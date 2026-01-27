Mở mắt là thấy giá vàng tăng: Hôm nay SJC lại xô đổ kỷ lục mọi thời đại!

Cú sốc giá vàng 27/1: SJC lập đỉnh 177 triệu đồng, kỷ lục mọi thời đại bị xô đổ!

Bản tin giá vàng hôm nay 27/1/2026 ghi nhận một cơn địa chấn thực sự trên thị trường kim loại quý. Giá vàng miếng SJC đã chính thức chinh phục cột mốc lịch sử 177 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới cũng lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 5.100 USD/ounce.

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải 27/1: Tăng "dựng đứng"

Theo cập nhật mới nhất từ hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải vào lúc 09:01 sáng nay, giá vàng đồng loạt được điều chỉnh tăng mạnh ở tất cả các thương hiệu.

Cụ thể, đối với loại hình vàng miếng SJC , mức giá niêm yết hiện đã chạm ngưỡng 175,00 triệu đồng/lượng (mua vào) và 177,00 triệu đồng/lượng (bán ra) . So với phiên giao dịch sáng qua, mỗi lượng vàng miếng đã tăng thêm khoảng 2,5 triệu đồng. Đây là mức tăng rất lớn chỉ trong vòng 24 giờ, đẩy giá trị tài sản của những người nắm giữ vàng lên một tầm cao mới.

Các dòng sản phẩm mang thương hiệu riêng như Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) cũng không nằm ngoài xu thế tăng trưởng. Hiện tại, loại vàng này đang giao dịch quanh mức 173,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 176,50 triệu đồng/lượng (bán ra). Đối với những khách hàng mua nhỏ lẻ, Vàng Tiểu Kim Cát 24K 0,1 chỉ đang có giá bán ra tương đương 1,765 triệu đồng/chỉ, tăng đáng kể so với cuối tuần trước.

Dòng vàng trang sức 24K (999.9) cũng ghi nhận mức giá cao ngất ngưởng với 172,00 triệu đồng/lượng (mua vào) và 173,90 triệu đồng/lượng (bán ra). Thấp hơn một chút là dòng vàng trang sức 99.9 với giá bán ra ở mức 173,80 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, ngay cả loại vàng nguyên liệu 999.9 – vốn thường ổn định – nay cũng đã vọt lên mức 163,80 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Giá vàng hôm nay 27/1 tại Bảo Tín Mạnh Hải. Lưu ý giá vàng có thể được điều chỉnh.

SJC lập đỉnh lịch sử: Nhìn lại hành trình tăng giá kinh hoàng

Nhiều nhà đầu tư đang tự hỏi: Liệu đây có phải mức giá cao nhất từ trước đến nay? Câu trả lời khẳng định là CÓ. Giá vàng SJC tại mốc 177 triệu đồng/lượng đã chính thức phá vỡ mọi kỷ lục từng được thiết lập trong lịch sử ngành vàng Việt Nam.

Nếu nhìn lại biểu đồ tăng trưởng, chúng ta sẽ thấy một tốc độ "phi mã" đáng kinh hoàng: Trong tuần qua: Giá vàng đã tăng thêm khoảng 12,5 triệu đồng/lượng.

Trong tháng qua: Tính từ thời điểm cuối tháng 12/2025, khi vàng SJC còn đang loay hoay ở vùng 150 - 152 triệu đồng/lượng, đến nay mức tăng đã vượt ngưỡng 25 triệu đồng/lượng.

So với cùng kỳ năm 2025: Đây là con số gây sốc nhất. Vào tháng 1/2025, giá vàng miếng SJC chỉ dao động trong khoảng 82 - 85 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ sau đúng 1 năm, mỗi lượng vàng đã "đội giá" thêm hơn 92 triệu đồng, tức là tăng trưởng hơn 100%. Đây là hiệu suất sinh lời vượt xa bất kỳ kênh đầu tư nào khác như chứng khoán hay bất động sản trong cùng kỳ.

Vàng trở thành kênh đầu tư được ưa chuộng.

Giá vàng thế giới hôm nay: Tại sao lại tăng điên cuồng đến thế?

Sáng nay ngày 27/1, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại khi chạm mốc 5.107,9 USD/ounce. Dù có nhịp điều chỉnh nhẹ về vùng 5.066 USD/ounce sau đó, nhưng xu hướng tăng vẫn được đánh giá là cực kỳ bền vững. Các tuyên bố về thuế quan khắt khe của Chính quyền Mỹ đối với các đối tác thương mại lớn đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu mới. Vàng luôn là "vịnh tránh bão" an toàn nhất khi thế giới có biến động. Bên cạnh đó, thị trường đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc họp của Fed. Dù đồng USD có dấu hiệu hồi phục nhẹ, nhưng niềm tin vào việc vàng là tài sản bảo toàn giá trị cuối cùng vẫn quá lớn.

Dự báo giá vàng năm 2026: Đỉnh cao vẫn còn ở phía trước?

Các tổ chức tài chính lớn như Goldman Sachs và J.P. Morgan đã liên tục phải điều chỉnh dự báo giá vàng trong những ngày đầu năm 2026. Goldman Sachs vừa nâng mục tiêu giá vàng lên mức 5.400 USD/ounce vào cuối năm nay, trong khi một số nhà phân tích lạc quan hơn cho rằng mốc 6.000 USD hay thậm chí 7.000 USD/ounce không còn là điều viển vông.

Tại thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước đã có những động thái nhằm ổn định cung - cầu và thu hẹp chênh lệch với giá thế giới.

Trong bối cảnh giá vàng biến động, các chuyên gia cũng đưa ra lời cảnh báo: Khi giá vàng tăng quá nhanh và quá nóng, một nhịp điều chỉnh kỹ thuật (giảm giá ngắn hạn) để chốt lời là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhà đầu tư không nên mua đuổi bằng mọi giá (FOMO) mà cần quan sát kỹ các ngưỡng hỗ trợ, đồng thời mua - bán vàng đúng theo quy định của nhà nước, tại các điểm bán được cấp phép.