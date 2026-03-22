Cuộc đời của Edwarda O’Bara, người được mệnh danh là “Nàng Bạch Tuyết ngủ quên của nước Mỹ”, đã rẽ sang hướng bi kịch khi cô rơi vào trạng thái hôn mê suốt 42 năm, từ khi mới 16 tuổi và không bao giờ tỉnh lại.

Trước khi bi kịch ập đến vào năm 1970, Edwarda là một nữ sinh trung học tại Miami, Mỹ, nổi tiếng với tính cách vui vẻ, hoạt bát. Cô sống trong một gia đình hạnh phúc bên cha mẹ là Kaye O’Bara, Joe O’Bara và em gái Colleen O’Bara, người mà cô vô cùng thân thiết.

Bài hát yêu thích của Edwarda là “Bobby’s Girl”, bởi nó gợi nhớ đến cậu bạn mà cô thầm thích. Người bạn này sau đó vẫn gắn bó với cuộc đời Edwarda trong nhiều năm, thường xuyên đến thăm cô, dù cô không hề hay biết.

Bi kịch xảy ra khi Edwarda mắc viêm phổi nặng và có phản ứng nghiêm trọng với loại thuốc được sử dụng. Gia đình cho biết cô tỉnh dậy trong trạng thái run rẩy, đau đớn vì insulin dạng uống không đi vào máu như bình thường.

Ông Joe, khi đó vừa trở về sau chuyến đi câu cá, phát hiện chân con gái nổi những khối “đường” dưới da. Trong ký ức của Colleen, đó là khoảnh khắc ám ảnh: “Chị tôi la hét. Bố tôi cố xoa chân chị để đường lưu thông. Rồi ông bế chị lên, cả nhà lập tức đưa đi bệnh viện.”

Gia đình đến bệnh viện vào lúc 2h sáng ngày 3/1/1970, cũng là ngày kỷ niệm 22 năm ngày cưới của bố mẹ cô.

Trước khi rơi vào hôn mê, Edwarda nhìn mẹ và nói: “Hãy hứa là mẹ sẽ không rời bỏ con.” Và bà Kaye đáp lại: “Tất nhiên là không. Mẹ sẽ không bao giờ rời xa con.”

Lời hứa đó đã định hình toàn bộ phần đời còn lại của người mẹ.

Trong suốt nhiều thập kỷ, bà Kaye duy trì một lịch trình chăm sóc khắc nghiệt, chỉ ngủ khoảng 90 phút mỗi ngày để luôn túc trực bên con gái. Bà kiên quyết giữ Edwarda ở nhà thay vì chuyển đến cơ sở y tế, chấp nhận gánh khoản nợ y tế lên tới 200.000 USD vào năm 2007.

Ông Joe qua đời năm 1977 vì đau tim, sau thời gian dài làm 3 công việc để chi trả chi phí điều trị cho con gái.

Đến ngày 7/3/2008, bà Kaye qua đời ở tuổi 80, vẫn chưa từng rời xa con gái như lời đã hứa.

Sau khi mẹ mất, Colleen đã nghỉ việc để tiếp quản việc chăm sóc chị gái toàn thời gian. Cô chia sẻ: “Tôi không cần suy nghĩ. Đó là chị tôi, và tôi yêu chị.”

Công việc chăm sóc kéo dài suốt nhiều năm với những nhiệm vụ nặng nề: tắm rửa, xoay người mỗi 2 tiếng để tránh lở loét, và cho ăn qua ống.

Câu chuyện của Edwarda thu hút sự chú ý lớn từ công chúng Mỹ và quốc tế. Nhiều nhân vật nổi tiếng như Neil Diamond và cựu Tổng thống Bill Clinton đã đến thăm gia đình.

Hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới cũng tìm đến ngôi nhà của gia đình O’Bara để bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu và sự hy sinh phi thường.

Nhân sinh nhật lần thứ 56 của Edwarda, Colleen thậm chí đã gửi tới 4.000 lời mời cho những người từng ủng hộ gia đình.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với việc duy trì sự sống cho Edwarda. Một tổ chức ủng hộ quyền được chết của Mỹ là Hemlock Society đã nhiều lần gọi điện, thuyết phục gia đình “để cô ra đi”.

Thậm chí, vào ngày 26/12/1981, một người lạ còn gọi điện đe dọa sẽ “giải thoát” cho Edwarda. Vài giờ sau, ba phát súng đã được bắn vào ngôi nhà của gia đình. May mắn, không ai bị thương.

Sau hơn 4 thập kỷ trong trạng thái hôn mê, Edwarda qua đời tại nhà riêng vào ngày 21/11/2012, hưởng thọ 59 tuổi.

