NÓNG: Vàng miếng chính thức thiết lập mốc giá chưa ai từng nghĩ tới!

Giá vàng hôm nay 26/01: Vàng SJC lập đỉnh lịch sử theo đà 5.000 USD/Ounce

Thị trường vàng trong nước và quốc tế đang trải qua những ngày biến động dữ dội nhất trong lịch sử. Sáng nay, ngày 26/01/2026, giá vàng trong nước đã chính thức thiết lập những cột mốc giá chưa từng có, phản ánh sức nóng từ thị trường kim loại quý toàn cầu.

Cụ thể, tại Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay: Vàng miếng SJC (Công ty CP BTMH): Mua vào 174,5 triệu đồng/lượng – Bán ra 176,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn Tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9): Mua vào 173,5 triệu đồng/lượng – Bán ra 176,5 triệu đồng/lượng.

Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen: Mua vào 173,5 triệu đồng/lượng – Bán ra 176,5 triệu đồng/lượng.

Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) loại 0,1 chỉ: Mua vào 17,35 triệu đồng/chỉ – Bán ra 17,65 triệu đồng/chỉ (tương đương 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng).

Nhẫn tròn 999.9 BTMH: Mua vào 172,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra đang cập nhật).

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 172,0 triệu đồng/lượng – Bán ra 173,9 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (99.9): Mua vào 171,9 triệu đồng/lượng – Bán ra 173,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu 999,9: Mua vào 162,6 triệu đồng/lượng (đang có xu hướng tăng).

Vàng nguyên liệu 99.9: Mua vào 162,1 triệu đồng/lượng (đang có xu hướng tăng).

So với phiên giao dịch ngày hôm qua (25/01), giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải đã ghi nhận mức tăng mạnh mẽ, dao động từ 2,1 đến 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Nhìn lại cả tuần qua, giá vàng đã có một cuộc "viễn chinh" không tưởng. Từ mức quanh ngưỡng 163 triệu đồng/lượng vào đầu tuần, giá vàng đã bứt phá thêm khoảng 13,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong vòng 7 ngày, những nhà đầu tư nắm giữ vàng đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ, đưa giá trị tài sản bằng vàng lên một tầm cao mới.

Giá vàng thế giới chạm ngưỡng 5.000 USD

Sự bùng nổ của giá vàng trong nước hoàn toàn nằm trong quỹ đạo của giá vàng thế giới. Sáng nay, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đã chính thức xuyên thủng ngưỡng kháng cự tâm lý cực mạnh: 5.000 USD/ounce.

Căng thẳng địa chính trị leo thang cùng với sự suy yếu của đồng USD là những "mồi lửa" chính đẩy giá kim loại quý này liên tục lập đỉnh lịch sử. Hiện tại, quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đà tăng thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến giới chuyên gia tin rằng mốc 5.000 USD có thể chỉ là điểm khởi đầu cho một chu kỳ tăng giá mới trong năm 2026.

Trong bối cảnh này, các tổ chức tài chính lớn đã đồng loạt điều chỉnh dự báo cho năm 2026: Goldman Sachs: Vừa nâng mục tiêu giá vàng cuối năm 2026 lên mức 5.400 USD/ounce (thay vì 4.900 USD như trước đó). Ngân hàng này tin rằng nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân nhằm phòng ngừa rủi ro nợ công sẽ giữ giá vàng ở mức cao bền vững.

J.P. Morgan: Dự báo mức giá trung bình quý IV/2026 sẽ đạt khoảng 5.055 USD/ounce và có thể chạm mốc 5.400 USD vào năm 2027. UBS & Commerzbank: Nhận định giá vàng sẽ duy trì trên ngưỡng 5.000 USD trong phần lớn năm 2026 nhờ chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed và xu hướng "phi đô la hóa" đang tăng tốc.﻿

Trước diễn biến giá vàng tăng "nóng", các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng, tránh tâm lý FOMO (sợ lỡ cơ hội) khi giá đang ở vùng đỉnh lịch sử.