xe trang bị hệ thống phanh điện khí nén ở cả bánh trước và sau, đi cùng đó là hệ thống treo khí nén, cũng trang bị ở cả bánh trước và sau.

VinFast EB 12 được phủ lớp chống gỉ, đảm bảo hoạt động lâu dài.

VinFast từng giới thiệu rằng xe sử dụng nhiều linh kiện, phụ tùng do các đối tác, nhà cung cấp lớn ở châu Âu, song không nêu rõ là bộ phận gì đến từ hãng nào. Tuy nhiên, trong thông số được đăng tải thì một phần thông tin đã được hé lộ.

Theo đó, VinFast EB 12 sử dụng cầu do ZF cung cấp, riêng loại ở bánh trước là cầu độc lập.

Hạng mục Thông số Mạ chống gỉ Mạ điện di, 9 bể mạ Cầu xe Trước: Cầu độc lập ZF RL82 EC

Sau: ZF AVE 130 Phanh Đĩa điện khí nén Hệ thống treo Treo khí nén trước và sau Trợ lái Trợ lực thủy lực-điện Kích thước bánh xe 275/70 R22.5 Loại vành Thép hợp kim

Trang bị nội, ngoại thất

Do được sử dụng tại châu Âu, nơi nhiệt độ có thể xuống dưới ngưỡng đóng băng, VinFast EB 12 được trang bị hệ thống sưởi ở nhiều vị trí quan trọng. Theo thông tin được công bố, xe sử dụng gương chiếu hậu chỉnh tay nhưng tích hợp sưởi. Cùng với đó, tính năng sưởi kính cũng có thể được trang bị theo nhu cầu của đơn vị vận hành xe.

Khu vực cho người ngồi xe lăn trên VinFast EB 12.

Tùy theo nhu cầu, đơn vị vận hành có thể đặt hàng xe sử dụng kính một hoặc hai lớp. Kính hai lớp gồm hai lớp kính và một lớp không khí hoặc chân không ở giữa. Thiết kế này giúp tăng cường khả năng cách âm, cách nhiệt.

Đồng thời, do xe sử dụng điều hòa hai chiều (có tính năng sưởi), nhiệt độ trong và ngoài xe có thể có chênh lệch lớn, khiến kính dễ vỡ. Việc trang bị kính hai lớp ngăn chặn điều này.

Hạng mục Thông số Đèn pha, đèn ban ngày, đèn hậu, đèn sương mù, đèn hông LED Gương Chỉnh tay, sưởi điện Cửa trước Cửa đôi xoay vào trong, 1.200 x 2.000 mm Cửa giữa và sau Cửa trượt 1.200 x 2.000 mm Cầu cho xe lăn Tiêu chuẩn: Vận hành thủ công

Tùy chọn: Điều khiển điện Bảng báo điểm đến Trước, sau, sườn phải Kính chắn gió Tùy chọn: Sưởi Kính hành khách Tiêu chuẩn: Một lớn

Tùy chọn: Hai lớp Dán kính hành khách Độ sáng 56% Loa thông báo (AVAS) Tiêu chuẩn Camera bên phải xe Camera gắn ngoài, phía trên cửa

Trang bị tiện nghi

Cũng vì có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, VinFast EB 12 trang bị tiêu chuẩn điều hòa 2 chiều tự động 2 vùng độc lập, ngoài ra còn có thiết bị sưởi điện. Ngoài ra, xe còn trang bị tới 26 cổng sạc USB cho hành khách, tùy chọn đầu phát WiFi.

Xe cũng được trang bị 2 camera an ninh có thể truyền dẫn tín hiệu trực tiếp, đảm bảo an toàn khi vận hành.

Do được thiết kế để có thể vận hành đường dài, tài xế sẽ ngồi trong cabin có kính ngăn, kèm nhiều trang bị tiện nghi. Công bố của VinFast cho thấy ghế tài xế là loại đệm hơi có cảm biến trọng lượng, trang bị dây đai an toàn 3 điểm, có thể điều chỉnh lưng ghế, chiều cao ghế.

Khu vực của người lái có 2 tấm chắn nắng (ở phía trước và bên trái), 4 cửa gió điều hòa, kính sưởi điện tiêu chuẩn.

Hạng mục Thông số Sức chứa 90 khách (35 chỗ ngồi, 1 chỗ xe lăn, 54 chỗ đứng) Ghế hành khách Tiêu chuẩn: Thương hiệu STER

Tùy chọn: Có thể chọn hãng ghế khác Điều hòa Tự động, có làm mát và sưởi, 2 vùng độc lập, có bơm nhiệt Máy sưởi ngoài Sưởi điện Thảm sàn Tiêu chuẩn: Thương hiệu Gerflor

Tùy chọn: Có thể chọn hãng thảm khác Nút yêu cầu dừng xe Nút đặt trên tay nắm và khu vực xe lăn Khu vực xe lăn 1x 1.300 x 750 mm Cổng sạc USB 26 cổng Đèn nội thất Dải LED trắng / xanh dương Màn hình thông tin cho hành khách LCD Búa thoát hiểm Tiêu chuẩn Ghế lái Dây đai an toàn 3 điểm

Lưng ghế chỉnh được

Chiều cao ghế chỉnh được

Đệm hơi

Cảnh báo dây đai an toàn

Cảm biến trọng lượng

Chiều rộng khoảng 485 mm Ngăn cabin tài xế Kính Tấm chắn nắng tài xế 1 chiếc phía trước, 1 chiếc bên trái Khe gió người lái 2 khe gió ở taplo, 2 khe gió trên trần Kính cửa sổ người lái Có sưởi Trang bị khác Radio, cổng USB, móc treo đồ, microphone Máy phát vé, máy quẹt thẻ Đang chuẩn bị Bộ phát WiFi Tùy chọn Thiết bị giám sát hành trình Có, có máy tính dùng cho các tính năng thông minh Hệ thống camera giám sát 2 camera, hỗ trợ phát trực tiếp, hỗ trợ 3G/4G/GPS/WiFi

Trang bi an ninh, an toàn

Danh sách 14 trang bị an ninh, an toàn có lẽ là một trong những điểm ấn tượng của mẫu VinFast EB 12 bán tại thị trường châu Âu. Theo giới thiệu, mẫu xe này trang bị sẵn hệ thống chữa cháy tự động, tùy chọn máy đo nồng độ cồn, tùy chọn gạt mưa tự động, tùy chọn camera hành trình, và tùy chọn camera lùi.

Ngoài ra, xe trang bị sẵn một loạt tính năng hỗ trợ như hệ thống phanh ABS/EBD/BA/TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hay giám sát áp suất lốp.

Hạng mục Thông số Hệ thống chữa cháy Tự động Hệ thống chống bó cứng phanh ABS Tiêu chuẩn Phân phối lực phanh điện tử (EBD) Tiêu chuẩn Hỗ trợ phanh (BA) Tiêu chuẩn Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) Tiêu chuẩn Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) Tiêu chuẩn Giám sát áp suất lốp (TMPS) Tiêu chuẩn Phanh đỗ xe sau Tiêu chuẩn Phanh tự động khi xe dừng đón khách Tiêu chuẩn Cảm biến đỗ xe phía sau Tiêu chuẩn Gạt mưa tự động Tùy chọn Camera hành trình Tùy chọn Camera lùi Tùy chọn Máy thử nồng độ cồn Tùy chọn

Chưa hết, các trang bị an toàn của VinFast EB 12 còn có 6 tính năng ADAS, trong đó có một vài tính năng hiếm thấy trên xe phổ thông, như cảnh báo tài xế mệt mỏi, giám sát người lái. Với kích thước lớn, xe hỗ trợ tính năng giám sát điểm mù, cảnh báo va chạm trước và sau.

Cùng với đó, VinFast EB 12 cũng được trang bị tính năng cảnh báo tốc độ tối đa (Intelligent Speed Assistance - ISA) khi tính năng này đã được EU yêu cầu trang bị tiêu chuẩn trên các xe được bán ra tại khu vực này từ 7/2022.