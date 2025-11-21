Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 địa phương; sáng nay trực thăng Bộ Quốc phòng sẽ thả hàng cứu trợ

*Tiếp tục cập nhật...

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 địa phương

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký quyết định ngày 21/11 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trong đó, hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương gồm tỉnh Khánh Hòa 200 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 200 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, trong những ngày qua, lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra đã nhận được sự hưởng ứng của toàn xã hội, sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cá nhân và tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Đến chiều 20/11, nhiều nơi ở Lâm Đồng vẫn chìm sâu trong nước lũ - Ảnh: Tiền Phong

Tính đến ngày 20/11, tổng số tiền và hiện vật đăng ký qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là hơn 1.387,1 tỷ đồng. Qua Thống kê, tính đến ngày 19/11/2025, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 2.600 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả của bão chồng bão, lũ chồng lũ thời gian qua.

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ 7 đợt với kinh phí là 598,182 tỷ đồng qua các tài khoản của Ban cứu trợ hoặc Ủy ban MTTQ của 21 tỉnh, thành phố.

Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cam kết, toàn bộ kinh phí ủng hộ sẽ được Ban Cứu trợ Trung ương – Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ công khai, minh bạch, kịp thời chuyển đến tận tay người dân được thụ hưởng, nhanh chóng hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

Sáng nay, trực thăng sẽ thả hàng cứu trợ vùng bị lũ cô lập

Thông tin trên TNO cho hay, trong 2 ngày qua, các lực lượng đã nỗ lực rất lớn, tuy nhiên tại một số khu vực, nước chảy xiết khiến lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận; có nơi chỉ còn cách khu dân cư khoảng 20 m nhưng không thể vào được.

Sáng nay 21/11, trung tướng Lê Quang Đạo - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ trực tiếp chỉ huy việc thả hàng cứu trợ xuống những vùng bị cô lập. Do chiều qua mực nước lớn nên chưa thể triển khai.

Trực thăng của Trung đoàn Không quân 930 bay cứu hộ, cứu nạn các tỉnh Nam Trung Bộ - Ảnh: QĐND

Thông tin về việc đợt mưa lũ lịch sử đang diễn ra, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo có khả năng đến hết ngày 24/11, mưa ở khu vực này có xu thế giảm hẳn.

Phân tích cụ thể hơn, ông cho hay, những ngày qua, do ảnh hưởng và tác động của không khí lạnh liên tục tăng cường cũng như hoạt động của đới gió đông mạnh, ổn định trên cao liên tục đưa hơi ẩm vào khu vực các tỉnh miền Trung gây mưa lớn, đặc biệt từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Theo các số liệu phân tích, bắt đầu từ khoảng sáng 20/11 đến chiều cùng ngày, dù mưa vẫn còn diễn ra tương đối phức tạp, nhưng cường độ có xu hướng giảm so với những ngày trước.

"Dự báo trong chiều tối và đêm nay đến ngày mai vẫn còn mưa lớn ở các khu vực trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Lượng mưa dự báo khoảng 80 - 150mm, một số nơi có thể trên 200mm. Tức đã có xu hướng giảm đi khá nhiều so với ngày hôm qua", Tuổi trẻ Online dẫn lời Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia giải thích.

Mưa lũ khiến 41 người chết, hơn 52.000 nhà ngập

Tại buổi họp trực tuyến tối 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đợt mưa từ ngày 15 - 20/11 đã đẩy mực nước các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch vượt mức lịch sử, làm ngập diện rộng ở 34 xã, phường. Nhiều khu dân cư chìm sâu trong nước, hàng chục ngàn hộ bị ảnh hưởng, hàng ngàn gia đình phải rời bỏ nhà cửa.

Tính đến 21 giờ tối 20/11, toàn tỉnh đã ghi nhận 19 người tử vong và 6 người mất tích; nhiều tuyến điện, viễn thông và hạ tầng thiết yếu bị tê liệt.

Hàng nghìn héc ta cây trồng và vật nuôi bị cuốn trôi, trường học và trạm y tế bị cô lập trong tình trạng thiếu điện.

Trong khi đó, lực lượng quân đội, công an và biên phòng đang nỗ lực vượt lũ, huy động hơn 12.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện để sơ tán người dân và tiếp cận các điểm ngập sâu, dù dòng chảy xiết khiến công tác cứu hộ gặp vô vàn khó khăn.

Trước tình hình cấp bách, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm để giúp người dân vượt qua giai đoạn nguy hiểm này.

Hơn 52.000 nhà ngập trong đợt lũ lịch sử - Ảnh: Báo Chính phủ

Tối 20/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mưa lũ đã làm 41 người chết. Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất với 16 người; Khánh Hòa 14 người; Lâm Đồng 4 người; Gia Lai ba người; Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người. Hiện còn 9 người mất tích.

Mưa lũ khiến 167 nhà hư hỏng, hơn 52.000 nhà ngập, tập trung nhiều nhất tại Đăk Lăk (gần 23.000), Gia Lai (19.200) và Khánh Hòa (9.000). Hơn 13.000 ha hoa màu, gần 2.100 ha cây lâu năm, 88 ha thủy sản và hơn 30.700 gia súc, gia cầm bị thiệt hại.



Theo bản tin lũ khẩn cấp lúc sáng sớm nay (ngày 21/11) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) vẫn đang tiếp tục lên và dự kiến sẽ duy trì ở mức trên Báo động 3 (BĐ3) trong vòng 24 giờ tới. Đây là mức cảnh báo cao nhất, gây ra nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực này. Ngược lại, tình hình lũ trên nhiều sông lớn ở khu vực Nam Trung Bộ đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tại Củng Sơn sẽ xuống dưới mức Báo động 2 (BĐ2), tại Phú Lâm xuống dưới BĐ3, và sẽ tiếp tục giảm sâu hơn trong 12-24 giờ tiếp theo. Lũ trên sông Kôn (Bình Định) cũng tiếp tục xuống, dự kiến ở dưới mức BĐ2. Các sông ở Khánh Hòa như sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục ở mức BĐ2-BĐ3. Lũ trên sông Cái Nha Trang và Cái Phan Rang dao động ở mức BĐ1 đến trên BĐ1. Cảnh báo tình trạng ngập lụt diện rộng vẫn diễn ra tại nhiều tỉnh/thành phố từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Người dân cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc phạm vi từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.