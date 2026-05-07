Soi kỹ từng phiên bản Ford Everest 2026: Chênh đến 500 triệu, khác biệt từ động cơ đến tiện nghi

Bảo Lâm
|

Ford Everest 2026 có mức chênh gần 500 triệu đồng giữa bản cao nhẩ và thấp nhất, chủ yếu đến từ khác biệt về động cơ, hệ dẫn động và loạt trang bị tiện nghi, công nghệ.

Kích thước

Soi kỹ từng phiên bản Ford Everest 2026: Chênh đến 500 triệu, khác biệt từ động cơ đến tiện nghi- Ảnh 1.

Platinum+ 2.3L AT 4×4

Platinum 2.0L AT 4×4

Platinum 2.0L AT 4×2

Sport 2.0L AT 4×2

Active 2.0L AT 4×2

Kích thước tổng thể D x R x C (mm)

4.914 × 1.923 × 1.840

4.914 × 1.923 × 1.840

4.914 × 1.923 × 1.840

4.914 × 1.923 × 1.840

4.914 × 1.923 × 1.840

Chiều dài cơ sở (mm)

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

Khoảng sáng gầm (mm)

228

228

228

228

228

Dung tích thùng nhiên liệu (L)

80

80

80

80

80

Cỡ lốp

275 / 45 R21

255 / 55 R20

255 / 55 R20

255 / 55 R20

255 / 55 R20

Ngoại thất

Soi kỹ từng phiên bản Ford Everest 2026: Chênh đến 500 triệu, khác biệt từ động cơ đến tiện nghi- Ảnh 2.

Platinum+ 2.3L AT 4×4

Platinum 2.0L AT 4×4

Platinum 2.0L AT 4×2

Sport 2.0L AT 4×2

Active 2.0L AT 4×2

Đèn phía trước

LED Matrix, tự động bật đèn

LED Matrix, tự động bật đèn

LED Matrix, tự động bật đèn

LED, tự động bật đèn

LED, tự động bật đèn

Đèn pha chống chói tự động

Gạt mưa tự động

Đèn sương mù

Gương chiếu hậu điều chỉnh điện

Gập điện

Gập điện

Gập điện

Gập điện

Gập điện

Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama

Có

Có

Có

--

Cửa hậu đóng/mở điện

Có

Có

Có

Có

-
Kích thước mâm (inch)2120202020

Nội thất

Soi kỹ từng phiên bản Ford Everest 2026: Chênh đến 500 triệu, khác biệt từ động cơ đến tiện nghi- Ảnh 3.

Platinum+ 2.3L AT 4×4

Platinum 2.0L AT 4×4

Platinum 2.0L AT 4×2

Sport 2.0L AT 4×2

Active 2.0L AT 4×2

Khởi động bằng nút bấm

Chìa khóa thông minh

Điều hoà nhiệt độ

2 vùng độc lập

2 vùng độc lập

2 vùng độc lập

2 vùng độc lập

2 vùng độc lập

Vật liệu ghế

Da cao cấp có thông gió, sưởi ghế

Da cao cấp

Da cao cấp

Da + Vinyl tổng hợp

Da + Vinyl tổng hợp

Vô lăngBọc da cao cấp

Bọc da cao cấp

Bọc da cao cấp

Bọc da + Vinyl tổng hợp

Bọc da + Vinyl tổng hợp

Điều chỉnh ghế trước

Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí ghế lái

Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng

Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng

Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng

Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng

Hàng ghế thứ 3 gập điện

Có

Có

Có

Có

Có

Gương chiếu hậu trong

Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm

Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm

Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm

Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm

Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm

Cửa kính điều khiển điện

Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế)

Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế)

Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế)

Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho hàng ghế trước)

Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho hàng ghế trước)

Hệ thống âm thanh

Dàn âm thanh 12 loa B&O

8 loa

8 loa

8 loa

8 loa

Màn hình trung tâm

Màn hình TFT cảm ứng 12 inch

Màn hình TFT cảm ứng 12 inch

Màn hình TFT cảm ứng 12 inch

Màn hình TFT cảm ứng 12 inch

Màn hình TFT cảm ứng 12 inch

Màn hình sau vô lăng

Màn hình 12.4 inch

Màn hình 12.4 inch

Màn hình 12.4 inch

Màn hình 8 inch

Màn hình 8 inch

Sạc không dây

Nguồn điện 400W (220V)

-

Điều khiển âm thanh trên tay lái

Vận hành

Soi kỹ từng phiên bản Ford Everest 2026: Chênh đến 500 triệu, khác biệt từ động cơ đến tiện nghi- Ảnh 4.

Platinum+ 2.3L AT 4×4

Platinum 2.0L AT 4×4

Platinum 2.0L AT 4×2

Sport 2.0L AT 4×2

Active 2.0L AT 4×2

Động cơ

Xăng EcoBoost 2.3L i4 GTDi

Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi

Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi

Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi

Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi

Dung tích xi lanh (cc)

2.261

1.996

1.996

1.996

1.996

Công suất (PS)

300

170

170

170

170

Mô-men xoắn (Nm)

446

405

405

405

405

Hệ truyền động

Hai cầu chủ động

Hai cầu chủ động

Hai cầu chủ động

Một cầu chủ động

Một cầu chủ động

Hộp số 10AT8AT

8AT

8AT

8AT

Hệ thống kiểm soát đường địa hình

Có

Có

Không

Không

Không

Trợ lực lái

Trợ lực lái điện

Trợ lực lái điện

Trợ lực lái điện

Trợ lực lái điện

Trợ lực lái điện

Treo trước

Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực

Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực

Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực

Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực

Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực

Treo sau

Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage

Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage

Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage

Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage

Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage

An toàn

Soi kỹ từng phiên bản Ford Everest 2026: Chênh đến 500 triệu, khác biệt từ động cơ đến tiện nghi- Ảnh 5.

Platinum+ 2.3L AT 4×4

Platinum 2.0L AT 4×4

Platinum 2.0L AT 4×2

Sport 2.0L AT 4×2

Active 2.0L AT 4×2

Camera

Camera 360 độ

Camera 360 độ

Camera 360 độ

Camera lùi

Camera lùi

Cảm biến hỗ trợ đỗ xe

Trước và sau

Trước và sau

Trước và sau

Trước và sau

Trước và sau

Hỗ trợ phanh

ABS/EBD

ABS/EBD

ABS/EBD

ABS/EBD

ABS/EBD

Cân bằng điện tử

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc

Kiểm soát đổ đèo

---

Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại

vật phía trước

Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường

Hệ thống Kiểm soát tốc độ

Tự động thích ứng

Tự động thích ứng

Tự động thích ứng

Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang

--

Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp

--

Hệ thống Chống trộm

Giá bán

Soi kỹ từng phiên bản Ford Everest 2026: Chênh đến 500 triệu, khác biệt từ động cơ đến tiện nghi- Ảnh 6.

Platinum+ 2.3L AT 4×4

Platinum 2.0L AT 4×4

Platinum 2.0L AT 4×2

Sport 2.0L AT 4×2

Active 2.0L AT 4×2

Giá bán1,629 tỷ đồng1,440 tỷ đồng1,335 tỷ đồng1,209 tỷ đồng1,129 tỷ đồng
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Khung cảnh 'khó tin' ở công trường thi công khẩn cấp cầu vượt biển Việt Nam dài top đầu Đông Nam Á

Thảm họa nổ nhà máy pháo hoa: 21 người chết, 61 người bị thương, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo nóng

00:45
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

"Quái thú" Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

