Một câu chuyện tình yêu lạ thường đang gây xôn xao dư luận Nhật Bản: một phụ nữ 63 tuổi, được gọi trìu mến là “công chúa”, đã kết hôn cùng người bạn đời 31 tuổi – kém bà 32 tuổi và thậm chí còn hơn cả mẹ chồng sáu tuổi. Cặp đôi hiện chung sống hạnh phúc và cùng nhau điều hành một công ty mai mối, bất chấp mọi bàn tán trái chiều từ xã hội.

Tình cờ gặp gỡ, bất ngờ thành đôi

Người phụ nữ tên Azarashi từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm trước khi ly hôn ở tuổi 48. Từ đó, bà một mình nuôi con, vừa làm mẹ đơn thân vừa xây dựng sự nghiệp kinh doanh quần áo thú cưng và nuôi nhiều chú chó cưng. Dù từng thử tham gia ứng dụng hẹn hò và gặp gỡ vài người đàn ông, cuối cùng bà chọn cuộc sống độc thân.

Bước ngoặt đến vào tháng 8 năm 2020, khi Azarashi tình cờ nhặt được một chiếc điện thoại bỏ quên tại quán cà phê ở Tokyo. Chủ nhân chiếc điện thoại là một chàng trai trẻ 31 tuổi. Bà trả lại điện thoại, và không ngờ một tuần sau, cả hai lại tình cờ cùng chuyến tàu điện. Lần này, họ trao đổi số điện thoại, rồi dần trở nên thân thiết.

Hằng đêm, họ trò chuyện điện thoại hơn một giờ. Azarashi nhớ lại: “Dù tôi nói về công việc, chuyện đời thường hay sở thích, anh ấy đều kiên nhẫn lắng nghe và thấu hiểu. Điều đó khiến tôi hạnh phúc.” Trong buổi hẹn hò đầu tiên, chàng trai đã tặng bà một bức thư tình viết tay với lời nhắn: “Xin hãy là công chúa của anh.”

Cả hai chỉ phát hiện sự chênh lệch tuổi tác sau một tháng hẹn hò. Con trai của Azarashi, hiện đã lập gia đình và có con, thậm chí lớn hơn “cha dượng” vẫn ủng hộ mối quan hệ này ngay từ đầu. Trái lại, mẹ của chàng trai ban đầu phản đối dữ dội vì bà trẻ hơn con dâu. Nhưng cuối cùng, trước sự quyết tâm của con trai, bà đã chấp nhận.

Tình yêu vượt định kiến

Cặp đôi đăng ký kết hôn vào dịp Giáng sinh năm 2022. Sau ba năm gắn bó, họ vẫn duy trì tình cảm mặn nồng, chia sẻ việc nhà và cùng nhau điều hành một công ty mai mối. Họ vẫn gọi nhau bằng biệt danh lãng mạn: “công chúa” và “hoàng tử”.

Trên mạng xã hội, chuyện tình đặc biệt này gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một người bình luận: “Azarashi trẻ trung, độc lập về tài chính và tự tin. Cô ấy xứng đáng được yêu thương.” Nhưng cũng có người hoài nghi: “Sẽ ra sao nếu một ngày chàng trai trẻ rời bỏ cô ấy để đến với một phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp và thành đạt hơn?”

Trước những câu hỏi này, Azarashi điềm nhiên đáp: “Miễn là chúng tôi hạnh phúc ở hiện tại, đó mới là điều quan trọng. Nếu sau này anh ấy tái hôn, anh ấy sẽ phải tự nuôi sống bản thân.”

Không chỉ là trường hợp cá biệt

Mối tình của Azarashi phản ánh xu hướng tình yêu và hôn nhân ngày càng đa dạng tại Nhật Bản cũng như trên thế giới. Ở cùng quốc gia, từng có câu chuyện một chàng trai 23 tuổi đem lòng yêu bà ngoại 83 tuổi của bạn cùng lớp. Gia đình hai bên chúc phúc, và hiện cả hai đang sống chung.

Tại Trung Quốc, hồi tháng 6, một nữ doanh nhân ở miền Đông Nam đã gây chú ý khi thông báo đang mang thai với người chồng người Nga kém mình hơn 20 tuổi. Những câu chuyện này cho thấy quan niệm về hôn nhân đang thay đổi, khi khoảng cách tuổi tác dần nhường chỗ cho sự đồng điệu trong cảm xúc và lựa chọn cá nhân.

Câu chuyện của Azarashi và người chồng trẻ cho thấy tình yêu không chỉ dựa vào tuổi tác mà còn phụ thuộc vào sự đồng cảm, chia sẻ và cách hai người xây dựng mối quan hệ. Dù bị soi xét bởi định kiến xã hội, cặp đôi vẫn kiên định theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều mối quan hệ khác biệt về tuổi tác xuất hiện, câu chuyện này vừa gây tranh luận, vừa khẳng định một điều: hạnh phúc cá nhân không nên bị giới hạn bởi khuôn mẫu xã hội, miễn là cả hai cùng chung quan điểm và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Theo SCMP