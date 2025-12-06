Soi clip ngủ trưa cô giáo gửi, mẹ phát hiện con có hành động bất thường mà sợ run người: Sự thật ngã ngửa!

Trong mỗi gia đình, sự xuất hiện của một “thiên thần nhỏ” luôn mang tới niềm vui lớn lao. Nhưng kèm theo đó, cha mẹ cũng phải gánh thêm nhiều trách nhiệm: từ ăn uống, mặc đồ cho đến giấc ngủ của con. Ai cũng mong con ăn ngon, ngủ sâu để lớn lên khỏe mạnh.

Giấc ngủ chất lượng quan trọng với cả người lớn và trẻ nhỏ. Ngoài giấc ngủ buổi tối, trẻ cần có thêm thời gian ngủ trưa để cơ thể phát triển tốt hơn. Ở nhà có bố mẹ dỗ dành, kể chuyện, trẻ thường ngủ rất dễ.

Nhưng khi đi mẫu giáo, giấc ngủ trưa của con trở thành nỗi lo của nhiều phụ huynh: “Không biết con có ngủ được không?”, “Một lớp đông thế, cô làm sao trông xuể?”, “Con nghịch thế, chắc chẳng chịu ngủ đâu…”.

Cách kiểm tra trẻ ngủ của cô giáo khiến cả nhóm phụ huynh bật cười

Một giáo viên mầm non đã đăng vào nhóm phụ huynh đoạn video giờ ngủ trưa của lớp. Cô chia sẻ: trong ngày, giờ ngủ trưa là khoảng thời gian khiến giáo viên đau đầu nhất. Lớp đông, cùng một lúc rất khó biết trẻ nào ngủ rồi, trẻ nào đang thức hay… giả vờ ngủ.

Để kiểm tra nhanh, cô nghĩ ra một cách vô cùng đáng yêu: Khi thấy cả lớp dường như đã nằm yên, cô khẽ nói: “Bạn nào ngủ rồi, giơ tay lên nhé!”.

Và đúng như bản năng tự nhiên, một số bé… nhắm mắt nhưng vẫn hồn nhiên giơ tay lên. Nhờ vậy, cô giáo lập tức biết được ai vẫn còn thức để dỗ thêm, còn những bé không động đậy mới thật sự đã ngủ.

Cách làm của cô khiến cả nhóm phụ huynh cười “rụng rốn” và thi nhau thả tim khen ngợi: vừa nhanh, vừa dễ thương, lại rất hiệu quả.

Một phụ huynh chia sẻ: “Nhìn mấy bàn tay nhỏ xíu giơ lên mà đáng yêu hết chỗ nói! Con nhà tôi ở nhà khó ngủ trưa lắm, nên giờ vẫn chưa dám cho đi lớp, sợ nhất là chuyện ngủ".

Một giáo viên khác cũng bình luận: “Làm giáo viên mầm non thật sự rất vất vả. Trẻ nào cũng là thiên thần, nhưng đông trẻ thì đúng là không thể chăm một lúc tất cả được. Chỉ mong từng bé đều an toàn, ngủ ngon để chiều còn có sức hoạt động".

Làm sao để xử lý tốt các vấn đề ở trường mầm non?

1. Tận dụng hiệu quả nhóm phụ huynh – giáo viên

Nhóm chat là cầu nối tuyệt vời giúp giáo viên cập nhật tình hình của trẻ, phụ huynh cũng nắm được đời sống ở lớp của con. Giao tiếp thông suốt sẽ giảm hiểu lầm, tăng sự tin tưởng và đồng hành.

2. Tìm những phương pháp “mềm” nhưng hiệu quả với trẻ

Mỗi đứa trẻ đều rất đáng yêu và ngây thơ. Giáo viên cần kiên nhẫn, tinh tế và biết quan sát để tìm ra cách phù hợp – như cô giáo trong câu chuyện này. Một phương pháp nhỏ nhưng đúng lúc có thể giải quyết vấn đề lớn.

Trên hành trình trưởng thành, trẻ chắc chắn sẽ gặp đủ loại vấn đề. Dù là cha mẹ hay giáo viên, điều quan trọng là cùng nhau tìm ra cách hỗ trợ phù hợp, nhẹ nhàng mà hiệu quả.

Phụ huynh cũng cần chia sẻ trách nhiệm với nhà trường: lắng nghe con, hiểu tính cách con, trò chuyện cùng giáo viên. Khi gia đình và nhà trường đồng hành đúng cách, tuổi thơ của mỗi đứa trẻ sẽ thật sự trở thành một quãng đường vui vẻ và an toàn.