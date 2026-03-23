Ô tô điện Việt Nam giá từ 148 triệu đồng sắp ra mắt: Tháo pin như xe máy, sạc được tại nhà, chạy gần 10 vòng Hồ Tây mới hết pin

Khôi Nguyên |

Nano S05 dự kiến ra mắt tháng 6/2026 với giá từ 148 triệu đồng, gồm bản pin cố định và pin tháo rời. Mẫu xe điện hai chỗ này được tinh chỉnh từ nền tảng Silence S04 của châu Âu để phù hợp điều kiện giao thông đô thị Việt Nam.

Mẫu ô tô điện Nano S05 dự kiến chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 6/2026 với mức giá khởi điểm từ 148 triệu đồng. Mức giá này thậm chí còn thấp hơn cả Honda SH350i. Xe được phân phối với hai tùy chọn hệ thống năng lượng chính là phiên bản pin cố định và phiên bản pin tháo rời.

Nano S05 là ô tô điện mới của TMT. Ảnh: TMT

Đây là dòng xe hai chỗ ngồi do TMT Motors phát triển dựa trên nền tảng kỹ thuật của mẫu Silence S04 từ châu Âu, thực hiện các tinh chỉnh về vận hành và độ bền để thích nghi với điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Về thông số kỹ thuật, Nano S05 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 2.280 x 1.290 x 1.590 mm. Kích thước này nhỏ hơn rất nhiều so với một mẫu mini car chạy điện khác của Việt Nam là VinFast VF 3 (3.190 x 1.679 x 1.622 mm).

Xe có kích thước "siêu nhỏ". Ảnh: TMT

Xe được trang bị bốn bánh loại 13 inch, lốp thông số 155/65R13 và hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ LED kết hợp dải đèn định vị LED. Thiết kế đầu xe ngắn kết hợp với kính chắn gió lớn giúp tối ưu tầm nhìn cho người lái khi di chuyển vào các ngõ hẹp hoặc trong điều kiện thời tiết xấu. Thân xe bao gồm hai cửa hông và một cửa mở phía sau tiện dụng.

Thiết kế xe có nhiều đường nét khá "tương lai". Ảnh: TMT

Khoang cabin của xe được thiết kế tối giản cho hai hành khách với bảng điều khiển trang bị màn hình màu 5 inch hiển thị dung lượng pin, tốc độ và chế độ lái. Dù không có màn hình giải trí trung tâm, xe vẫn tích hợp sẵn cổng sạc USB, giá đỡ điện thoại, kính chỉnh điện và hệ thống điều hòa nhiệt độ tiêu chuẩn.

Trang bị tiện nghi của xe ở mức cơ bản. Ảnh: TMT

Khu vực cốp sau được thiết kế đủ rộng để chứa các vật dụng cá nhân như túi xách, ba lô hoặc cặp tài liệu, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của người dùng đô thị.

Hệ thống lưu trữ năng lượng của Nano S05 được chia thành các lựa chọn phù hợp với hạ tầng dân dụng khi cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc qua nguồn điện 220V và chuẩn sạc CCS2.

Pin xe có thể tháo rời. Ảnh: TMT

Phiên bản pin cố định cung cấp phạm vi di chuyển khoảng 120 km cho một lần sạc đầy. Trong khi đó, phiên bản pin tháo rời có các tùy chọn quãng đường từ 75 km đến 150 km (tương đương tới gần 10 vòng Hồ Tây). Khối pin này có thể tháo rời trong khoảng 15 giây để người dùng mang vào nhà hoặc văn phòng sạc trực tiếp tại ổ cắm điện gia đình, phù hợp với khu vực chưa có trạm sạc cố định.

Một số hình ảnh thực tế Nano S05 bản mẫu:

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

