Tìm kiếm bé trai 14 tuổi mất tích bí ẩn 6 tháng, nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài

Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 22/11 cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đang xác minh, truy tìm cháu Nguyễn Khánh An, sinh năm 2011, trú tại Tổ dân phố Phan Thiết 1, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, ngày 12/11/2025, ông Nguyễn Hữu Khánh (sinh năm 1978, là bố đẻ cháu An) đến Cơ quan Công an trình báo về việc khoảng 18 giờ 00 phút ngày 06/5/2025, gia đình không thấy cháu trở về và nghi ngờ cháu có thể bị dụ dỗ sang nước ngoài.

Cháu Nguyễn Khánh An - Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị, mọi công dân khi phát hiện hoặc biết thông tin liên quan đến cháu An cần thông báo ngay đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Khối Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang hoặc liên hệ đồng chí Thiếu tá Trần Duy Khánh, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự (Số điện thoại: 0858.828.989) để phối hợp giải quyết.