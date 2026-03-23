Soi chi tiết Geely EX2 trước giờ ra mắt Việt Nam: Màn hình 14,6 inch, ADAS đầy đủ, chạy Hà Nội - Hà Tĩnh chỉ trong 1 lần sạc





Geely EX2 được trưng bày tại Bangkok International Motor Show 2026 với hai phiên bản gồm Pro và Max, trong đó sự khác biệt chủ yếu nằm ở trang bị tiện nghi và các tính năng hỗ trợ lái nâng cao.

Mẫu xe điện này thuộc phân khúc cỡ B với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.135 x 1.805 x 1.580 mm, đi cùng trục cơ sở 2.650 mm. Khoảng cách giữa hai trục bánh trước và sau tương ứng 1.555 mm và 1.575 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 160,8–162 mm khi không tải và giảm xuống còn 130 mm khi đầy tải. Bán kính quay đầu ở mức 4,95 m, phù hợp di chuyển trong đô thị. Xe có trọng lượng không tải khoảng 1.300 kg và cấu hình 5 chỗ ngồi. Khoang hành lý phía sau dung tích 375 lít, có thể mở rộng lên 1.320 lít khi gập hàng ghế sau, đồng thời có thêm khoang chứa đồ phía trước dung tích 70 lít.

Geely EX2 trưng bày tại BIMS 2026.

Về ngoại thất, Geely EX2 sở hữu hệ thống chiếu sáng LED với đèn pha, đèn ban ngày và đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED. Xe có đèn phanh thứ ba, đèn sương mù phía sau và tính năng tự động bật/tắt đèn. Trên phiên bản Max, hệ thống đèn được bổ sung tính năng chuyển pha tự động. Gương chiếu hậu chỉnh điện là trang bị tiêu chuẩn. Khác biệt giữa hai phiên bản còn thể hiện ở bộ mâm khi bản Pro sử dụng mâm thép 15 inch đi kèm lốp 205/65 R15, trong khi bản Max dùng mâm hợp kim 16 inch với lốp 205/60 R16.

Thiết kế ngoại thất theo hướng tối giản, gọn gàng.

Bên trong cabin, EX2 theo đuổi phong cách tối giản với màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 14,6 inch và cụm đồng hồ LCD 8,8 inch. Xe sử dụng hệ điều hành Flyme Auto, hỗ trợ kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh trên bản Pro gồm 4 loa, trong khi bản Max nâng lên 6 loa. Các tiện nghi cơ bản bao gồm điều hòa có cửa gió cho hàng ghế sau, chìa khóa thông minh, khả năng khởi động từ xa và hệ thống cửa sổ chỉnh điện. Trên bản Max, xe được bổ sung kết nối 4G, sạc điện thoại không dây, đèn viền nội thất đa màu và cổng USB cho hàng ghế sau.

Nội thất nổi bật với màn hình 14,6 inch.

Ghế ngồi trên xe bọc da tổng hợp. Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng trên bản Pro và chuyển sang chỉnh điện trên bản Max, trong khi ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40 nhằm tăng không gian chứa đồ.

Geely EX2 sử dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, kết hợp hệ dẫn động cầu sau. Động cơ này cho công suất tối đa 85 kW, tương đương khoảng 114 mã lực, và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 11,5 giây và đạt tốc độ tối đa 130 km/h. Ba chế độ lái gồm thân thiện môi trường, thoải mái và thể thao.

Nguồn điện đến từ bộ pin lithium sắt phosphate (LFP) dung lượng 39,4 kWh, cho tầm hoạt động tối đa 395 km theo chuẩn NEDC và khoảng 325 km theo chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc AC tối đa 6,6 kW và sạc nhanh DC chuẩn CCS2 với công suất tối đa 70 kW, cho phép sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 25 phút. Ngoài ra, xe còn có tính năng V2L và hệ thống phanh tái tạo năng lượng.

Hệ thống khung gầm của EX2 gồm treo trước MacPherson và treo sau liên kết đa điểm. Phanh trước dạng đĩa thông gió và phanh sau dạng đĩa.

Mô-tơ điện đặt cầu sau, công suất 85 kW.

Về an toàn, cả hai phiên bản đều được trang bị các hệ thống cơ bản như chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo. Xe cũng có phanh tay điện tử, Auto Hold, hệ thống giám sát áp suất lốp, camera lùi và cảm biến phía sau. Tuy nhiên, bản Max được bổ sung gói hỗ trợ lái nâng cao với các tính năng như ga tự động thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và nhận diện biển báo giao thông. Số lượng túi khí trên bản Max cũng cao hơn, tối đa 6 túi khí.

Tại triển lãm, Geely EX2 được công bố giá khởi điểm từ 459.990 baht, tương đương khoảng 366 triệu đồng. Trong khi đó, theo thông tin từ đại lý, mẫu xe này dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 27/3 tới đây và được phân phối với hai phiên bản Pro và Max, với mức giá dự kiến dao động trong khoảng 500–550 triệu đồng.

