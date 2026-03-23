Soi kỹ Jaecoo J5 EV và J6 EV sắp ra mắt Việt Nam: Thiết kế như xe sang, một lần sạc chạy TP.HCM - Nha Trang thoải mái, 'phả hơi nóng' vào phân khúc B và C khi về Việt Nam

Theo kế hoạch của Omoda & Jaecoo Việt Nam, cả hai mẫu xe này nhiều khả năng sẽ sớm được giới thiệu tại thị trường trong nước năm nay, đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý của thương hiệu trong phân khúc SUV điện.

Jaecoo J6 EV: Thiết kế vuông vức, cấu hình mạnh, từng “nhá hàng” tại Việt Nam

Trong hai mẫu xe trưng bày, Jaecoo J6 EV không phải là cái tên xa lạ. Mẫu xe này từng được giới thiệu tại Việt Nam từ năm ngoái và từng được lên kế hoạch mở bán vào cuối năm 2025 với hai phiên bản dẫn động cầu sau và dẫn động bốn bánh, giá dự kiến lần lượt khoảng 899 triệu và 999 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay hãng vẫn chưa công bố thời điểm chính thức phân phối.

Về kích thước, Jaecoo J6 EV thuộc nhóm SUV cỡ C với các số đo dài 4.406 mm, rộng 1.910 mm, cao 1.715 mm và chiều dài cơ sở 2.715 mm. Tỷ lệ thân xe mang đến dáng vẻ vững chãi, kết hợp thiết kế vuông vức, tối giản gợi liên tưởng đến phong cách của những mẫu SUV địa hình như Land Rover Defender.

Ngoại thất nổi bật với cụm đèn LED dạng thấu kính nối liền lưới tản nhiệt, dải đèn định vị tích hợp xi-nhan và đèn hậu LED đặt dọc. Phía sau, cửa cốp mở ngang. Bên trong, khoang nội thất của J6 EV trang bị màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch, kết hợp một màn hình nhỏ phía sau vô-lăng. Cần số được chuyển lên sau vô-lăng. Xe cũng được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, tăng cảm giác rộng rãi.

Ghế ngồi bọc da nhân tạo có đục lỗ, tích hợp sưởi cho hai ghế trước, làm mát ghế lái và bệ đỡ bắp đùi lớn cho ghế phụ, phục vụ nhu cầu thư giãn. Khu vực trung tâm tối giản với núm xoay chuyển chế độ lái dạng giả pha lê và khay sạc không dây.

Về vận hành, theo thông tin từ hãng, Jaecoo J6 EV sử dụng cấu hình hai mô-tơ điện đặt ở cả hai trục, cho tổng công suất 275 mã lực và mô-men xoắn 385Nm. Xe được trang bị pin dung lượng 80kWh, cho tầm vận hành tối đa khoảng 430km mỗi lần sạc theo chuẩn NEDC.

Danh sách trang bị an toàn của mẫu xe này khá đầy đủ với camera 540 độ (bao gồm cả góc nhìn dưới gầm), 6 túi khí, cảm biến trước/sau, cảm biến áp suất lốp và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với nhiều tính năng như ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm, nhận diện biển báo, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn.

Jaecoo J5 EV: SUV cỡ B hướng đến tính thực dụng, dự kiến mở bán vào quý II/2026

Nếu J6 EV đã từng xuất hiện tại Việt Nam, thì Jaecoo J5 EV lại là gương mặt hoàn toàn mới. Theo kế hoạch, mẫu SUV điện này dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào quý II/2026 và sẽ được lắp ráp tại nhà máy O&J đặt tại Hưng Yên sau khi hoàn thiện.

Jaecoo J5 EV thuộc phân khúc SUV cỡ B, với kích thước dài 4.380 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.650 mm và trục cơ sở 2.620 mm. Thiết kế ngoại thất mang phong cách hiện đại với nhiều chi tiết gợi nhớ các dòng SUV cao cấp như Range Rover. Xe sở hữu cụm đèn pha và dải LED ban ngày nối liền lưới tản nhiệt, nắp ca-pô dạng vỏ sò, thân xe với các đường gân đơn giản, tay nắm cửa truyền thống và dải đèn hậu LED kéo ngang.

Không gian nội thất của J5 EV theo đuổi triết lý tối giản, trang bị màn hình giải trí 13,2 inch đặt dọc, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch. Xe được trang bị hệ thống âm thanh 8 loa, cần số sau vô-lăng hai chấu, cửa sổ trời toàn cảnh. Khoang hành lý phía sau có dung tích tiêu chuẩn 480 lít, có thể mở rộng lên tới 1.180 lít khi gập ghế. Ngoài ra, xe còn bố trí hơn 35 ngăn chứa đồ trong cabin, phục vụ nhu cầu sử dụng đa dạng.

Về an toàn, Jaecoo J5 EV được trang bị 6 túi khí và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS với 17 tính năng như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù. Xe cũng sở hữu camera toàn cảnh 540 độ và hệ thống hỗ trợ đổ đèo hoạt động trong dải tốc độ từ 3 đến 60km/h. Ở khả năng vận hành, mẫu SUV này sử dụng mô-tơ điện công suất 155kW (tương đương 210 mã lực), đi kèm pin dung lượng 60,9kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 461km theo chuẩn NEDC. Ngoài phiên bản thuần điện, các cấu hình hybrid và động cơ đốt trong dự kiến sẽ được mở bán tại Việt Nam.

Về giá bán, Jaecoo J5 EV hiện chưa được công bố tại Việt Nam. Tại Thái Lan, xe có giá từ 549.000 đến 599.000 Baht (tương đương khoảng 447–487 triệu đồng). Trong khi đó, tại Indonesia, mức giá dao động từ 249,9 đến 299,9 triệu Rupiah (khoảng 395–474 triệu đồng).

Sự xuất hiện của Jaecoo J5 EV và J6 EV tại BIMS 2026 cho thấy chiến lược mở rộng nhanh của Omoda & Jaecoo tại khu vực Đông Nam Á. Rất có thể bộ đôi này sẽ cùng ra mắt thị trường Việt Nam vào quý II/2026.