Soi kỹ từng phiên bản Ford Everest 2026: Chênh đến 500 triệu, khác biệt từ động cơ đến tiện nghi

Kích thước
Platinum+ 2.3L AT 4×4
Platinum 2.0L AT 4×4
Platinum 2.0L AT 4×2
Sport 2.0L AT 4×2
Active 2.0L AT 4×2
|Kích thước tổng thể D x R x C (mm)
4.914 × 1.923 × 1.840
4.914 × 1.923 × 1.840
4.914 × 1.923 × 1.840
4.914 × 1.923 × 1.840
4.914 × 1.923 × 1.840
|Chiều dài cơ sở (mm)
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
|Khoảng sáng gầm (mm)
228
228
228
228
228
|Dung tích thùng nhiên liệu (L)
80
80
80
80
80
|Cỡ lốp
275 / 45 R21
255 / 55 R20
255 / 55 R20
255 / 55 R20
255 / 55 R20
Ngoại thất
Platinum+ 2.3L AT 4×4
Platinum 2.0L AT 4×4
Platinum 2.0L AT 4×2
Sport 2.0L AT 4×2
Active 2.0L AT 4×2
Đèn phía trước
LED Matrix, tự động bật đèn
LED Matrix, tự động bật đèn
LED Matrix, tự động bật đèn
LED, tự động bật đèn
LED, tự động bật đèn
Đèn pha chống chói tự động
|Có
Có
Có
Có
Có
Gạt mưa tự động
Có
Có
Có
Có
Có
Đèn sương mù
Có
Có
Có
Có
Có
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện
Gập điện
Gập điện
Gập điện
Gập điện
Gập điện
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama
Có
Có
Có
|-
|-
Cửa hậu đóng/mở điện
Có
Có
Có
Có
|-
|Kích thước mâm (inch)
|21
|20
|20
|20
|20
Nội thất
Platinum+ 2.3L AT 4×4
Platinum 2.0L AT 4×4
Platinum 2.0L AT 4×2
Sport 2.0L AT 4×2
Active 2.0L AT 4×2
Khởi động bằng nút bấm
|Có
Có
Có
Có
Có
Chìa khóa thông minh
Có
Có
Có
Có
Có
Điều hoà nhiệt độ
|2 vùng độc lập
2 vùng độc lập
2 vùng độc lập
2 vùng độc lập
2 vùng độc lập
Vật liệu ghế
Da cao cấp có thông gió, sưởi ghế
Da cao cấp
Da cao cấp
Da + Vinyl tổng hợp
Da + Vinyl tổng hợp
|Vô lăng
|Bọc da cao cấp
Bọc da cao cấp
Bọc da cao cấp
|Bọc da + Vinyl tổng hợp
Bọc da + Vinyl tổng hợp
|Điều chỉnh ghế trước
Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí ghế lái
Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng
Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng
Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng
Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng
|Hàng ghế thứ 3 gập điện
Có
Có
Có
Có
Có
|Gương chiếu hậu trong
Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm
Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm
Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm
Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm
Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm
|Cửa kính điều khiển điện
Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế)
Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế)
Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế)
Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho hàng ghế trước)
Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho hàng ghế trước)
|Hệ thống âm thanh
Dàn âm thanh 12 loa B&O
8 loa
8 loa
8 loa
8 loa
|Màn hình trung tâm
Màn hình TFT cảm ứng 12 inch
Màn hình TFT cảm ứng 12 inch
Màn hình TFT cảm ứng 12 inch
Màn hình TFT cảm ứng 12 inch
Màn hình TFT cảm ứng 12 inch
|Màn hình sau vô lăng
Màn hình 12.4 inch
Màn hình 12.4 inch
Màn hình 12.4 inch
Màn hình 8 inch
Màn hình 8 inch
|Sạc không dây
|Có
Có
Có
Có
Có
Nguồn điện 400W (220V)
|Có
|Có
|Có
|Có
|-
Điều khiển âm thanh trên tay lái
|Có
|Có
|Có
|Có
|Có
Vận hành
Platinum+ 2.3L AT 4×4
Platinum 2.0L AT 4×4
Platinum 2.0L AT 4×2
Sport 2.0L AT 4×2
Active 2.0L AT 4×2
|Động cơ
Xăng EcoBoost 2.3L i4 GTDi
Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi
Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi
Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi
Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi
Dung tích xi lanh (cc)
2.261
1.996
1.996
1.996
1.996
|Công suất (PS)
300
|170
170
170
170
|Mô-men xoắn (Nm)
446
|405
405
405
405
|Hệ truyền động
Hai cầu chủ động
Hai cầu chủ động
Hai cầu chủ động
Một cầu chủ động
Một cầu chủ động
|Hộp số
|10AT
|8AT
8AT
8AT
8AT
Hệ thống kiểm soát đường địa hình
Có
Có
Không
Không
Không
Trợ lực lái
Trợ lực lái điện
Trợ lực lái điện
Trợ lực lái điện
Trợ lực lái điện
Trợ lực lái điện
|Treo trước
Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực
Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực
Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực
Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực
Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực
|Treo sau
Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage
Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage
Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage
Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage
Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage
An toàn
Platinum+ 2.3L AT 4×4
Platinum 2.0L AT 4×4
Platinum 2.0L AT 4×2
Sport 2.0L AT 4×2
Active 2.0L AT 4×2
|Camera
Camera 360 độ
Camera 360 độ
Camera 360 độ
Camera lùi
Camera lùi
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
Trước và sau
Trước và sau
Trước và sau
Trước và sau
Trước và sau
|Hỗ trợ phanh
ABS/EBD
ABS/EBD
ABS/EBD
ABS/EBD
ABS/EBD
|Cân bằng điện tử
|Có
Có
Có
Có
Có
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc
Có
Có
Có
Có
Có
Kiểm soát đổ đèo
|Có
Có
|-
|-
|-
Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại
vật phía trước
Có
Có
Có
Có
Có
Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường
Có
Có
Có
Có
Có
Hệ thống Kiểm soát tốc độ
Tự động thích ứng
Tự động thích ứng
Tự động thích ứng
|Có
|Có
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang
|Có
|Có
|Có
|-
|-
Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp
|Có
|Có
|Có
|-
|-
Hệ thống Chống trộm
|Có
Có
Có
Có
Có
Giá bán
Platinum+ 2.3L AT 4×4
Platinum 2.0L AT 4×4
Platinum 2.0L AT 4×2
Sport 2.0L AT 4×2
Active 2.0L AT 4×2
|Giá bán
|1,629 tỷ đồng
|1,440 tỷ đồng
|1,335 tỷ đồng
|1,209 tỷ đồng
|1,129 tỷ đồng