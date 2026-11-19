Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM thông tin về định hướng và các giải pháp trong công tác quản lý hoạt động biểu diễn, phát hành sản phẩm âm nhạc trên môi trường số sau một số vụ việc xảy ra thời gian qua.

Chiều 19/11, tại cuộc họp thường kỳ ở Trung tâm Báo chí TP.HCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã thông tin về định hướng và các giải pháp trong công tác quản lý hoạt động biểu diễn, phát hành sản phẩm âm nhạc trên môi trường số sau một số vụ việc xảy ra thời gian qua. Trong đó, Sở nhấn mạnh việc tăng cường giám sát, chủ động phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời cân nhắc những biện pháp quản lý như "khóa sóng", "hạn chế hình ảnh" nghệ sĩ trên các phương tiện truyền thông chính thống và tại các sự kiện văn hóa lớn của địa phương.

Theo đại diện Sở, để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin trên mạng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của nghệ sĩ, cơ quan này đang triển khai các nhóm giải pháp theo hướng chuyển từ "bị động" sang "chủ động phòng ngừa và định hướng".

Trong đó, Sở sẽ tăng cường rà quét, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản phẩm âm nhạc, hoạt động biểu diễn có nội dung không phù hợp quy định, chẳng hạn sử dụng ngôn từ thô tục, phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục.

Đáng chú ý, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, bên cạnh việc xử phạt hành chính theo quy định, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xem xét áp dụng biện pháp "khóa sóng", "hạn chế hình ảnh" nghệ sĩ trên các phương tiện truyền thông chính thống và tại những sự kiện văn hóa lớn của địa phương.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng nhấn mạnh trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi phát hành sản phẩm trên môi trường số. Theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP ngày 9/11/2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, các tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa hoặc phát tán trên mạng xã hội.

Điều này đồng nghĩa với việc nghệ sĩ, đơn vị phát hành sản phẩm âm nhạc trên nền tảng số phải tự chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải. Việc sản phẩm không trải qua quy trình kiểm duyệt trước khi phát hành không đồng nghĩa với việc tổ chức, cá nhân được miễn trừ trách nhiệm khi có vi phạm.

Bên cạnh yêu cầu chấp hành pháp luật, Sở đề nghị nghệ sĩ và những người có ảnh hưởng nghiêm túc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, đặc biệt là khoản 8 Điều 5. Quy định này nhấn mạnh trách nhiệm chủ động sáng tạo, lan tỏa những nội dung và sản phẩm có giá trị, góp phần phát triển, gìn giữ văn hóa Việt Nam trên các nền tảng số.

Một trong những định hướng khác được Sở đề cập là phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền đẩy mạnh việc "phủ xanh" thông tin trên không gian mạng, vận động nghệ sĩ và người nổi tiếng trở thành những nhân tố lan tỏa văn hóa ứng xử tích cực. Nội dung về văn hóa ứng xử trên không gian mạng cũng sẽ tiếp tục được lồng ghép vào các chương trình giáo dục đời sống gia đình và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", qua đó nâng cao khả năng nhận diện, sàng lọc thông tin xấu, độc của người dân.

Đáng chú ý, trước khả năng áp dụng các biện pháp quản lý đối với nghệ sĩ vi phạm, Sở khẳng định việc nghệ sĩ lên tiếng xin lỗi hoặc chủ động gỡ bỏ sản phẩm không phù hợp chỉ là trách nhiệm khắc phục hậu quả bắt buộc. Những hành động này không thể thay thế các hình thức xử lý vi phạm hay biện pháp quản lý nhà nước theo quy định.