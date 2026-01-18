Hình ảnh mới nhất của mẹ "nữ hoàng giải trí Việt" ở tuổi 69 gây chú ý

Mới đây, bà Ngọc Hương – mẹ của "nữ hoàng giải trí Việt" Hồ Ngọc Hà – khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng tải bức ảnh tự tay thu hoạch rau trong khu vườn xanh mướt, kèm dòng chia sẻ đầy năng lượng: "Kiện tướng Yoga chưa nói đến nhưng kiện tướng trồng rau thì chắc chắn rồi nha. Dù ở bất cứ đâu, bất cứ góc nào cũng xanh tươi bốn mùa rau sạch. Niềm đam mê không kém bộ môn Yoga…!".



Trong ảnh, bà Ngọc Hương ở tuổi 69 xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, làn da hồng hào, nụ cười tươi tắn. Dù chỉ diện trang phục đơn giản khi làm vườn, bà vẫn toát lên thần thái trẻ trung, khỏe khoắn, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ với độ "hack tuổi".

Hình ảnh mới nhất của mẹ Hồ Ngọc Hà.

Bà chăm chỉ tập Yoga từ nhiều năm trước.

Không son phấn cầu kỳ, không váy áo sang trọng, vẻ đẹp của bà đến từ sự tự nhiên: mái tóc xoăn bồng bềnh, ánh mắt tươi sáng và phong thái tràn đầy năng lượng. Giữa khu vườn rau xanh mướt, hình ảnh ấy gợi cảm giác bình yên, gần gũi nhưng cũng đầy sức sống.

Theo chia sẻ, yoga và trồng rau chính là hai niềm đam mê song hành trong cuộc sống hằng ngày của bà Ngọc Hương. Yoga giúp cơ thể dẻo dai, tinh thần thư thái, còn việc làm vườn mang lại niềm vui giản dị, cảm giác được chạm vào thiên nhiên mỗi ngày. Có lẽ chính lối sống lành mạnh, tích cực ấy đã góp phần tạo nên vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ ở tuổi gần 70.

Hồ Ngọc Hà và mẹ.

Mẹ ruột của ca sĩ Hồ Ngọc Hà sinh năm 1957 tại Quảng Bình và từng làm nhân viên ngành ngân hàng trước khi nghỉ hưu. Ở tuổi gần 70, bà sống một cuộc đời viên mãn bên gia đình gồm chồng, con và cháu. Bà được nhiều người ngưỡng mộ vì vẫn duy trì phong thái trẻ trung, dẻo dai nhờ yoga, tập luyện đều đặn và chăm sóc sức khỏe suốt nhiều năm qua, đồng thời tiếp tục truyền cảm hứng sống khỏe, sống vui cho cộng đồng.