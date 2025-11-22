Dùng xuồng chở quan tài qua dòng nước lũ vào nhà dân; Trực thăng Mi-17 vừa cất cánh đi cứu trợ

Tiếp tục cập nhật...

Đưa bé gái 5 tháng tuổi đi cấp cứu khẩn cấp

Sáng 22/11, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng liên quan kịp thời đưa một bé gái 5 tháng tuổi bị ho, sốt cao ra khỏi vùng nước lũ xã Cát Tiên 2 đi cấp cứu kịp thời.

Trước đó đêm 21/11, do mưa lớn cộng với thuỷ điện xả điều tiết lưu lượng lớn nên nước sông Đồng Nai trên địa bàn xã Cát Tiên 2 dâng nhanh, gây ngập cục bộ và chia cắt nhiều khu vực.

Trong đó tại thôn 3, xã Cát Tiên 2, một gia đình có bé gái 5 tháng tuổi đang sốt cao cần được đưa ra khỏi điểm lũ cấp cứu khẩn cấp.

Nhận được tin báo của người dân về trường hợp khẩn cấp, lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm đã phối hợp cùng dân quân Ban CHQS xã Cát Tiên 2 và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn vận tải 657 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7) ứng cứu khẩn trương.

Lực lượng cứu hộ đưa gia đình cùng bé gái 5 tháng tuổi ra khỏi vùng lũ lụt tại xã Cát Tiên 2 vào tối 21/11 - Ảnh: PLO

Sau đó, các lực lượng đã nhanh chóng sử dụng ca nô và phương tiện chuyên dụng tiếp cận khu vực ngập sâu, đưa cháu bé cùng bố mẹ ra khỏi vùng bị cô lập.

Ngay khi đến nơi an toàn, bộ phận y tế địa phương đã phối hợp với chính quyền xã hỗ trợ đưa cháu đến bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời. Hiện sức khỏe cháu bé đã cơ bản ổn định.

Thông tin trên Thanh Niên online cho hay, sáng cùng ngày, đoàn cứu trợ đã hỗ trợ vận chuyển quan tài vào nhà bà Lê Thị Cúc (đội 3, thôn Phú Hữu, bà là người đơn thân, tử vong do mưa lũ). Hiện nước vẫn bủa vây ngôi nhà của bà nên đội cứu trợ phải chở quan tài bằng xuồng vào khâm liệm. Xã Hòa Thịnh đã bị cô lập bởi nước lũ 4 ngày qua.

Trước đó, tại hội trường thôn Phú Hữu, xã Hoà Thịnh, thấy có 4 chiếc quan tài đã có sẵn. Người nhà nạn nhân đến nhưng không có xe vận chuyển quan tài vào nhà để tổ chức mai táng. Đội hỗ trợ đi được 1 đoạn thì đến chỗ ngập sâu, đành phải chuyển quan tài xuống thuyền để tiếp tục đưa vào nhà nạn nhân.

Số người tử vong vì mưa lũ vẫn tăng

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, đến 6h sáng 22/11, mưa lũ đã khiến 68 người chết, mất tích (tăng 10 người chết và 4 người mất tích tại Đắk Lắk so với báo cáo lúc 16h ngày 21/11).

Trong đó 55 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 27, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 13 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2). Mưa lũ lịch sử cũng khiến 946 nhà bị hư hỏng, hiện còn 28.460 nhà ngập.

Hiện còn 16 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở. Ngày 21/11, đã dừng 8 chuyến tàu khách; đến ngày 22/11 tiếp tục dừng 6 chuyến tàu khách qua khu vực miền Trung.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 8.980 tỷ đồng.

Cận cảnh lực lượng cứu nạn dầm mình trong mưa - Nguồn: Người lao động

Trực thăng Mi-17 vừa cất cánh chở 3 tấn hàng đi cứu trợ

Tin từ Cục Tuyên huấn - Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, sáng 22/11, tại sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai), Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372) được lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân đang bị cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể, sau khi chuẩn bị tốt mọi mặt từ hậu cần, kỹ thuật, trang bị, lực lượng lúc 8h30, trực thăng Mi-17 của Trung đoàn 930 cất cánh bay vào vùng lũ để cứu trợ Nhân dân.

Trực thăng Mi-17 mang theo 3 tấn gồm lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm như lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… bay vào cứu trợ các xã Tuy An Đông, Tuy An Tây của tỉnh Đắk Lắk.

Một trong 2 trực thăng của Trung đoàn không quân 930 tại sân bay Đà Nẵng đang chờ đi cứu trợ - Ảnh: PLO

Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân trực tiếp chỉ huy bay. Tham gia chỉ huy bay có Thủ trưởng Phòng Cứu hộ Cứu nạn Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn Không quân 372.

Trong ngày 21/11, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo Cục Cứu hộ - Cứu nạn xuất cấp 15 tấn lương khô cho Quân khu 5 trong thời gian sớm nhất kịp thời hỗ trợ nhân dân, không để dân đói.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu, đề xuất Bộ Quốc phòng hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ trong vùng ngập lụt bị thiệt hại về người và tài sản.

Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất; chủ động phối hợp Cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) và Quân khu 5 vận chuyển kịp thời gạo, vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn đến các địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo lực lượng Quân y triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức vệ sinh, phòng dịch, phun khử khuẩn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; sản xuất lương khô, may quần áo dân sự, chăn màn theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lũ trên sông Đắk Lắk tiếp tục tăng

Bản tin Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia lúc 9h ngày 22/11 cho biết, lũ trên sông Krông Ana, sông Ba (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống. Tuy nhiên, lũ trên sông Kôn (Gia Lai) đang lên lại.

Dự báo thời tiết trong 12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên BĐ3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2 đến BĐ2; lũ trên sông Kôn tại trạm Thạch Hòa dao động ở mức BĐ1 đến trên BĐ1.

Đặc biệt, lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn tiếp tục tăng, sau đó đạt đỉnh và giảm chậm, đỉnh lũ khả năng đạt trên mức BĐ3 từ 3.90 - 4.50m.

Tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông Đồng Nai tỉnh Đồng Nai. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa và Đồng Nai.

Theo ghi nhận, đến sáng 21/11, tại khu vực Quy Nhơn và Tuy Phước (tỉnh Gia Lai, trước đây thuộc Bình Định) nước đã rút, trên các con đường dẫn vào khu dân cư chỉ còn lại là những lớp bùn đặc quánh. Người dân đang thu dọn lại những gì sau trận lũ lịch sử vừa đi qua.

Bà Dương Thị Nghề (66 tuổi, tổ 2, P.Quy Nhơn Bắc) chia sẻ trên Thanh Niên rằng tối 18/11, lũ ập vào nhanh lắm. Cửa bật tung, nước cuồn cuộn đẩy cả nhà bà lên gác xép. “Tôi nghĩ mình không sống qua đêm đó…”, bà Nghề sợ hãi nhớ lại. Cả nhà bà mắc kẹt trên gác xép gần 1 ngày, đến chiều 19/11, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được, đưa bà và gia đình ra ngoài an toàn. Nhưng giờ nhìn lại căn nhà chỉ còn trơ khung, bà chỉ biết lắc đầu: "Trắng tay hết rồi, không biết bắt đầu từ đâu".