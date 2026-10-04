Sở Xây dựng Hà Nội: Bỏ làn dừng khẩn cấp Vành đai 3 không khả thi

Trước kiến nghị của Cục CSGT bỏ làn dừng xe khẩn cấp, hạ tốc độ khai thác Vành đai 3 trên cao, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng phương án này không khả thi.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Cục CSGT về tổ chức giao thông lại trên đường Vành đai 3 trên cao. Đơn vị này cho rằng phương án phân chia lại thành 3 làn ô tô và bỏ làn dừng khẩn cấp ở Vành đai 3 trên cao là không phù hợp với các quy định và không khả thi.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội nhận được văn bản của Cục CSGT đề nghị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Vành đai 3 trên cao theo hướng kẻ lại vạch sơn, biển báo, phân làn, phân tuyến để tổ chức cho phương tiện lưu thông thành 3 làn mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp; đồng thời hạ tốc độ khai thác, bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến.

Trên cơ sở kiến nghị của Cục CSGT, Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan rà soát hiện trạng, đánh giá tình hình giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt dự án với quy mô đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị, gồm 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Hiện tốc độ khai thác trên đoạn từ cầu Thanh Trì đến nút giao Mai Dịch và từ Công viên Hòa Bình đến cầu Thăng Long là 80 km/h. Đoạn từ nút giao Mai Dịch đến Công viên Hòa Bình có tốc độ khai thác 100 km/h.

Đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội.

Đường Vành đai 3 trên cao gồm 2 đơn nguyên cầu cạn bê tông cốt thép song song, cách nhau 0,5m. Khoảng trống này được bố trí hệ thống chiếu sáng. Mỗi đơn nguyên gồm 2 làn xe và 1 làn dừng xe khẩn cấp.

Tại một số vị trí nút giao, mặt cắt tuyến có sự thay đổi. Tại nút giao Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, mặt cắt rộng 9m, gồm 2 làn xe rộng 3,75m và dải an toàn mỗi bên rộng 0,75m. Đoạn này không bố trí làn dừng xe khẩn cấp.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, lưu lượng phương tiện trên đường Vành đai 3 trên cao thực tế thường xuyên đạt 100.000 - trên 120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6-8 lần lưu lượng thiết kế ban đầu, vốn chỉ khoảng 15.000-16.000 lượt xe/ngày đêm. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc thường xuyên trên tuyến.

Tình trạng ùn ứ trên tuyến không chỉ diễn ra trong các khung giờ cao điểm (7h-9h và 17h-19h30) mà có xu hướng kéo dài cả ngày, đặc biệt vào cuối tuần, dịp lễ, Tết hoặc khi trời mưa.

Ùn ứ nghiêm trọng nhất tại các nhánh ram lên, xuống như nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ, nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, nút giao Big C Thăng Long - Trần Duy Hưng và đoạn thắt dòng qua cầu Thanh Trì.

Đối chiếu các quy chuẩn hiện hành đối với đường cao tốc và đường đô thị, đồng thời tính đến phương án giảm tốc độ khai thác xuống 60 km/h, thậm chí 50 km/h, bề rộng tối thiểu của một làn xe ô tô là 3,5m và bề rộng dải an toàn tối thiểu là 0,25m.

Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng nếu điều chỉnh tổ chức giao thông theo phương án 3 làn xe mỗi chiều, sẽ có làn ô tô chỉ rộng 3-3,25m, đồng thời bề rộng dải an toàn bị giảm xuống dưới 0,5m. Các thông số này không bảo đảm tuân thủ quy chuẩn thiết kế đường ô tô hiện hành.

“Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật là bắt buộc, do đó phương án phân chia lại thành 3 làn ô tô và bỏ làn dừng khẩn cấp là không phù hợp với các quy định và không khả thi”, Sở Xây dựng Hà Nội nêu rõ.

Ngoài ra, đường Vành đai 3 trên cao có tính chất của một đường độc đạo, khi phương tiện lưu thông trên tuyến gặp sự cố, không thể phân luồng cho các xe khác đi tránh đường khác để tránh ùn tắc giao thông được, do đó việc bỏ làn dừng khẩn cấp dành cho các phương tiện xử lý sự cố có một số bất cập.

Cụ thể, khi không còn làn dừng khẩn cấp, bất kỳ sự cố va chạm, tai nạn hoặc xe hư hỏng (chết máy, nổ lốp) nào xảy ra sẽ ngay lập tức chiếm dụng 1 làn xe chạy và hình thành “nút cổ chai” tại vị trí xảy ra sự cố.

Cùng với đó, khi xảy ra sự cố gây ùn ứ, việc thiếu làn dừng khẩn cấp sẽ khiến các phương tiện ưu tiên (xe cứu hỏa, cứu thương, xe cứu hộ) không thể tiếp cận hiện trường để xử lý, làm kéo dài thời gian ùn tắc.

Về hiệu ứng “thắt cổ chai”, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết do thực tế tại một số nút giao như Thanh Xuân, Trung Hòa và đường dẫn lên cầu Thăng Long mặt cắt ngang hiện trạng bị thu hẹp (còn 9m) và không có làn khẩn cấp, việc chuyển đổi từ đoạn 3 làn xe sang đoạn 2 làn xe sẽ tạo ra các nút thắt cổ chai. Đây chính là các điểm nghẽn trong trường hợp điều chỉnh tổ chức giao thông thành 3 làn ô tô.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, cơ quan này và Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố thường xuyên phối hợp triển khai các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trên Vành đai 3 .

Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ ứng dụng giao thông thông minh, lắp đặt hệ thống biển báo điện tử VMS trên Vành đai 3 trên cao để cảnh báo, hướng dẫn phương tiện thay đổi lộ trình khi cần thiết. Khi xảy ra ùn tắc, hệ thống cũng có thể hỗ trợ tổ chức cho phương tiện lưu thông vào làn dừng xe khẩn cấp theo phương án điều tiết giao thông.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng sẽ xây dựng phương án điều tiết xe tải khi các tuyến Vành đai 3,5 và Vành đai 4 hoàn thành, qua đó giảm lưu lượng phương tiện trên Vành đai 3.