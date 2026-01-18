Số phận tài sản chung của Tóc Tiên và Touliver hậu ly hôn

Sau thời gian dài giữ im lặng trước loạt đồn đoán, mới đây Tóc Tiên đã chính thức xác nhận việc ly hôn với Touliver. Tóc Tiên cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè - anh em đồng nghiệp.

Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh - thấu hiểu - tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, không chỉ bởi tên tuổi của cả hai mà còn vì những câu hỏi xoay quanh khối tài sản chung từng gắn liền với cuộc hôn nhân từng được xem là viên mãn bậc nhất Vbiz.

Thông tin Tóc Tiên và Touliver ly hôn sau 10 năm gắn bó. Ảnh: FBNV

Sau đám cưới, Tóc Tiên và Touliver chuyển về sinh sống trong căn biệt thự bề thế tại khu Thảo Điền. Căn nhà này được xây dựng trên nền đất rộng gần 300 mét vuông, với cấu trúc 3 tầng và 1 tầng hầm. Đây là tổ ấm từng nhiều lần xuất hiện trên mạng xã hội với không gian rộng rãi, hồ bơi, sân vườn, phòng gym với thiết kế hiện đại.

Trước đó, khi nghi vấn rạn nứt giữa cả hai rộ lên, từng xuất hiện thông tin căn biệt thự này được rao bán trên các trang bất động sản với gia 24,6 tỷ đồng, khiến dư luận không khỏi xôn xao. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Touliver vẫn được cho là đang sinh sống tại đây, trong khi Tóc Tiên đã dọn ra căn hộ riêng ở khu vực lân cận để thuận tiện cho công việc và sinh hoạt.

Biệt thự mà Tóc Tiên và Touliver sinh sống sau đám cưới từng bị rao bán trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Touliver vẫn đang sống trong biệt thự, thỉnh thoảng check-in ở những góc nhà quen thuộc. Ảnh: Instagram nhân vật

Trong khi đó, Tóc Tiên đã dọn ra riêng ở căn hộ mới kể từ tháng 9/2025. Ảnh: FBNV

Bên cạnh bất động sản tại TP.HCM, khối tài sản chung của Tóc Tiên và Touliver còn có một homestay ở Đà Lạt. Không gian này từng được cả hai đầu tư chăm chút và đưa vào hoạt động ổn định. Tuy nhiên, quan sát trên các kênh chính thức của EKEHaus, có thể thấy fanpage của homestay đã dừng cập nhật bài đăng từ tháng 1/2024, trong khi tài khoản Instagram cũng không còn hoạt động kể từ tháng 4/2023. Dẫu vậy, khi kiểm tra trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến ở homestay cho ra kết quả tìm kiếm và người dùng vẫn có thể tiến hành đặt phòng như bình thường. Cách đây không lâu, Tóc Tiên cũng đã lên Đà Lạt và lưu trú tại homestay này.

Ngoài nhà cửa, chiếc xe mà cặp đôi từng sử dụng chung cũng trở thành chi tiết được nhiều người chú ý. Dù đã dọn sang chung cư mới, Tóc Tiên vẫn thường xuyên sử dụng chiếc xe này để di chuyển - phương tiện vốn do Touliver cầm lái và từng chia sẻ trên trang cá nhân. Hồi tháng 10 năm ngoái, Tóc Tiên được bắt gặp ra về trên chiếc xe này khi kết thúc một sự kiện. Sau khi đưa Tóc Tiên trở lại chung cư W, tài xế cũng lái xe về để tại biệt thự nơi Touliver đang sinh sống.

Dù đã dọn sang chung cư mới, Tóc Tiên vẫn thường xuyên sử dụng chiếc xe chung để di chuyển. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Homestay ở Đà Lạt của Tóc Tiên và Touliver. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên và Touliver bén duyên từ chương trình The Remix, trải qua nhiều năm hẹn hò kín tiếng trước khi chính thức về chung một nhà bằng một hôn lễ ấm cúng và giản dị tại Đà Lạt. Từ giữa năm ngoái, Tóc Tiên và Touliver đã bị soi không nhắc về nhau hay có hình ảnh chung trên mạng xã hội. Chưa kể, loạt dòng trạng thái tâm trạng của cả hai trên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Cho đến tháng 9/2025, Tóc Tiên để lộ chi tiết đã dọn ra ngoài sống. Sau đó 1 tháng, Tóc Tiên được bắt gặp rời khỏi một chung cư cao cấp trên đường Tạ Hiện (TP.HCM). Trong khi đó, Touliver vẫn được thấy thường xuyên ở biệt thự cũ.

Trong tâm thư xác nhận ly hôn, Tóc Tiên nói rõ lý do cho đến bây giờ mới có lời xác nhận chính thức. Cô bộc bạch: "Từ lúc bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật, Tiên luôn tin rằng mỗi người nghệ sĩ đều may mắn khi có khán giả đồng hành quan tâm không chỉ trong âm nhạc, mà cả trong những chặng đường quan trọng của cuộc sống. Như mọi người cũng biết, dù là trước đây hay bây giờ, Tiên và anh Touliver luôn chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư kín đáo nhất có thể vì cả hai chỉ mong được khán giả yêu thương, nhìn nhận hơn hết qua âm nhạc và hành trình làm nghề một cách nghiêm túc. May mắn sao khi cuộc sống cá nhân của chúng tôi cũng vô tình nhận được rất nhiều sự quan tâm và tình cảm yêu mến - điều mà chúng tôi luôn trân trọng biết ơn.

Những tháng ngày vừa qua thật sự đầy khó khăn thử thách cho cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung - hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người, và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân".