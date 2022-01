Có mặt tại Shark Tank Việt Nam 3 mùa (1 - 3), Shark Nguyễn Ngọc Thuỷ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Egroup đã rót vốn cho không ít startup. Trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến 2 màn chốt deal hot hit với Soya Garden và We Escape.

Mới đây, sau khi Apax English - công ty do Shark Thuỷ làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ bị tố nợ gần 2,4 tỷ tiền thuê mặt bằng từ tháng 6/2021, những phi vụ đình đám này bất ngờ được netizen nhắc lại. Nhiều người không khỏi thắc mắc số phận của những startup này giờ ra sao.

Soya Garden ngắc ngoải, đã đóng hơn 90% cửa hàng

Năm 2017, CEO Soya Garden khi đó là ông Hoàng Anh Tuấn (SN 1988) xuất hiện tại Shark Tank Việt Nam. Startup này được Shark Thủy đầu tư 4 tỷ đồng cho 45% cổ phần và 11 tỷ đồng dưới dạng trái phiếu doanh nghiệp với lộ trình hoàn vốn 3 năm.

Nhà sáng lập Soya Garden lên Shark Tank gọi vốn

Tháng 3/2018, Soya Garden tăng vốn điều lệ từ 30 triệu đồng lên 20 tỷ đồng. Trong đó 82% cổ phần thuộc về CTCP Tập đoàn Ozen (là công ty của Shark Thủy), còn lại của chị em Hoàng Anh Tuấn - 2 nhà đồng sáng lập.

Tháng 3/2019, vốn điều lệ của Soya Garden tăng gấp 5 lên 100 tỷ đồng, nguồn vốn này phần lớn đến từ tập đoàn Egroup của Shark Thủy. Với màn bơm vốn này, Soya Garden nhanh chóng mở rộng quy mô lên mức 50 cửa hàng tại nhiều tỉnh - thành phố lớn trên cả nước.

Tuy nhiên việc kinh doanh không hiệu quả cùng với tác động của dịch bệnh, chuỗi đồ uống này đã phải đóng phần lớn cửa hàng. Tính đến tháng 7/2021, hệ thống này chỉ còn 10 điểm (giảm 80%), trong đó tại TP.HCM đã đóng toàn bộ và tại Hà Nội còn 6 cửa hàng. Và đến hiện tại (tháng 1/2022), theo thông tin trên website con số chỉ còn vỏn vẹn 4 cửa hàng tại Hà Nội, giảm 92% so với thời điểm có quy mô cao nhất.

Rất nhiều cửa hàng Soya Garden đã đóng cửa

Về sự thay đổi này, Shark Thuỷ từng cho biết Soya Garden đang trong quá trình tối ưu hóa mô hình. "Ngày trước, chúng tôi tập trung vào không gian trải nghiệm tại chỗ, nhưng sau một thời gian hoạt động thì đánh giá những mô hình ít chỗ ngồi, ví dụ như kiosk, và đẩy mạnh giao hàng tận nơi sẽ mang lại hiệu quả hơn", Chủ tịch Egroup nói.

Hiện tại ông Hoàng Anh Tuấn không còn là người đại diện pháp luật và CEO của Soya Garden theo đăng ký kinh doanh.

We Escape tuyên bố đóng toàn bộ hệ thống ngay đầu năm 2022

Năm 2015, We Escape - trò chơi nhập vai thực tế thoát khỏi phòng kín được ra đời. Năm 2018, startup này được biết đến nhiều hơn khi CEO Nhân Vương gọi vốn thành công 5 tỷ đồng đổi lấy 36% cổ phần từ Shark Thủy tại Shark Tank. Sau đó Shark Thủy đã thực rót vào We Escape gấp 6 lần con số cam kết, tức là 30 tỷ đồng.

We Escape tại Shark Tank 2018

Với sự hỗ trợ này We Escape trở thành một dự án giải trí trong hệ thống Egroup. Đến năm 2021, startup này có đến 8 cơ sở, chính thức thành hệ thống Escape Game lớn nhất Việt Nam.

Tuy nhiên ngay trong những ngày đầu năm 2022, trên fanpage We Escape đã đăng tâm thư của CEO Nhân Vương, thông báo đóng cửa toàn bộ hệ thống do Covid-19: "Mặc dù đã ra quyết định cách đây khoảng 1 tháng nhưng mãi đến bây giờ mình mới có thể thông báo đến toàn bộ khách hàng của We Escape rằng chúng mình sẽ phải đóng cửa toàn bộ hệ thống do ảnh hưởng của Covid-19".

Ngoài ra CEO Nhân Vương cũng cho biết sau hơn 2 năm gồng gánh, We Escape đã làm hết những gì có thể, sản phẩm mới nào phải thử cũng đã thử, nhưng kết quả không được như mong muốn.

Bài đăng tạm biệt trên page We Escape

Ảnh: Tổng hợp