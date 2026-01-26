Sáng 26/1: Giá vàng chính thức vượt 5.000 USD, mọi dự báo trở nên lỗi thời

Thị trường tài chính toàn cầu vừa trải qua một tuần giao dịch (18/1 - 26/1/2026) không thể quên, đỉnh điểm là vào sáng sớm ngày 26/1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã chính thức xuyên thủng ngưỡng tâm lý quan trọng 5.000 USD/ounce. Đây là cột mốc lịch sử chưa từng có, đánh dấu một kỷ nguyên mới của kim loại quý trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động.

"Cú nổ" sáng 26/1

Sau một tuần bám đuổi quyết liệt, vào phiên giao dịch sáng sớm ngày 26/1/2026, các bảng điện tử tài chính tại New York và London đồng loạt nhảy số vượt mức 5.000 USD/ounce. Việc chinh phục cột mốc này ngay trong những ngày đầu năm 2026 đã khiến mọi dự báo trước đó của các tổ chức tài chính lớn trở nên lỗi thời.

Ngay lập tức, hiệu ứng dây chuyền đã lan tỏa đến thị trường trong nước. Sáng nay, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại Việt Nam đã có những biến động dữ dội, phản ánh sức nóng từ thị trường quốc tế khi dòng vốn đầu tư ồ ạt tìm nơi trú ẩn an toàn.

Ngày 18/1, giá vàng miếng tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì quanh ngưỡng 160,8-162,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, tính đến sáng nay (26/1), sau khi thế giới vượt mốc 5.000 USD, thương hiệu này đã niêm yết giá vàng SJC ở mức 174,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần, mỗi lượng vàng miếng đã tăng thêm tới 13,7 triệu đồng.

Đối với dòng vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo, mức tăng cũng ấn tượng không kém khi dao động quanh ngưỡng 173,5 triệu đồng/lượng (bán ra) và 176,5 triệu đồng/lượng (mua vào), tăng mạnh so với vùng giá 140 - 142 triệu đồng/lượng hồi đầu tuần.

Tại thời điểm mở cửa tuần (18/1/2026), giá vàng thế giới niêm yết quanh mức 4.596 USD/ounce. Sau một tuần tăng trưởng mạnh mẽ trước đó, nhiều chuyên gia kỳ vọng thị trường sẽ có một nhịp nghỉ để hấp thụ lợi nhuận.

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Kim loại quý chỉ "nghỉ chân" trong thời gian rất ngắn trước khi bước vào một chu kỳ tăng vọt mới.

Nguyên nhân chính kích hoạt đà tăng này không đến từ các số liệu kinh tế thuần túy mà xuất phát từ những biến động địa chính trị dữ dội. Theo các báo cáo từ New York, dòng tiền đã ồ ạt đổ vào vàng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế đối với một số quốc gia châu Âu liên quan đến vấn đề Greenland. Căng thẳng Mỹ-EU leo thang không chỉ khiến thị trường chứng khoán chao đảo mà còn trực tiếp hạ bệ đồng USD, tạo đà cho vàng bứt phá.

Bước sang ngày 19/1, giá vàng giao ngay lập tức nhảy vọt lên mức 4.668,74 USD/ounce, tăng tới hơn 74 USD chỉ sau một phiên. Đây là tín hiệu khởi đầu cho một tuần "không có đỉnh".

Đến giữa tuần (21/1 - 22/1), thị trường thực sự rơi vào trạng thái "sôi sục". Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế có lúc đã chạm ngưỡng 4.878 USD/ounce. Điều này có nghĩa là chỉ trong chưa đầy một năm, giá vàng thế giới đã tăng tới 85,8% (tương đương mức tăng hơn 2.250 USD/ounce).

Trong báo cáo phân tích mới nhất, Goldman Sachs đã phải điều chỉnh mục tiêu giá vàng lên mức 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026. Chuyên gia từ J.P. Morgan cũng đồng quan điểm khi cho rằng nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và các quỹ ETF sẽ tiếp tục là "nhiên liệu" đẩy giá vàng hướng về cột mốc 5.000 USD/ounce nhanh hơn dự kiến.

Trong các phiên giao dịch từ 24/1 đến sát ngày 26/1, đà tăng không có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo dữ liệu từ Kitco và TradingView, áp lực mua vào cực lớn đã đẩy giá vàng tiến sát rồi chính thức vượt ngưỡng 5.000 USD.

Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures, nhận định rằng thị trường đang trở nên cực kỳ căng thẳng ở các mức giá cao. Ông nhấn mạnh rằng trong bối cảnh lạm phát vẫn là ẩn số và các kênh đầu tư như trái phiếu hay bất động sản tại nhiều khu vực đang ảm đạm, vàng trở thành "hầm trú ẩn" cuối cùng mà các nhà đầu tư tin tưởng.