Số phận bộ phim có Trương Ngọc Ánh

Cục Điện ảnh: 'Chiếc kén thiếu hồ sơ, chưa được ra rạp'

Thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh tối 31/10 nhận được nhiều sự chú ý của dư luận.

Vụ việc khiến khán giả đặt câu hỏi về số phận những dự án bỏ ngỏ của cô, đáng chú ý nhất là phim Chrysalis - Chiếc kén từng được PR rầm rộ hồi tháng 4. Dự án do họa sĩ và nhà điêu khắc người Mỹ gốc Việt Sir Daniel K. Win đầu tư, Trương Ngọc Ánh đảm nhận vai trò nhà sản xuất tại Việt Nam kiêm vai diễn nhỏ trong phim.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên Việt Nam và nước ngoài gồm Kiều Chinh, Sir Daniel K. Win, Samuel An, Tiến Phạm, Lan Thy... Theo chia sẻ trước đó, dự án có kinh phí đầu tư lên tới con số hàng triệu USD, thực hiện trong hơn hai năm với quy mô hơn 1.000 nhân sự.

Trương Ngọc Ánh, Kiều Chinh và Daniel (ảnh dưới) trong buổi khai máy Chiếc kén.

Trước khi vướng lao lý, Trương Ngọc Ánh cùng Sir Daniel và diễn viên Kiều Chinh có mặt tại Mỹ để giới thiệu Chiếc kén trong một buổi chiếu giới hạn phục vụ truyền thông và các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau khi cô bị bắt tạm giam, nhiều ý kiến cho rằng phim có thể bị “đắp chiếu” do vướng mắc pháp lý và hình ảnh của nhà sản xuất chính.

Trao đổi với Tiền Phong tối 3/11, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết: “Cục Điện ảnh chưa nhận được hồ sơ xin phân loại phim Chiếc kén để phát hành ra rạp”.

Về việc nhà sản xuất tổ chức họp báo phim hồi tháng 4, ông Đặng Trần Cường nói Cục Điện ảnh đã nhận được hồ sơ xin cấp phép kịch bản. Kịch bản phim được duyệt nên việc tổ chức họp báo không vi phạm quy định.

Tại sự kiện giới thiệu phim, Trương Ngọc Ánh khẳng định việc quay phim được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cấp phép. Cảnh quay tại địa phương cũng có giấy phép do Bộ VHTTDL gửi đến các tỉnh thành.

"Kịch bản cũng được duyệt từng cảnh một. Điều gì được kể, điều gì không được kể và những vấn đề không được đưa vào phim cũng được kiểm duyệt rất kỹ", Trương Ngọc Ánh nói về tác phẩm có gắn yếu tố "Việt kiều nói về Việt Nam".

Nhà đầu tư Việt kiều nói gì về Trương Ngọc Ánh?

Trong cuộc trao đổi với Tiền Phong hồi tháng 4 , Sir Daniel K. Win, nhà đầu tư và nghệ sĩ thị giác người Mỹ gốc Việt, dành nhiều lời khen cho Trương Ngọc Ánh - người ông tin là “sự lựa chọn tốt nhất” cho dự án Chiếc kén tại Việt Nam.

“Tôi quen biết Trương Ngọc Ánh hơn 10 năm, từng xem phim và cách cô ấy sản xuất. Khi ê-kíp của tôi từ đạo diễn, giám đốc hình ảnh, nhà sản xuất điều hành sang Việt Nam khảo sát, chúng tôi gặp rất nhiều công ty sản xuất. Nhưng khi gặp Trương Ngọc Ánh, tôi cảm thấy cô ấy hiểu rõ nhất điều mà chúng tôi muốn truyền tải”, ông nói.

Daniel lúc đó nhận định Trương Ngọc Ánh là phụ nữ bản lĩnh: "Cô có tư duy kinh doanh nhạy bén, điều hành công việc bằng sự mềm mại nhưng kiên định. Tôi tôn trọng Trương ngọc Ánh không chỉ vì là phụ nữ thành đạt, mà vì cô là người có tầm nhìn và khả năng kết nối quốc tế”.

Ông cho biết kinh nghiệm diễn xuất giúp Trương Ngọc Ánh hiểu sâu cả hai khâu trước và sau ống kính, nâng chất lượng cho dự án.

Về dự án Chiếc kén, Tiền Phong khai thác sâu về quá trình thực hiện và kinh phí bộ phim. Nhà đầu tư Việt kiều chia sẻ Chiếc kén giao thoa giữa tinh thần Hollywood và tâm hồn Việt Nam.

“Chúng tôi muốn mang tinh thần Hollywood đến Việt Nam, nhưng vẫn giữ hồn cốt Việt trong từng khung hình. Trương Ngọc Ánh là người giúp chúng tôi cân bằng điều đó”, Daniel nói.

Ông nói bộ phim được thực hiện trong vòng hai năm, nếu làm ở Hollywood, chi phí có thể lên đến 30-50 triệu USD. "Nhưng đây là dự án đam mê, nhiều người trong ê-kíp không nhận thù lao. Tôi tin Chiếc kén sẽ là hành trình nghệ thuật xứng đáng”, ông khẳng định.

Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ cô dành nhiều tâm huyết khi quyết định trở lại điện ảnh.

Trương Ngọc Ánh tâm huyết trở lại ra sao?

Sau nhiều năm chuyển hướng sang lĩnh vực làm đẹp và kinh doanh, Trương Ngọc Ánh trở lại điện ảnh trong bối cảnh khó khăn về tài chính. Sau loạt ồn ào kiện tụng, công khai đòi nợ đối tác, cho thấy nữ diễn viên thua lỗ khi tham gia kinh doanh mảng sắc đẹp. Việc tham gia sản xuất Chiếc kén là cách cô “làm lại từ đầu”.

Tại buổi giới thiệu phim hồi tháng 4, nữ diễn viên chia sẻ việc trở lại màn ảnh là áp lực lớn trong sự nghiệp. “Khi ra hiện trường, mọi thứ khác xa kịch bản. Tôi và ê-kíp phải nỗ lực rất nhiều để xây dựng lại hình ảnh Trương Ngọc Ánh. Tôi muốn khán giả hiểu, cảm thông và nhìn thấy nỗ lực trở lại với điện ảnh của tôi”, cô nói.

Trong Chiếc kén, Trương Ngọc Ánh chỉ xuất hiện trong ba cảnh phim, song vai diễn đòi hỏi nhiều cảm xúc. Cô vào vai người mẹ buộc phải rời bỏ con trong biến loạn, nhân vật đáng ghét nhưng cũng đáng thương. “Tôi dành nhiều thời gian đào sâu nội tâm nhân vật, tìm cách khắc họa nỗi giằng xé giữa lý trí và tình mẫu tử”, cô nói.

Với vai trò đồng sản xuất, Trương Ngọc Ánh cùng ê-kíp thực hiện nhiều cảnh quay tại TPHCM, Bình Dương và Cần Thơ, phục dựng không gian Nam Bộ những thập niên trước với chợ quê, biển hiệu xưa. Cô cho biết: “Tác phẩm hướng đến việc tái hiện ký ức và tình cảm gia đình qua lăng kính của nhân vật chính, chứ không đặt trọng tâm vào yếu tố lịch sử hay chiến tranh”.

Trương Ngọc Ánh còn đang phát triển dự án sử thi Trưng Vương, phim huyền sử về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, do cô đồng sản xuất và dự kiến đảm nhận vai Trưng Trắc hoặc Trưng Nhị. Dự án công bố từ năm 2019 gây chú ý vì hiếm hoi khai thác chất liệu sử Việt trên màn ảnh rộng.

“Tôi mong Trưng Vương sẽ là tác phẩm văn hóa đậm bản sắc dân tộc, góp phần tôn vinh hình tượng người phụ nữ Việt trong lịch sử”, cô chia sẻ.

Với việc Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, số phận của Chiếc kén vẫn bỏ ngỏ. Cục Điện ảnh chưa nhận hồ sơ phân loại để phát hành, trong khi dư luận vẫn chờ đợi ê-kíp sản xuất đưa ra thông báo chính thức.