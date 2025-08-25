Binh sĩ Ukraine trong một chiến dịch vượt sông Dnieper.

Điều mà theo ông là hoàn toàn khả thi. Ông nhấn mạnh rằng tuyến liên lạc chiến đấu ở tỉnh Kherson hoàn toàn trùng khớp với tuyến sông phân chia lãnh thổ do các bên kiểm soát.

"Để nói về các khu định cư được kiểm soát, chúng ta cần phải vượt sông Dnieper, chúng ta cần phải vượt sang bờ phải. Khi quyết định như vậy được đưa ra, tôi nghĩ chúng ta sẽ kiểm soát toàn bộ Kherson", Saldo nói.

Ông nhớ lại rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) trước đây cho rằng việc kiểm soát các thành phố như Bakhmut (Artemovsk) và Chasov Yar là bất khả thi, nhưng quân đội Nga đã hoàn toàn giành quyền kiểm soát các thành phố này.

"Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với sông Dnieper", vị thống đốc chắc chắn.

Ông Saldo cũng so sánh với Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, lưu ý rằng quân đội Liên Xô trong quá khứ đã vượt sông Dnieper thành công, giải phóng Kherson và các thành phố khác ở bờ phải khỏi quân xâm lược Đức.

"Tất cả những điều này đều có thể", ông nhấn mạnh, bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của lực lượng Nga trong việc lặp lại thành công như vậy.

Tại thời điểm ông Volodymyr Saldo đưa ra nhận định của mình, hàng loạt chỉ huy Ukraine nói đơn vị bám trụ ở bờ đông sông Dnieper đang chịu thương vong nặng nề và lực lượng Nga tại đây đông gấp 5 lần họ.

"Tôi sẽ nói với các bạn sự thật. Tình hình ở đây thật tồi tệ", Vanya, chỉ huy Ukraine trong đơn vị trinh sát đang bám trụ tại bờ đông sông Dnieper cùng lực lượng thủy quân lục chiến, cho biết.

Vanya đưa ra nhận định sau nhiều tháng quân đội Ukraine mở chiến dịch vượt sông đầy tham vọng nhằm kiểm soát các khu vực trên bờ đông sông Dnieper, với mục tiêu biến đây thành bàn đạp để tiến sâu hơn vào lãnh thổ tỉnh Kherson mà Nga đang kiểm soát.

Chiến dịch vượt sông Dnieper từng được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong lúc cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine thất bại. Tuy nhiên, Ukraine đang dần mất kiểm soát cứ điểm gần làng Krynki. Lính Ukraine phải vật lộn trong những chiến hào lầy lội, đầy tử thi.

Quân đội Ukraine đang chịu thương vong nặng nề trên bờ đông sông Dnieper, song Vanya từ chối tiết lộ con số cụ thể vì "đây là bí mật quân sự". Chỉ huy này cho biết Nga có lợi thế về quân số với lực lượng đông gấp ít nhất 4-5 lần so với Ukraine.

Các đơn vị Ukraine tại đây còn đối mặt với thách thức hậu cần. Lính Ukraine phải vượt sông trên xuồng hoặc thuyền nhỏ tốc độ cao để tránh bị phát hiện, do đó họ không thể mang theo những loại vũ khí cỡ lớn với sức sát thương cao.

"Chúng tôi mang theo mọi thứ có thể", Vanya nói. "Vũ khí mạnh nhất có thể mang theo chủ yếu là súng phóng lựu, rất hiếm khi chúng tôi chuyển được súng máy hạng nặng tới đây".

Mục tiêu của chiến dịch vượt sông Dnieper mà Ukraine triển khai trước đây là kiểm soát khu vực mà họ có thể mở các đợt tiến công xa hơn từ đó. Tuy nhiên, Vanya thừa nhận ngày càng có ít khả năng họ đạt được mục tiêu này. Một số chuyên gia quân sự phương Tây cho biết Nga gần đây đã tái kiểm soát nhiều vị trí ở bờ đông.

Khi được hỏi liệu các đơn vị Ukraine có thể giữ vị trí trong thời gian dài hay không, Vanya trả lời "tất nhiên là không". "Thực tế là thủy quân lục chiến Ukraine không thể duy trì nhịp độ tiến công và chắc chắn đã mất thế chủ động từ lâu", Vanya nói.

Chỉ huy này dự đoán các đơn vị Ukraine sẽ rút khỏi vị trí phòng thủ sông Dnieper. Nếu không, các đơn vị mạnh nhất Ukraine hiện tại có nguy cơ tổn thất nặng nề.

Tuy nhiên, mức độ phòng thủ đến đâu không chỉ là câu hỏi cho những binh sĩ Ukraine ven sông Dnieper mà còn đối với toàn bộ quân đội và lãnh đạo nước này.