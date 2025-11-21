Tin mới vụ xe sang Maybach S600 tông thẳng xe khách ở Quảng Ninh

Liên quan đến vụ chiếc xe sang Mercedes Maybach S600 mang biển kiểm soát 30E gây tai nạn ở Quảng Ninh, sáng ngày 21/11, Vietnamnet dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn rạng sáng 20/11 là người ngồi ghế sau của chiếc xe.

Cụ thể, rạng sáng 20/11, sau khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện đã điều xe cứu thương đến hiện trường hỗ trợ các nạn nhân.

Tại đây, lực lượng cấp cứu ghi nhận một người đã tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, vào thời điểm lực lượng y tế đến nơi, tài xế xe Mercedes Maybach S600 không có mặt ở hiện trường.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, cho hay, vụ tai nạn xảy ra khoảng 1 giờ 10 ngày 20/11 tại đường Bãi Cháy, P.Bãi Cháy (khu Hậu Cần, phía trước khách sạn Thái Hà số 196 đường Bãi Cháy).

Thời điểm trên, xe Mercedes Maybach S600 do anh T.T.H (sinh năm 2000) điều khiển, di chuyển hướng từ cầu Bãi Cháy về khu Cái Dăm, trên xe chở theo một người đàn ông tên Tuấn (sinh năm 1992) ngồi phía sau.

Hiện trường sau khi chiếc xe sang đâm vào xe khách - Ảnh: Thông tin TNGT

Theo camera an ninh của nhà dân ghi lại, chiếc Mercedes Maybach S600 chạy với tốc độ cao có dấu hiệu bị mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi tông mạnh vào xe khách BKS 29E - 243.XX đang đỗ bên lề đường. Cú va chạm khiến chiếc Maybach xoay nhiều vòng trước khi văng ra.

Cú va chạm khiến xe khách rung lắc, còn chiếc Mercedes Maybach xoay nhiều vòng rồi văng ra xa.

Ông Nguyễn Văn Đạo (47 tuổi), chủ cửa hàng tạp hóa gần hiện trường kể lại trên báo Thanh Niên rằng khi ông đang ngủ thì nghe tiếng động cực lớn. Chạy ra thì thấy chiếc xe sang xoay nhiều vòng rồi nằm im, tài xế không phản ứng gì. Người dân quanh khu vực phát hiện vụ việc ai cũng hốt hoảng và nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn đường vắng vẻ và có hệ thống chiếu sáng, trời không mưa. Vụ va chạm khiến chiếc xe sang vỡ nát, biến dạng.

Nhận tin báo, Công an phường Bãi Cháy đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong đó có kiểm tra yếu tố tốc độ, nồng độ cồn và các dữ liệu giám sát hành trình của xe Mercedes Maybach S600.