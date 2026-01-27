'Sốc' với chi phí thay pin xe điện sau 13 năm sử dụng

Theo Carscoops, ô tô thuần điện sở hữu nhiều ưu điểm rõ rệt, nhưng đi kèm với đó cũng là không ít bất tiện, đặc biệt khi xe gặp sự cố cần sửa chữa. Trong số này, chi phí thay pin được xem là vấn đề lớn nhất, bởi ở một số trường hợp, số tiền phải bỏ ra thậm chí vượt quá giá trị hiện tại của cả chiếc xe.

Mới đây, chủ sở hữu một chiếc Tesla Model S đời 2013 đã nhận được báo giá khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi có nhu cầu thay pin. Theo đó, việc thay mới gói pin 60 kWh có tổng chi phí lên tới 13.830 USD, bao gồm 580,5 USD tiền công cho 2,58 giờ lắp đặt, trong khi 13.250 USD còn lại là giá của bộ pin.

Người này đã liên hệ với trung tâm dịch vụ Tesla tại Madison, bang Wisconsin, để hỏi về hai phương án: thay thế bằng gói pin 60 kWh tương đương hoặc nâng cấp lên pin dung lượng 90 kWh. Tuy nhiên, cả hai lựa chọn đều có chi phí rất cao, thậm chí có thể vượt quá giá trị của chiếc Model S 2013 trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Cụ thể, nếu giữ nguyên dung lượng 60 kWh, chi phí vẫn là 13.830 USD. Trong khi đó, phương án nâng cấp lên pin 90 kWh đẩy tổng chi phí lên tới 23.262 USD. Con số này bao gồm 18.000 USD cho riêng gói pin, thêm 4.500 USD để “mở khóa” toàn bộ dung lượng, cùng các khoản lắp đặt và phụ tùng phát sinh khác.

Dù lựa chọn phương án nào, chi phí thay pin đều tiệm cận hoặc vượt qua giá trị hiện tại của xe. Theo khảo sát của Carscoops, giá bán lại của Tesla Model S đời 2013 trên thị trường xe cũ hiện chỉ dao động trong khoảng 10.000–15.000 USD, tùy phiên bản và tình trạng.

Câu chuyện do tài khoản /sirromnek chia sẻ trên mạng xã hội Reddit nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm dấy lên nhiều tranh luận trong cộng đồng người dùng xe điện Tesla. Nhiều chủ xe cho biết họ đã sử dụng pin nguyên bản trong hàng trăm nghìn km mà không gặp sự cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình trạng suy giảm dung lượng pin theo thời gian vẫn là điều khó tránh, và với một số trường hợp, thay pin gần như là giải pháp duy nhất – dù chi phí rất đắt đỏ.

Carscoops cũng lưu ý rằng bên cạnh việc thay pin chính hãng, người dùng có thể tìm đến các nhà cung cấp pin bên thứ ba, thường có mức giá thấp hơn đáng kể. Dẫu vậy, trong bối cảnh giá giao dịch trung bình của Model S đời 2013 chỉ khoảng 12.000 USD, việc bỏ ra số tiền lớn hơn để thay pin mới rõ ràng là một bài toán khó và không mấy hợp lý về mặt kinh tế.

Câu chuyện chi phí thay pin của Tesla Model S cho thấy xe điện không chỉ có chi phí vận hành thấp như nhiều người vẫn kỳ vọng. Khi pin xuống cấp, người dùng có thể phải đối mặt với khoản chi phí sửa chữa thậm chí vượt quá giá trị còn lại của chiếc xe, khiến bài toán kinh tế trở nên kém hấp dẫn. Điều này đặt ra câu hỏi về tính bền vững của xe điện trong suốt vòng đời sử dụng, đặc biệt với các mẫu xe đã qua nhiều năm vận hành.

Theo: Carscoops