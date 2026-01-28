SỐC: Giá vàng hôm nay 28/1 vọt đỉnh "vô tiền khoáng hậu", mốc 200 triệu đồng liệu có xa vời?

Giá vàng hôm nay 28/1 khiến thị trường "nghẹt thở" khi đồng loạt phá vỡ mọi rào cản tâm lý. Vàng miếng SJC chính thức thiết lập cột mốc lịch sử mới trên 180 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới nhảy vọt hơn 160 USD chỉ trong một phiên.

Cập nhật giá vàng hôm nay 28/1: Tăng sốc không ngừng nghỉ

Theo ghi nhận mới nhất từ bảng giá của Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng trong nước sáng nay chứng kiến đợt điều chỉnh tăng rất mạnh. Các loại vàng nhẫn và vàng miếng đều ghi nhận mức tăng "dựng đứng" so với phiên giao dịch trước đó.

Dưới đây là chi tiết giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải:

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH): Niêm yết mức mua vào 178,60 triệu đồng/lượng và bán ra chạm ngưỡng 180,60 triệu đồng/lượng.

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9): Mua vào 177,60 triệu đồng/lượng, bán ra 180,60 triệu đồng/lượng.

Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen: Mua vào 177,60 triệu đồng/lượng, bán ra 180,60 triệu đồng/lượng.

Vàng Tiểu Kim Cát 24K (0,1 chỉ): Mua vào 17,76 triệu đồng/chỉ, bán ra 18,06 triệu đồng/chỉ (tương đương 180,60 triệu đồng/lượng).

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 175,60 triệu đồng/lượng, bán ra 178,10 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (99.9): Mua vào 175,50 triệu đồng/lượng, bán ra 178,00 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu 999,9: Mua vào ở mức 166,00 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu 99.9: Mua vào ở mức 165,50 triệu đồng/lượng.

Lưu ý: So với phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng tại đây đã tăng mạnh từ 3,0 - 3,5 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, không có bất kỳ loại vàng nào ghi nhận xu hướng giảm trong phiên sáng nay.

Giá vàng hôm nay 28/1 tại Bảo Tín Mạnh Hải. Không còn là những nhịp tăng nhỏ giọt, bảng giá hôm nay phủ kín sắc xanh với mức nhảy vọt hàng triệu đồng ở mỗi mặt hàng.

Giá vàng SJC cao nhất mọi thời đại: Một tuần "điên cuồng" của kim loại quý

Với mức bán ra 180,60 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC đã chính thức xô đổ mọi kỷ lục trước đó.

Chỉ tính riêng trong tuần qua, giá vàng miếng SJC đã có bước nhảy vọt kinh hoàng khi tăng thêm khoảng 12 - 15 triệu đồng/lượng. Nếu so với thời điểm đầu năm 2026, giá vàng đã đắt thêm hơn 20%, biến mặt hàng này trở thành kênh đầu tư sinh lời khủng khiếp nhất trong tháng Giêng.

Giá vàng thế giới hôm nay: Tại sao lại tăng "dựng đứng"?

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay vừa trải qua một phiên bùng nổ khi tăng gần 170 USD/ounce , hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 5.179 - 5.200 USD/ounce.

Những bất ổn mới trong chính sách thuế quan của Mỹ đối với các nước đồng minh và rủi ro đóng cửa chính phủ Mỹ vào cuối tháng 1 đã đẩy dòng tiền đổ xô vào "vịnh tránh bão" là vàng.

Chỉ số DXY lao dốc xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng khi giới đầu tư lo ngại về nợ công và lạm phát toàn cầu.

Các quốc gia đang ráo riết đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm phụ thuộc vào đồng đô la, tạo ra lực cầu bền vững cho kim loại quý.

Các chuyên gia từ Goldman Sachs và J.P. Morgan vừa đồng loạt nâng dự báo giá vàng trong năm 2026 lên mức 5.400 - 6.000 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, với đà tăng hiện tại và sự khan hiếm nguồn cung vàng miếng, kịch bản giá vàng SJC chạm mốc 200 triệu đồng/lượng được nhiều chuyên gia dự báo hoàn toàn có thể xảy ra ngay trong quý I năm nay nếu các xung đột quốc tế không được hạ nhiệt. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch mua - bán (Spread) đang được các nhà vàng nới rộng lên tới 2-3 triệu đồng, nhà đầu tư cần cực kỳ cẩn trọng trước các đợt điều chỉnh kỹ thuật bất ngờ.