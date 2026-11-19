Tại Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM ngày 19/11/2026, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM có phản hồi chính thức liên quan đến vụ phim ca nhạc Huy Bến Xe có sự tham gia của các nghệ sĩ Tấn Bo, Hoàng Mèo bị khởi tố.

Trong văn bản trả lời, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nêu rõ:

“Các sản phẩm phim ca nhạc, MV khai thác đề tài ‘giang hồ mạng’, tội phạm, bạo lực xuất hiện phổ biến trên các nền tảng xuyên biên giới xuất phát từ mục đích ‘câu view’, chạy theo thuật toán tương tác và khai thác yếu tố giật gân. Mọi tổ chức, cá nhân, trong đó có nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về nội dung do mình cung cấp, truyền đưa, lưu trữ trên mạng Ineternet.

Việc lợi dụng danh nghĩa ‘sáng tạo nghệ thuật’ hay ‘phim ca nhạc’ để lồng ghép các hành vi vi phạm, thậm chí có sự tham gia của các cá nhân, nghệ sĩ vi phạm pháp luật là hành vi vi phạm quy định về an toàn thông tin mạng và trật tự xã hội, cần bị ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin trên mạng, Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện rà soát thông tin dư luận trên không gian mạng hàng ngày. Đồng thời Sở Văn hóa và Thể thao và Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ, xem xét, xử lý đối với các trường hợp vi phạm trên không gian mạng, phục vụ công tác xử lý đối tượng vi phạm, đặc biệt những nội dung liên quan đến các vấn đề trên không gian mạng lan truyền nhanh, nội dung có tính chất nhạy cảm, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc có tác động phức tạp đến tình hình dư luận xã hội."

Phim Huy Bến Xe (Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Vụ việc liên quan đến phim ca nhạc Huy Bến Xe nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp (tức Hiệp đen) cùng đồng bọn. Theo thông tin từ Công an TP.HCM, bộ phim do Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy) tổ chức sản xuất nhằm quảng bá hình ảnh cá nhân và hai ca khúc do mình sáng tác. Trịnh Minh Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm làm đạo diễn, đồng thời mời Hiệp đen tham gia diễn xuất trong vai "ông trùm Hiệp đen". Bộ phim còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, diễn viên, với khoảng 40-50 người tham gia.

Theo thông tin điều tra được Báo Công an TP.HCM đăng tải ngày 18/11, phim có nhiều cảnh các nhóm sử dụng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe và thu tiền bảo kê. Sản phẩm được đăng tải trên YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Các bị can bị khởi tố Phim Huy Bến Xe (Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh) Các bị can bị khởi tố Phim Huy Bến Xe (Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 11 bị can liên quan đến hoạt động sản xuất, diễn xuất và phổ biến bộ phim về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Trong số này có diễn viên Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo), Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo) và ca sĩ Kim Ny Ngọc. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.